Une mère et ses enfants face à l’expulsion : Dessine-moi un royaume

Le shérif avance dans la lumière de fin de journée, un avis à la main. Jude Woods, enceinte, reçoit trois jours pour quitter le mobil-home où elle élève Evan et Virginia, ses jumeaux de neuf ans. Ses enfants ne voient d’abord qu’une feuille sur la porte, une présence blanche au milieu de la maison.

Evan la nomme aussitôt : « L’avis sur la porte, un cri blanc. » En quelques mots, Evanthia Bromiley fait basculer un territoire entier : la cuisine encombrée, les voisins du parc, la rivière, le peuplier où Evan grimpe pour échapper au monde.

Trois voix pour tenir debout

Dessine-moi un royaume alterne les voix de Jude, d’Evan et de Virginia. La mère mesure l’urgence des loyers, des cartons et des démarches ; les enfants la convertissent en géographie imaginaire. Evan s’adresse au bébé à naître, invente des royaumes souterrains derrière les guichets sociaux, transforme un carton en navire. Virginia court, défie, réclame, observe les adultes avec une lucidité qui cogne. Entre eux, un pacte revient, simple et immense : « On est là. »

La précarité s’éprouve à hauteur de corps : une file qui n’avance pas, une adresse devenue inutile, une aide refusée parce qu’un revenu administratif dépasse de peu un seuil, un repas de McDonald’s partagé dans l’herbe. Bromiley donne à ces scènes une matière immédiate, sans désamorcer leur violence. Les formulaires, les délais et les mesures sanitaires entrent dans le texte avec le poids qu’ils ont pour ceux qui en dépendent : celui d’un système qui attribue des droits, fixe des seuils et ferme des portes.

Cartons, rivière et maison miniature

La grande réussite du livre tient à la façon dont le merveilleux naît de presque rien. Un couteau suisse oublié dans une poche, un canari silencieux, les tatouages de Jude, les lueurs des mobil-homes au crépuscule : tout devient matière à fiction, donc à survie. Lorsque les enfants classent les objets avant le départ, le grille-pain mérite d’être sauvé « Pour faire des toasts dans la nouvelle maison. » Cette réponse d’Evan concentre toute la puissance du récit. Elle laisse ouverte l’idée d’un lendemain, même lorsque les adultes ignorent où dormir.

L’écriture avance par blocs brefs, répétitions, éclats sensoriels et surgissements d’images. Le procédé demande d’entrer dans son rythme. Il donne vite au roman une pulsation propre, portée par l’herbe sèche, l’eau, les oiseaux, les peaux et les odeurs de cuisine. La traduction de Cécile Péronnet restitue cette langue charnelle, traversée par les perceptions enfantines et les pensées de Jude, où la tendresse affronte l’épuisement à chaque page.

La promesse d’une mère

Jude demeure le cœur battant de cette traversée. À seize ans, elle est devenue mère ; enceinte à nouveau, elle affronte l’expulsion avec une énergie que la fatigue entame sans cesse. Ses enfants connaissent ses silences, ses limites et ses retours de force. Ils l’aiment aussi dans cette fragilité. « La mère revient toujours », leur promet-elle. La phrase tient de l’engagement, de l’incantation et de la peur de manquer à cette promesse.

Evanthia Bromiley évite la démonstration sociale et compose un roman d’une intensité rare. Jude garde ses angles, ses souvenirs et ses colères. Virginia et Evan inventent, se disputent, veillent l’un sur l’autre avec la violence joyeuse de l’enfance. Face à l’avis d’expulsion, les cartons finissent par ressembler à des châteaux. Ils tiennent debout parce que trois voix refusent de s’y laisser enfermer.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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