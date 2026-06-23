Une IA hors contrôle aux confins du système solaire

Mais le programme de la Génitrice semble soudain s’enrayer et tandis que le vaisseau erre dans le vide sidéral, que les frontières spatio-temporelles se font plus poreuses et qu’une catastrophe imminente approche, l’une des sœurs parvient à s’éjecter du vaisseau à bord d’une capsule pour rejoindre la Terre. Elle y retrouve une humanité ayant tourné le dos à la technologie et au progrès.

Vivants dans la forêt en tribus nomades, les êtres humains sont de moins en moins nombreux et le processus de désabondance enclenché des décennies plus tôt est poussé à son acmé jusqu’à l’étiolement du langage.

La Désabondance raconte l’épuisement d’un modèle – celui de l’abondance, du développement, de la maîtrise.

Les éditions Plon vous proposent un extrait en avant-première :

Né à Nice, Antoine Chainas est traducteur et écrivain de romans policiers. Il s’est imposé comme l’un des auteurs phares de la collection « Série noire » chez Gallimard.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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