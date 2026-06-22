Shakespeare côtoie Bowie, dans une bibliothèque sans classement

Le visiteur peut tomber sur Shakespeare avant de croiser Bowie. Ou passer d’Einstein à Nabokov sans suivre le moindre rayon thématique.

C’est précisément l’expérience recherchée par le Phrontisterion, nouvel espace ouvert sous le Museum of Old and New Art (MONA), à Hobart. Selon ABC News, le projet représente un investissement supérieur à 100 millions de dollars australiens et rassemble près de 30.000 livres, manuscrits, archives et objets documentaires.

Parmi les pièces les plus remarquables figurent un exemplaire du First Folio de Shakespeare, publié en 1623, des documents liés à David Bowie, Walt Whitman, Gustave Flaubert, Albert Einstein ou Isaac Newton, ainsi qu’une première édition de Lolita de Vladimir Nabokov. Mais le lieu se distingue moins par l’exception de ses collections que par la manière dont elles sont présentées.

Une bibliothèque pensée comme une carte des idées

Le projet est porté par David Walsh, fondateur du MONA et collectionneur atypique, qui souhaitait créer un espace capable de matérialiser les liens entre les œuvres, les auteurs et les disciplines.

Son nom, Phrontisterion, provient du grec ancien qui signifie littéralement « lieu de réflexion (ou d'étude) » ou « lieu où l'on pense ». Une définition qui résume l’ambition du projet : transformer la bibliothèque en territoire d’exploration intellectuelle.

Conçu avec la société australienne Art Processors, le dispositif abandonne le classement Dewey utilisé par la majorité des bibliothèques contemporaines. Les ouvrages ne sont plus assignés à une place définitive dans une hiérarchie documentaire stable.

Chaque livre peut être déplacé tout en restant localisable grâce à un système de suivi développé spécialement pour le site. Des dispositifs lumineux et numériques permettent ensuite au visiteur de retrouver les documents ou d’explorer les connexions établies entre eux.

L’objectif consiste à favoriser les rapprochements inattendus. Une œuvre scientifique peut ainsi mener à un texte philosophique, qui ouvre lui-même vers un manuscrit littéraire ou un document historique.

Dix ans de travail sous terre

Le Phrontisterion n’est pas une extension ordinaire du musée : près de dix années ont été nécessaires pour imaginer et construire cet ensemble souterrain. L’espace prolonge la logique qui a fait la réputation du MONA depuis son ouverture en 2011 : brouiller les frontières entre les disciplines, confronter les époques et multiplier les chemins de découverte.

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Les collections réunies associent ainsi livres rares, archives personnelles, manuscrits, éditions anciennes et objets documentaires provenant d’univers très différents. Le visiteur ne parcourt pas une succession de rayonnages spécialisés ; il circule dans un réseau de relations où littérature, sciences, histoire, musique et arts visuels dialoguent en permanence.

Cette approche s’étend également à la médiation patrimoniale. Les pièces les plus fragiles demeurent protégées et certaines sont présentées sous forme de reproductions numériques de très haute qualité. Le First Folio de Shakespeare, l’un des ouvrages les plus précieux conservés sur place, peut ainsi être consulté sans exposer l’original aux risques liés aux manipulations répétées.

Dans la littérature antique, le mot Phrontisterion est surtout connu grâce à Aristophane. Dans sa comédie Les Nuées, représentée en 423 av. J.-C., le Phrontisterion désigne l'école de Socrate, caricaturée comme un laboratoire de penseurs absorbés par des spéculations intellectuelles parfois absurdes. Le terme y est souvent traduit par « Pensoir » ou « Maison de la pensée ».

Sous les galeries du MONA, le livre rare cesse alors d’être uniquement un objet de conservation. Il devient un point de départ, une porte d’entrée vers d’autres textes, d’autres savoirs et d’autres histoires.

Visite presque guidée :

Crédits photo : capture d'écran

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com