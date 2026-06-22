Metz : La Tanière de Pixie, une nouvelle librairie tournée vers la pop culture

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Ouverture imminente d'une nouvelle librairie à Metz, en Moselle : Maxime Guillaumont finaliste l'aménagement de La Tanière de Pixie. Son commerce se consacre à la pop culture, des mangas aux comics, en passant par les manhwa et les littératures de l'imaginaire. Sans oublier quelques produits dérivés...
Le 22/06/2026 à 15:18 par Antoine Oury
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22/06/2026 à 15:18
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Dans quelques semaines, un nouveau refuge s'ouvrira à Metz pour la pop culture, au numéro 28 de la rue du Sablon. À quelques pas de la gare, Maxime Guillaumont proposera, sur 65 m2 de surface de vente, 5 à 6000 références de mangas, manhwa, comics et littérature de l'imaginaire, avec une offre complémentaire de produits dérivés.
« Ce projet, je l'avais en tête dès mes études, dès mes premiers stages en librairie », nous confie le gérant de La Tanière de Pixie, qui s'était d'abord dirigé, dans les traces de ses parents, vers l'agriculture. « Pendant ma licence professionnelle, j'ai eu le déclic et je me suis réorienté vers les métiers du livre pour suivre ma passion : je suis énorme lecteur. »
Après un DUT Infocom en Métier du livre et une licence professionnelle Librairie Édition « pour approfondir », Maxime Guillaumont accumule de l'expérience dans un Espace Culturel Leclerc à Marmoutier (Bas-Rhin), à partir de 2022. En 2025, il envisage sérieusement l'ouverture de sa propre librairie et utilise le dispositif Mon CPE pour démissionner tout en ayant droit à l’allocation chômage.
Accompagné par la Chambre de commerce, le réseau Initiative et France Active, il jette son dévolu sur ce local de la rue du Sablon, qui abritait auparavant une agence d'intérim. Il s'est, ces dernières semaines, consacré à des travaux de remise en conformité, parallèlement à la constitution de son offre de livres et de produits dérivés. Pour les accueillir, le libraire s'appuie sur des meubles sur mesure, « plus adaptés aux besoins d'une librairie et pus durables », réalisés par la Menuiserie Picard.
Située à l'intersection des quartiers du Sablon et Nouvelle Ville, La Tanière de Pixie bénéficiera, selon le libraire, de la proximité avec les lycées Georges de la Tour et Louis Vincent, mais aussi de l'École Pigier. Le centre-ville, à une quinzaine de minutes à pied ou plus rapidement en transport, ne reste pas loin non plus, tandis que la présence de la gare, évidemment, offre un flux de passages non négligeable.
Derrière la vitrine de la librairie indépendante, côté livres, environ 60 % de mangas et manhwa, 20 à 30 % de littératures de l'imaginaire et des comics pour parfaire l'ensemble. Maxime Guillaumont lui-même est particulièrement porté sur les mangas, qu'il a découverts étant jeune avec Dragon Ball. « Aujourd’hui, je suis plus attiré par le catalogue de Ki-oon, qui propose pas mal de thrillers mâtinés de paranormal ou d'un soupçon de science-fiction, ce que j'apprécie beaucoup. Celui de Doki-Doki est également très qualitatif, avec des séries courtes captivantes. »
Le libraire envisage d'ailleurs de mettre en avant ces séries bouclées en 3 ou 4 tomes, qui répondent à une problématique bien connue des amateurs de mangas : le manque de place. Du côté des littératures de l'imaginaire, La Tanière de Pixie réservera des rayons à la fantasy et au fantastique, à la science-fiction et à l'horreur. Une petite place sera accordée à la romantasy, mais Maxime Guillaumont ne veut pas faire de l'ombre à Sestra's Books, Love & Coffee, librairie spécialisée inaugurée en juin 2025.
En matière de produits dérivés, Maxime Guillaumont évoque des maquettes Gundam, des briques de construction Lumibricks et des sets Pantasy, des figurines, des Book Nook [maquettes qui se glissent dans une bibliothèque, NdR], mais aussi des tasses et divers petits objets. Ici, le champ est plus large que les mangas et les comics, pour inclure la pop culture en général, précise le libraire, qui cite Stranger Things ou KPop Demon Hunters.
