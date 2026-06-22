Une avocate en prison, un amour en exil : Nos vies sauvages, d'Hemley Boum

Hemley Boum ouvre son roman dans l’enfermement, puis déploie aussitôt un espace beaucoup plus vaste : Douala, Yaoundé, Paris, les années 1990 et les désillusions du présent. Depuis sa cellule, Ndolo parle à Enow Alaka, juriste devenu opposant en exil, grand amour impossible et mémoire vivante d’un pays qui n’a jamais cessé de lui manquer.

Leur rencontre parisienne, née d’une conférence manquée et d’un trajet en voiture, donne au livre son fil intime. Mais cette histoire d’amour porte déjà les fractures d’une nation dont les promesses démocratiques ont été étouffées.

L’amour n’efface pas l’Histoire

Enow a fui le Cameroun pour survivre. Il ne s’autorise pourtant aucune paix. Ses voyages, ses conférences, ses hôtels et ses rencontres restent traversés par la culpabilité de celui qui a échappé à la violence quand d’autres y sont restés. Ndolo résume cette blessure avec une brutalité saisissante : « Tu as eu l’indécence de ne pas mourir. »

Le roman tient alors une ligne rare : il ne traite jamais l’amour comme un refuge séparé du monde. Les corps, les séparations, les mariages et les fidélités se heurtent sans cesse au pouvoir. La politique s’invite dans les couples, dans les familles, dans les amitiés et dans les silences que chacun apprend à maîtriser. Hemley Boum fait de cette contamination progressive l’une des grandes forces du livre.

Zeinabou, la femme qui connaît la machine

Face à Ndolo, Zeinabou Ndam déplace tous les repères. Commissaire principale, elle a grandi avec le régime et en a appris les usages : infiltrer, surveiller, acheter, intimider, retourner les failles de chacun contre lui. Elle n’entre pourtant jamais dans le récit comme une figure figée du mal. La romancière la suit dans ses contradictions, ses réflexes de survie, ses reniements et la part de conscience qu’elle refuse d’abandonner.

Cette complexité donne à Nos vies sauvages son nerf romanesque. La commissaire comprend que le pouvoir ne tient pas seulement par les armes ou les prisons. Il prospère grâce à la défiance, à l’argent, aux liens familiaux utilisés comme pièges et à la peur de perdre sa place. Quand l’entourage de Ndolo se révèle vulnérable, l’intrigue gagne une intensité de thriller sans jamais renoncer à l’épaisseur humaine de ses personnages.

Reprendre possession de son histoire

Hemley Boum écrit le Cameroun dans sa densité sensible : les rues, les repas, les odeurs de Douala, les langues, les voitures, les conversations et les souvenirs qui se transmettent d’une génération à l’autre. Rien ne relève ici du décor. Les villes, les maisons et les corps gardent la trace des violences anciennes comme des élans empêchés.

La puissance du roman vient aussi de ses voix féminines. Ndolo, Zeinabou et Sippora ne partagent ni le même âge, ni la même position sociale, ni la même relation au pouvoir. Elles se heurtent, se jugent, se protègent parfois. À travers elles, Hemley Boum refuse les héroïnes exemplaires et compose des femmes traversées de désirs, de colère, de peur et d’une impressionnante capacité à reprendre l’initiative.

Nos vies sauvages ne promet aucune délivrance facile. Il affirme pourtant une présence, une histoire et un droit à ne plus vivre dans l’attente. « Nous ne sommes pas à venir, nous sommes déjà là. » Hemley Boum signe un roman ample, incandescent et profondément politique, qui rend à ses personnages ce que la peur voulait leur confisquer : la possibilité de parler, d’aimer et de se tenir debout.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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