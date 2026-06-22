Metz : La Tanière de Pixie, une nouvelle librairie tournée vers la pop culture

Dans quelques semaines, un nouveau refuge s'ouvrira à Metz pour la pop culture, au numéro 28 de la rue du Sablon. À quelques pas de la gare, Maxime Guillaumont proposera, sur 65 m2 de surface de vente, 5 à 6000 références de mangas, manhwa, comics et littérature de l'imaginaire, avec une offre complémentaire de produits dérivés.

« Ce projet, je l'avais en tête dès mes études, dès mes premiers stages en librairie », nous confie le gérant de La Tanière de Pixie, qui s'était d'abord dirigé, dans les traces de ses parents, vers l'agriculture. « Pendant ma licence professionnelle, j'ai eu le déclic et je me suis réorienté vers les métiers du livre pour suivre ma passion : je suis énorme lecteur. »

Après un DUT Infocom en Métier du livre et une licence professionnelle Librairie Édition « pour approfondir », Maxime Guillaumont accumule de l'expérience dans un Espace Culturel Leclerc à Marmoutier (Bas-Rhin), à partir de 2022. En 2025, il envisage sérieusement l'ouverture de sa propre librairie et utilise le dispositif Mon CPE pour démissionner tout en ayant droit à l’allocation chômage.

Accompagné par la Chambre de commerce, le réseau Initiative et France Active, il jette son dévolu sur ce local de la rue du Sablon, qui abritait auparavant une agence d'intérim. Il s'est, ces dernières semaines, consacré à des travaux de remise en conformité, parallèlement à la constitution de son offre de livres et de produits dérivés. Pour les accueillir, le libraire s'appuie sur des meubles sur mesure, « plus adaptés aux besoins d'une librairie et pus durables », réalisés par la Menuiserie Picard.

(crédits La Tanière de Pixie)

Située à l'intersection des quartiers du Sablon et Nouvelle Ville, La Tanière de Pixie bénéficiera, selon le libraire, de la proximité avec les lycées Georges de la Tour et Louis Vincent, mais aussi de l'École Pigier. Le centre-ville, à une quinzaine de minutes à pied ou plus rapidement en transport, ne reste pas loin non plus, tandis que la présence de la gare, évidemment, offre un flux de passages non négligeable.

Aux bons soins du maneki-neko

Derrière la vitrine de la librairie indépendante, côté livres, environ 60 % de mangas et manhwa, 20 à 30 % de littératures de l'imaginaire et des comics pour parfaire l'ensemble. Maxime Guillaumont lui-même est particulièrement porté sur les mangas, qu'il a découverts étant jeune avec Dragon Ball. « Aujourd’hui, je suis plus attiré par le catalogue de Ki-oon, qui propose pas mal de thrillers mâtinés de paranormal ou d'un soupçon de science-fiction, ce que j'apprécie beaucoup. Celui de Doki-Doki est également très qualitatif, avec des séries courtes captivantes. »

Le libraire envisage d'ailleurs de mettre en avant ces séries bouclées en 3 ou 4 tomes, qui répondent à une problématique bien connue des amateurs de mangas : le manque de place. Du côté des littératures de l'imaginaire, La Tanière de Pixie réservera des rayons à la fantasy et au fantastique, à la science-fiction et à l'horreur. Une petite place sera accordée à la romantasy, mais Maxime Guillaumont ne veut pas faire de l'ombre à Sestra's Books, Love & Coffee, librairie spécialisée inaugurée en juin 2025.

En matière de produits dérivés, Maxime Guillaumont évoque des maquettes Gundam, des briques de construction Lumibricks et des sets Pantasy, des figurines, des Book Nook [maquettes qui se glissent dans une bibliothèque, NdR], mais aussi des tasses et divers petits objets. Ici, le champ est plus large que les mangas et les comics, pour inclure la pop culture en général, précise le libraire, qui cite Stranger Things ou KPop Demon Hunters.

Proposer cette offre paraissait pertinent à plus d'un titre, selon lui : « Les lecteurs de mangas ou de comics sont généralement passionnés par des univers, et expriment cet engouement au-delà du livre. Par ailleurs, sur de tels produits, la marge dégagée est plus importante, un point qui n'est pas à négliger dans le contexte actuel. »

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Maxime Guillaumont attend désormais la réception des dernières commandes pour inaugurer sa boutique et vise donc la mi-juillet. Le bienveillant maneki-neko qu'il a choisi comme logo, en référence à son chat, Pixie, pourra alors apporter au commerce bonne fortune et prospérité commerciale, comme le veut le folklore japonais.

Photographie : La Tanière de Pixie, à Metz, en cours d'aménagement (crédits La Tanière de Pixie)

Par Antoine Oury

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