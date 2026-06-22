Entre amis : l’amitié comme une maison qui se fissure

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
Pour les cinquante-deux ans d’Emerson, Amos, Claire et leur fille Anna gagnent la maison de campagne de leur vieil ami, où les attendent Retsy et Sophie. Un accident raconté dès leur arrivée trouble la fête. Traduit de l’anglais par Laure Manceau et publié chez Actes Sud, Entre amis de Hal Ebbott suit avec une précision redoutable les loyautés, jalousies et rapports de force d’une famille élargie. À paraître le 28 août.
Le 22/06/2026 à 12:24 par Lucy L.
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22/06/2026 à 12:24
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La route s’enfonce dans les bois, le chien des voisins déboule, les bagages cognent dans le coffre. Avant le premier verre, Hal Ebbott installe une promesse et une menace : « La maison trônait, dans l’attente – comme un verdict, comme la dernière phrase d’un livre. »
Amos, Claire et leur fille Anna viennent fêter les cinquante-deux ans d’Emerson, l’ami d’université devenu presque un frère, auprès de Retsy et de leur fille Sophie. Un accident raconté dès l’arrivée trouble pourtant la fête, sans interrompre la chorégraphie des embrassades, des bouteilles ouvertes et des plaisanteries rodées.
Entre amis fait de ce week-end une chambre d’écho. Les six personnages vivent au plus près les uns des autres, chacun traduisant un geste, une inflexion ou un silence selon ses blessures. Hal Ebbott passe d’une conscience à l’autre avec une souplesse remarquable. La même scène change de poids selon qu’elle est observée par Amos, inquiet et affamé d’appartenance, par Emerson, habitué à décider du ton de la soirée, ou par Claire et Retsy, qui évaluent tout, jusqu’à la manière d’offrir un verre ou de ramasser une bouteille brisée.
Le récit possède une précision presque physique. Une main sur une épaule, un rire trop long, une phrase jetée à table entrent dans la mémoire des personnages et y prennent un relief démesuré. « Le silence des familles n’est jamais vraiment complet. Les racines parlent, le souffle aussi. » Cette phrase éclaire le travail d’Ebbott : chaque conversation porte le poids d’une histoire commune, d’une dette affective, d’une hiérarchie que chacun feint d’ignorer.
L’amitié entre Amos et Emerson donne au livre son nerf. Elle remonte à leurs années d’études, aux confidences, aux habitudes et aux familles qu’ils ont fini par mêler. Elle repose aussi sur un déséquilibre que l’hospitalité d’Emerson rend visible. La maison est la sienne, les amis y arrivent, les enfants y grandissent par intermittence, les règles s’y décident. Chez Amos, cette place d’ami privilégié réveille une inquiétude plus ancienne : « Un simple invité. » En deux mots, le roman met à nu la gratitude, la dépendance et la peur de perdre l’accès à un monde dont on espère enfin faire partie.
Le décor social agit comme une chambre de pression. La propriété, l’aisance, les études communes, les métiers et les manières de recevoir distribuent les rôles avant même les premières confidences. Emerson prend l’espace avec une autorité souriante ; Amos sait reconnaître les codes et se demande sans cesse s’il y a vraiment sa place. Ebbott observe ainsi les privilèges en action, dans la façon de parler pour les autres, de plaisanter à leurs dépens ou de décider qui mérite d’être protégé.
Retsy évite la caricature de l’épouse maladroite ; Claire échappe à celle de la femme lucide qui aurait déjà tout compris. L’une cherche la preuve qu’elle compte, l’autre tente de protéger un équilibre qu’elle voit se fragiliser. Anna et Sophie, elles, regardent les adultes avec une attention avide. Leur complicité, leurs piques et leurs gestes d’alliance prolongent les rapports de force de la génération précédente, en leur donnant une forme plus directe, parfois plus cruelle.
Le roman avance ainsi par faibles déplacements. Une question reste en suspens. Un souvenir revient au mauvais moment. Une version des faits se dérobe. Hal Ebbott en tire une tension continue et donne une puissance rare aux scènes de dîner, de cuisine ou de chambre. Lorsqu’Emerson affirme : « Personne n’a une amitié comme la nôtre », la formule résonne à la fois comme un serment et comme un avertissement.
Entre amis réussit ce que peu de romans de groupe parviennent à tenir : une attention aiguë aux corps, aux statuts sociaux, aux fidélités anciennes et au langage qui les recouvre.
Sous les arbres, la maison garde ses fenêtres éclairées et sa grange ouverte sur la forêt. Il suffit pourtant d’un mot de trop, d’une main qui insiste, d’un regard retiré, pour que l’abri devienne le lieu où chacun comprend ce qu’il risque de perdre.
Par Lucy L.
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 26/08/2026
320 pages
Actes Sud Editions
23,00 €
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« Pas de temps à perdre. Aujourd’hui, je meurs. » C’est par ces mots que, le 9 juin 1927, Victoria Woodhull annonce à son domestique Ménélas Daisastre, un jeune Marseillais traumatisé par la Grande Guerre, qu’elle entame la dernière journée de son existence. À quatre-vingt-huit ans, elle est coutumière des prédictions catastrophiques au manoir de Norton’s Park.
17/06/2026, 09:00
Elles vivent dans une cabane isolée, au cœur de la forêt, là où rien ne peut les atteindre. À seize ans, l’adolescente ne connaît pas d’autre visage que celui de sa mère. Son monde se résume à quelques arpents de terre, ses jours sont rythmés par le passage des saisons et les rituels que Maya lui impose pour la protéger de la corruption qui guette de l’autre côté de la barrière.
17/06/2026, 07:00
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