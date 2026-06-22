La Caravane Lumni de retour, avec de nouveaux conseils de lecture

Dès ce lundi 22 juin, la plateforme Lumni.fr met à disposition 25 nouveaux épisodes de La Caravane Lumni, d'une durée de 2 minutes chacun. Pour encourager les enfants et les adolescents à inclure la lecture dans leur quotidien, s’emparer de façon ludique du pouvoir des mots et devenir eux-mêmes ambassadeurs de livres, Lumni a lancé depuis 2025 le programme Conseils de lecture – La Caravane Lumni.

Après le Festival littéraire de Nancy, la série Lumni Conseils de lecture – La Caravane Lumni. revient pour une nouvelle saison, tournée au cœur du Festival du Livre de Paris. Le concept ? Permettre aux 8-12 ans de présenter leur livre préféré et ainsi encourager la lecture d’autres enfants. Pensée comme une expérience immersive et ludique, une caravane itinérante aux couleurs de Lumni a été spécialement aménagée pour devenir le décor de ces recommandations littéraires.

Cette véritable mini-bibliothèque ambulante vient se garer lors de festivals, salons du livre et événements culturels. L'occasion pour les enfants de partager leur passion pour la lecture, leurs anecdotes et leurs recommandations littéraires de manière spontanée et authentique.

Un arrêt au Festival du Livre de Paris

Deuxième stop de la Caravane Lumni, le Festival du Livre de Paris, où 25 enfants ont pu présenter leurs coups de cœur littéraires du moment :

• Les malheurs de Sophie par Maïa

• La famille Swift, Meurtres au manoir par Elise

• L'apprentie voleuse, La Guilde des montagnes par Guillemette

• Harry Potter, Harry Potter et les reliques de la mort par Eva

• Ariol, Quand j'étais petit ânon par Zakarya

• Le Hobbit par Arsène

• Astérix, Le tour de Gaule d’Astérix par Sacha

• Le Club des Cinq, Enlèvement au Club des Cinq par Nathan

• Le jour où les parents se sont mis en grève ! par Zakelina

À LIRE - Le Roman de Marceau Miller porté à l'écran pour France Télévisions

Pour sa troisième saison, cette fois à destination des 13-16 ans, la Caravane Lumni s'est installée au Centre National du Livre à Paris, mardi 16 juin de 9h à 18h, pour le lancement de Partir en livre, puis le jeudi 18 juin de 9h à 18h au Livrodrome à Savigny-sur-Orge, au lycée Corot.

Par Dépêche

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