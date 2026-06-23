La schizophrénie, le deuil et la lente reconquête de la joie

Son témoignage prend ici la forme d’un herbier, c’est-à-dire d’une collection de souvenirs semés puis recueillis dans la vaste vallée fleurie de sa mémoire, et destinés, comme dans les albums photos, à une certaine immortalité.

La mort d’un être aimé est presque toujours un éboulement. Mais cette dégringolade de pierres favorise sur la pente dévalée, labourée par le mouvement impétueux du matériau, la poussée prochaine de nouvelles fleurs. C’est de cette reconfiguration d’un certain sol de l’esprit, de l’âme, des sens, de la volonté et du destin lui-même que sont nées les pages qui commencent ici.

Voici la chronique d’un retour au calme, une histoire où perce sur quelques rameaux printaniers le bref bourgeon des souvenirs. Une évocation dont la manière d’être, la disposition générale s’apparentent à celles d’un jardin aux pétales peut-être abîmés, mais exposés à nouveau aux chauds rayons solaires. Voici le récit d’un chagrin apaisé.

Les éditions Québec Amérique vous proposent un extrait en avant-première :

Depuis plus de vingt-cinq ans, Jean-François Beauchemin propose une œuvre pensive, tout aussi lucide que ludique. Il est l’auteur, notamment, du Jour des corneilles (prix France-Québec 2005), de La Fabrication de l’aube (Prix des libraires 2007) et du Roitelet (Prix des libraires Folio Télérama 2024).

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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