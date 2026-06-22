Australie : publiés à la hâte, les livres disparaissent plus vite qu'on ne les imprime

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
Une analyse du Guardian alerte sur des calendriers de publication trop courts en Australie : corrections bâclées, lancements expéditifs et livres retirés des tables avant d’avoir trouvé leur public. Au-delà de la quantité de nouveautés, le dossier pose la question du temps réellement accordé à la fabrication et à la découverte d’un ouvrage.
Le 22/06/2026 à 12:21 par Clément Solym
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22/06/2026 à 12:21
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Un chapitre supprimé sans avertissement, le nom d’un personnage modifié au fil d’un premier tirage, une couverture illustrée par un animal absent du pays où se situe le récit : sous pseudonyme, une autrice de Sydney raconte au Guardian l’expérience de son premier livre chez l’un des grands groupes anglophones.
L’analyse rassemble des récits d’auteurs, d’éditeurs, de critiques et de libraires qui décrivent une même compression : moins de temps pour préparer un texte, vérifier les épreuves, construire une campagne, puis laisser le livre vivre en magasin. Pas une enquête statistique ferme, mais un diagnostic qui préoccupe
Pour Alice Grundy, éditrice à l’Australia Institute Press et chercheuse sur l’édition australienne, cette accélération produit un « calendrier effondré » à chaque étape de fabrication. La chercheuse relève que les plaintes sur les délais et les défauts de production traversent le secteur depuis longtemps. L’enjeu ne tient donc pas seulement au nombre de titres mis sur le marché, mais à la capacité de toute la chaîne à les accompagner.
À LIRE -“Lancer un livre, c’est créer un moment ; l'installer, c’est construire une durée”
NielsenIQ BookData comptait plus de 9400 livres imprimés programmés en Australie en 2024. Le chiffre inclut manuels, autoéditions, livres à spirale et rééditions étrangères dotées d’un ISBN australien ; il exclut les ebooks autoédités. Il se situait pourtant 7 % sous la moyenne des dix années précédentes.
Pour les professionnels interrogés, la saturation se mesure moins à ce total qu’au nombre de titres qu’un libraire, un critique ou un attaché de presse peut réellement défendre.
À Perth, le libraire Alan Sheardown explique ainsi recevoir davantage de livres qu’il ne peut en soutenir sur ses tables et dans ses rayons. Les listes de prix, les recommandations sur BookTok et les critiques orientent les choix, sans résoudre la question de la visibilité des premiers romans ou des voix moins attendues.
Les travaux de Julienne van Loon, Bronwyn Coate et Millicent Weber, cités par le quotidien, décrivent une fenêtre de présence très courte : un nouveau titre dispose souvent de trois mois en librairie avant retour ou solde. Or No Friend But the Mountains, de Behrouz Boochani, comme Dark Emu, de Bruce Pascoe, ont mis davantage de temps à s’installer auprès des lecteurs.
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La pression se reporte aussi sur les auteurs. Selon une enquête de Creative Australia menée en 2022, ils tiraient en moyenne 18.200 dollars australiens par an de leur écriture. Jennifer Mills, future présidente de l’Australian Society of Authors, résume l’écart entre le travail long et la temporalité commerciale : « Les écrivains ne sont jamais rémunérés pour leur travail ; ils le sont pour le produit. »
Face à ce rythme, quelques jeunes maisons assument une autre cadence. Aniko Press a consacré trois ans au premier livre de Miriam Webster, The Slip. Pink Shorts Press privilégie une liste courte et des rééditions. Leur choix ne répond pas à tous les modèles économiques ; il rétablit au moins une donnée décisive : un livre se fabrique vite ou lentement, mais sa rencontre avec les lecteurs ne se programme pas à la même vitesse.
Crédits photo : BM10777 CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Love & Sorcery, c’est une saga de Cosy Fantasy, des comédies romantiques fantastiques qui mettent en scène des sorcières, leur questionnement, leur doute, leur magie et l’amour. La campagne Ulule, c’est offrir à ces trois romans, un nouvel écrin. En bref, une saga toute douce dans de magnifiques objets-livres.
17/06/2026, 11:00
La librairie Sauramps, institution culturelle de Montpellier, a été placée en redressement judiciaire le lundi 15 juin par le tribunal de commerce de Montpellier. L’entreprise, qui célèbre ses 80 ans d’existence, obtient une période d’observation de trois semaines afin d’évaluer la viabilité de son activité. En état de cessation des paiements, elle n’était plus en mesure de régler ses dettes ni de commander de nouveaux livres.
16/06/2026, 17:23
François Gall, romancier, journaliste, producteur et réalisateur, est mort le 13 juin 2026 à Paris, à l’âge de 103 ans. Son nom reste attaché à la télévision, notamment à la série documentaire Des trains pas comme les autres, qu’il créa avec Bernard d’Abrigeon. Mais son parcours fut aussi profondément lié au livre, au récit populaire, au roman d’aventures, à la bande dessinée et à une certaine idée de la narration au long cours.
16/06/2026, 16:18
Cet été, 9500 livres seront remis à des enfants en grande précarité, accueillis avec leurs familles en centres d’hébergement d’urgence ou en hôtels sociaux, partout en France. Derrière ce geste simple - offrir un livre - se dessine une ambition plus vaste : rappeler qu’un enfant privé de stabilité, de chambre, parfois même d’un toit durable, ne devrait pas l’être aussi d’histoires, d’images, de beauté et de rêverie.
16/06/2026, 15:52
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