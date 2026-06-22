Australie : publiés à la hâte, les livres disparaissent plus vite qu'on ne les imprime

Un chapitre supprimé sans avertissement, le nom d’un personnage modifié au fil d’un premier tirage, une couverture illustrée par un animal absent du pays où se situe le récit : sous pseudonyme, une autrice de Sydney raconte au Guardian l’expérience de son premier livre chez l’un des grands groupes anglophones.

Publier, publier, publier

L’analyse rassemble des récits d’auteurs, d’éditeurs, de critiques et de libraires qui décrivent une même compression : moins de temps pour préparer un texte, vérifier les épreuves, construire une campagne, puis laisser le livre vivre en magasin. Pas une enquête statistique ferme, mais un diagnostic qui préoccupe

Pour Alice Grundy, éditrice à l’Australia Institute Press et chercheuse sur l’édition australienne, cette accélération produit un « calendrier effondré » à chaque étape de fabrication. La chercheuse relève que les plaintes sur les délais et les défauts de production traversent le secteur depuis longtemps. L’enjeu ne tient donc pas seulement au nombre de titres mis sur le marché, mais à la capacité de toute la chaîne à les accompagner.

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NielsenIQ BookData comptait plus de 9400 livres imprimés programmés en Australie en 2024. Le chiffre inclut manuels, autoéditions, livres à spirale et rééditions étrangères dotées d’un ISBN australien ; il exclut les ebooks autoédités. Il se situait pourtant 7 % sous la moyenne des dix années précédentes.

Trop, c'est trop ?

Pour les professionnels interrogés, la saturation se mesure moins à ce total qu’au nombre de titres qu’un libraire, un critique ou un attaché de presse peut réellement défendre.

À Perth, le libraire Alan Sheardown explique ainsi recevoir davantage de livres qu’il ne peut en soutenir sur ses tables et dans ses rayons. Les listes de prix, les recommandations sur BookTok et les critiques orientent les choix, sans résoudre la question de la visibilité des premiers romans ou des voix moins attendues.

Les travaux de Julienne van Loon, Bronwyn Coate et Millicent Weber, cités par le quotidien, décrivent une fenêtre de présence très courte : un nouveau titre dispose souvent de trois mois en librairie avant retour ou solde. Or No Friend But the Mountains, de Behrouz Boochani, comme Dark Emu, de Bruce Pascoe, ont mis davantage de temps à s’installer auprès des lecteurs.

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La pression se reporte aussi sur les auteurs. Selon une enquête de Creative Australia menée en 2022, ils tiraient en moyenne 18.200 dollars australiens par an de leur écriture. Jennifer Mills, future présidente de l’Australian Society of Authors, résume l’écart entre le travail long et la temporalité commerciale : « Les écrivains ne sont jamais rémunérés pour leur travail ; ils le sont pour le produit. »

Face à ce rythme, quelques jeunes maisons assument une autre cadence. Aniko Press a consacré trois ans au premier livre de Miriam Webster, The Slip. Pink Shorts Press privilégie une liste courte et des rééditions. Leur choix ne répond pas à tous les modèles économiques ; il rétablit au moins une donnée décisive : un livre se fabrique vite ou lentement, mais sa rencontre avec les lecteurs ne se programme pas à la même vitesse.

Crédits photo : BM10777 CC 0

Par Clément Solym

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