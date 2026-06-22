Maison de la Presse se lance dans le livre d’occasion avec Recyclivre

Le principe repose sur un parcours mêlant outil numérique et dépôt physique. Depuis le site de Maison de la Presse, via une page dédiée opérée avec Recyclivre, les clients scannent les codes-barres ISBN de leurs livres, obtiennent une estimation immédiate, puis choisissent un magasin où déposer leurs ouvrages. Lorsque la valeur de reprise dépasse 10 €, un envoi via Mondial Relay est également proposé.

Une fois les livres réceptionnés et validés, le client reçoit par mail une carte cadeau correspondant à la valeur de reprise. Elle est utilisable dans le réseau Maison de la Presse et dans les points de vente Point Plus participants. Pour les magasins adhérents, l’opération ne nécessite pas d’investissement spécifique : la logistique et la revente des ouvrages sont prises en charge par Recyclivre.

Le lancement national a été précédé d’une phase de test dans 6 magasins pilotes du réseau Maison de la Presse. 26 autres points de vente sont en cours de formation avant le déploiement du service. Les premiers retours font apparaître une majorité de dépôts directement réalisés en magasin. D’après Recyclivre, une carte cadeau sur deux serait utilisée le jour même, avec un panier moyen compris entre 15 et 20 €.

Le mouvement dépasse largement Maison de la Presse. Le livre d’occasion s’est imposé comme un segment important du marché, porté par des plateformes spécialisées, des places de marché généralistes, des enseignes physiques et des réseaux hybrides. Recyclivre, Momox, Rakuten, Vinted, Gibert, Book Off, Fnac ou encore Cultura ont installé, chacun à leur manière, des usages de rachat, de revente ou de seconde vie du livre.

Cultura propose ainsi depuis 2023 un service de reprise de livres contre e-carte cadeau, avec une offre d’occasion en magasin. La Fnac met aussi en avant un dispositif de reprise d’anciens produits, dont les livres, contre bon d’achat ou carte cadeau. Recyclivre, de son côté, développe des partenariats avec des acteurs associatifs, des collectivités et des commerces, en présentant l’occasion comme un levier de collecte, de réemploi et de fréquentation.

La dynamique intervient dans un contexte plus tendu pour une partie de la chaîne du livre, dont la librairie. Les acteurs historiques de l’occasion eux-mêmes ne sont pas épargnés : Gibert, longtemps symbole de la librairie mêlant neuf et occasion, a été fragilisé ces dernières années et son cas rappelle que la seconde main ne constitue pas, à elle seule, une garantie de solidité économique.

Pour les réseaux de proximité, l’enjeu est donc moins de remplacer le livre neuf que d’ajouter un service susceptible de maintenir du passage en magasin.

La progression de l’occasion suscite aussi de vives critiques. Les ventes de livres d’occasion ne génèrent pas de droits supplémentaires pour les auteurs, ni de revenus directs pour les éditeurs, contrairement au livre neuf. Une partie de la profession redoute donc une cannibalisation du marché, surtout lorsque les ventes passent par de grandes plateformes capables de capter des volumes importants.

La question d’une contribution sur le livre d’occasion, évoquée en 2024, a ouvert un débat sur la rémunération des auteurs, des éditeurs et des traducteurs, mais aussi sur le risque de pénaliser des lecteurs sensibles au prix.

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Le service de Maison de la Presse tente de répondre à cette tension par un modèle local : les livres revendus alimentent le marché de l’occasion, mais la valeur de reprise revient dans les points de vente sous forme de carte cadeau. Reste à voir si cette mécanique soutiendra effectivement les achats de livres neufs.

Historiquement associée à la presse, au livre, à la papeterie et aux services de proximité, l’enseigne appartient au groupe NAP, qui anime notamment les réseaux Maison de la Presse, Mag Presse et Point Plus. Le groupe revendique aujourd’hui plus d’un millier de points de vente indépendants en France, dans un secteur où les commerces liés à la presse ont dû élargir leur offre pour maintenir trafic, fidélité et attractivité locale.

Recyclivre compte parmi les principaux acteurs du livre d’occasion en France, avec une activité qui mêle rachat, collecte et revente en ligne. L’entreprise, créée en 2008 et basée à Paris, revendique plus d’un million de titres disponibles sur son site et plus de trois millions de clients. Elle développe aussi des antennes locales, notamment à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse, tout en s’appuyant sur des outils numériques de rachat instantané.

Crédits photo : Maison de la Presse

Par Hocine Bouhadjera

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