Prix Lumière d’août : les recommandations des jurés pour l’été — catégorie essai

Pour autant les jurés lisent aussi des essais ! Pour accompagner l’été, ils recommandent dix titres qui interrogent notre époque, la psychanalyse, l’histoire, la diplomatie, l’art, la culture et les formes contemporaines du lien social.

Roland Gori, Dé-civilisation, Les Liens qui libèrent

Roland Gori interroge ce que recouvre aujourd’hui le mot de « décivilisation ». Loin des slogans politiques, il y voit le symptôme d’un monde soumis à la logique gestionnaire, à la marchandisation des existences et à l’effacement du soin, de la parole et de la culture. Un essai vigoureux, critique et nécessaire.

Marie-José Del Volgo, L’Instant de dire, Érès

Dans ce livre devenu une référence, Marie-José Del Volgo montre combien la parole du malade demeure essentielle au cœur même de la médecine moderne. À partir de la clinique, elle défend un espace où le patient peut dire sa souffrance, construire son récit et retrouver une place de sujet. Un texte précieux pour penser une médecine plus humaine.

Michèle Benhaïm, Les Passions vides. Chutes et dérives adolescentes contemporaines, Érès

Michèle Benhaïm explore les formes contemporaines du malaise adolescent : vide intérieur, conduites à risque, passages à l’acte, scarifications, toxicomanies. À travers une approche psychanalytique extrêmement fine, elle montre comment l’adolescence devient parfois le lieu d’une souffrance à la fois intime et sociale. Un essai clinique fort, lucide et sensible.

Arnaud Miranda, Les Lumières sombres, Gallimard

Arnaud Miranda analyse la pensée néoréactionnaire, ses origines, ses figures et ses relais contemporains. Il montre comment certaines idéologies anti-démocratiques circulent aujourd’hui sur Internet sous des formes nouvelles, mêlant fascination technologique, autoritarisme et nostalgie hiérarchique. Un essai éclairant sur les zones d’ombre de notre modernité politique.

Johann Chapoutot, Libres d’obéir, Gallimard

Johann Chapoutot retrace une généalogie troublante du management moderne, en montrant comment certaines formes d’organisation, de responsabilisation et d’obéissance trouvent leurs racines dans l’histoire administrative du nazisme. Un livre bref, incisif, dérangeant, qui oblige à repenser le langage contemporain de l’efficacité.

Anne Bourgain, L’Hystérie sur scène, Hermann

Anne Bourgain revient sur l’hystérie comme phénomène clinique, culturel et théâtral. Elle interroge ce que le corps donne à voir, ce que la parole ne parvient pas toujours à dire, et la manière dont la scène hystérique a traversé l’histoire de la médecine, de la psychanalyse et du regard social. Un essai subtil sur le corps, le symptôme et la représentation.

Maurice Gourdault-Montagne, Les autres ne pensent pas comme nous, Bouquins

Ancien diplomate, Maurice Gourdault-Montagne invite à comprendre une évidence souvent oubliée : les autres peuples, les autres États, les autres cultures ne pensent pas nécessairement comme nous. À partir de son expérience internationale, il propose une leçon de lucidité, d’écoute et de complexité. Un livre indispensable en temps de tensions géopolitiques.

Gérard Araud, Leçons de diplomatie, Taillandier

Gérard Araud livre une réflexion vive et personnelle sur l’art diplomatique. À travers l’histoire, les rapports de force, les erreurs et les compromis, il rappelle que la diplomatie n’est ni naïveté ni cynisme, mais un art difficile de la mesure, du langage et du réel. Un essai clair, intelligent, nourri par une longue expérience du monde.

Marc Petitjean, Éloge du kimono, Arléa

Marc Petitjean rend hommage à l’art du kimono à travers la figure de Kunihiko Moriguchi, Trésor national vivant du Japon. Entre récit, portrait et méditation esthétique, il évoque la soie, la couleur, le geste, la transmission et la rencontre entre tradition japonaise et modernité. Un livre délicat, lumineux, idéal pour voyager autrement.

Les jurés du prix Lumière d’août souhaitent à toutes les lectrices et à tous les lecteurs un excellent été, placé sous le signe des livres, des images, des idées et des découvertes.

Rendez-vous le samedi 27 juin dans l’après-midi pour la révélation de la shortlist du prix Lumière d’août.

Par Vincent Hein

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