Proposer cette offre paraissait pertinent à plus d'un titre, selon lui : « Les lecteurs de mangas ou de comics sont généralement passionnés par des univers, et expriment cet engouement au-delà du livre. Par ailleurs, sur de tels produits, la marge dégagée est plus importante, un point qui n'est pas à négliger dans le contexte actuel. »
À LIRE - Les Gamineries, une future librairie-café inclusive à Rennes
Maxime Guillaumont attend désormais la réception des dernières commandes pour inaugurer sa boutique et vise donc la mi-juillet. Le bienveillant maneki-neko qu'il a choisi comme logo, en référence à son chat, Pixie, pourra alors apporter au commerce bonne fortune et prospérité commerciale, comme le veut le folklore japonais.
Photographie : La Tanière de Pixie, à Metz, en cours d'aménagement (crédits La Tanière de Pixie)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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18/06/2026, 12:51
Un inédit de Marguerite Yourcenar rejoindra les librairies à la rentrée. Intitulé Traversée sur le Bathory – 1964, ce court récit paraîtra le 3 septembre 2026 chez Gallimard, dans la collection Hors-série Littérature. Pour les lecteurs de l’autrice de Mémoires d’Hadrien et de L’Œuvre au noir, la publication donne accès à un fragment encore inconnu d’une œuvre traversée par le voyage, la mémoire historique et l’observation du réel.
18/06/2026, 12:33
La Bibliothèque nationale de France annonce la disparition de Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF, mort le 12 juin, à quelques jours de son 81e anniversaire. L’institution fait part de sa tristesse et de son émotion, saluant la mémoire d’un homme engagé de longue date à son service.
18/06/2026, 11:40
Le webtoon, bande dessinée numérique conçue pour une lecture verticale sur smartphone et diffusée principalement via des plateformes en ligne, dispose désormais en France d’une association professionnelle nationale. Lancée officiellement au début du mois de juin 2026, Protoon se présente comme la première structure française dédiée à la structuration de cette filière.
18/06/2026, 11:25
La Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro, a réintégré 48 fascicules rares précédemment volés dans ses collections. Le lot comprend des numéros de O Tico-Tico de 1908, de O Nacional de 1873 et de Romântica de 1969.
18/06/2026, 10:37
Nippan Group Holdings, l’un des principaux intermédiaires du livre au Japon, publie des comptes 2025 dans le rouge. Le groupe accuse un recul de son chiffre d’affaires consolidé et une perte nette, tandis que l’activité de distribution, frappée par la baisse des magazines, des mangas et la hausse du transport, creuse ses pertes.
18/06/2026, 10:37
Lieu de vacances, de liberté, de mémoire et de transformations, la plage est un espace profondément culturel. Derrière le sable et les horizons marins se dessinent des histoires sociales, politiques, écologiques et artistiques. La revue 303 vous invite à explorer la plage autrement à travers ce nouveau numéro de 96 pages, à paraître en juillet 2026. Une plage comme un territoire vivant, traversé par les imaginaires, les usages et les mutations du monde contemporain.
18/06/2026, 10:00
Les associations régionales de librairies indépendantes lancent la deuxième édition de la campagne #TrouveTaLibrairie. Pensée comme un outil pratique pour les lecteurs en vacances ou en déplacement, l’opération permet de localiser rapidement une librairie indépendante proche de son lieu de séjour.
17/06/2026, 18:14
Pierre Kosciusko-Morizet se serait donc positionné pour reprendre Rakuten France, avec le fonds Verdoso et Fabien Versavau, ancien patron de la filiale. Derrière le possible retour de la marque PriceMinister, le dossier touche aussi le livre d’occasion, segment où l’ex-place de marché française conserve une présence forte.
17/06/2026, 17:06
L’historien italien Carlo Ginzburg est mort à Bologne, à l’âge de 87 ans. Figure majeure de l’historiographie contemporaine, il aura profondément transformé la manière de raconter le passé, en déplaçant le regard vers les marges, les archives judiciaires, les croyances populaires, les détails apparemment secondaires et les indices presque invisibles.
17/06/2026, 15:49
Comment résister au charme du diable quand on doit le défendre ? Voilà la question que se pose Alice Doublier dans son nouveau livre L’Avocate du Vampire, actuellement en campagne sur Ulule. L’histoire raconte le destin d’Evelyn Fyfe, première femme avocate du pays qui doit défendre un vampire accusé de meurtres.
17/06/2026, 15:00
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