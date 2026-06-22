28 000 festivaliers aux 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens

Le bilan de fréquentation se répartit entre les trois week-ends du festival. Le premier a rassemblé 14.600 personnes, le deuxième 3650. Le week-end de clôture a compté 6750 entrées.

La programmation 2026 a été marquée par les venues d’Emil Ferris et de Hiro Mashima. Au total, 130 auteurs et autrices étaient invités pour cette édition. Les rencontres et les expositions ont accompagné les différents temps publics du festival.

Les scolaires ont également pris part au mois de programmation. En juin, 2709 élèves des Hauts-de-France et de la région parisienne ont visité les expositions et participé à des ateliers. Plus de 350 personnes ont par ailleurs suivi des visites privées.

Un prix adolescent et une sélection de lectures pour l’été

Le Prix ICI Picardie x ActuaBD était consacré à la bande dessinée francophone destinée aux adolescents. La sélection 2026 réunissait cinq albums. Chaque titre a été chroniqué sur l’antenne d’ICI Picardie et sur le site d’ActuaBD.

Le jury était composé de binômes parent-adolescent originaires de Picardie. Il a attribué le prix aux Cosmonautes. L’album est écrit par Nicolas Bary et Nina Phillips, illustré par Étienne Péran et publié aux éditions Jungle.

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L’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée a présenté ses dix indispensables de l’été 2026. La liste est établie à partir des albums lus par ses journalistes au cours de l’année. Elle a pour objectif d’aider les lecteurs et lectrices à choisir parmi les nouveautés.

Les titres retenus sont Le Buveur d’encre, d'Éric Sanvoisin et Steve Baker (Nathan), Cauchon... ou l’homme qui tua Jeanne d’Arc, de Xavier Dorison, Louis-David Delahaye et Joël Parnotte (Dargaud), Les Chants du Cygne Noir, d’Alex Alice (Rue de Sèvres), Criticopolis, de Marie Baudet (Glénat), Gunnar le vampire, de Nicolas Dumontheuil (Dupuis), La Langue des vipères, de Juliette Brocal (Rue de Sèvres), Luminous, de Guillem Marí (La Gouttière), Space Montaigne, de Marion Montaigne (Dargaud-Charivari), Tachycardie, de Maybelline Skvortzoff (Tanibis), et Terre ou Lune, de Jade Khoo (Morgen).

Les prix scolaires déployés sur six mois

Le Prix des écoles d’Amiens a mobilisé 15 classes dans cinq écoles de la ville. Le travail s’est déroulé sur 6 mois. Il a donné lieu à 75 interventions directes dans les établissements et à 325 votes. Les lauréats du prix sont Antoine Ronzon et Jean-Claude Mourlevat pour Jefferson (Gallimard BD / Fétiche).

Le Prix des collégiens de la Somme a concerné 15 classes dans 15 collèges du département. Le dispositif s’est également étendu sur 6 mois. 45 interventions ont été organisées, avec 296 votants. La bande dessinée primée est Mi-Mouche, tome 1 : Tu veux te battre ? de Véro Cazot (Dupuis).

Le Prix Révélation des lycéens d’Amiens a réuni 30 classes dans 30 lycées professionnels, techniques et agricoles. 90 interventions directes ont eu lieu dans les établissements. Au total, 357 votants ont participé et nommé vainqueur Impénétrable d'Alix Garin (Le Lombard).

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Enfin, le Prix Diversité et Égalité a été créé cette année. Pour sa première édition, il a concerné sept classes dans cinq lycées de la ville. Le dispositif a compté six mois de travail, 75 interventions et 153 votants. La lauréate de cette première édition est Lou Lubie pour Racines (Delcourt).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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