Pearltrees renforce sa plateforme éducative avec deux investisseurs

Pearltrees Education, éditée par Broceliand SAS, fait évoluer son actionnariat avec l’arrivée du Fonds Stratégique des Transitions, géré par ISALT, et de RAISE Sustainable Value, géré par RAISE Impact. Le premier entre à hauteur de 46 % au capital, le second à hauteur de 31 %. Cette opération s’accompagne de la sortie des actionnaires financiers historiques.

La plateforme revendique 1,5 million d’utilisateurs parmi les professeurs et les élèves du secondaire. Elle est déployée dans plus de 2000 établissements en France. Pearltrees indique être utilisée par près de 30 % des enseignants et des élèves des collèges et lycées.

L’entreprise veut financer le développement de son service éducatif, qui permet d’organiser, de partager et d’utiliser des ressources pédagogiques. La plateforme couvre aussi la préparation de cours et la conception d’exercices. Elle intègre une offre de manuels scolaires numériques construite avec plusieurs éditeurs français, dont Nathan, Bordas et Belin.

Des ressources scolaires au centre de l’usage

Pearltrees met en avant une dimension éditoriale et pédagogique dans son développement. Les contenus proposés reposent à la fois sur des partenariats avec des éditeurs scolaires et sur la collaboration d’inspecteurs et d’enseignants de l’Éducation nationale. L’objectif affiché est de fournir aux enseignants des ressources directement mobilisables dans leur travail quotidien.

Le financement doit également soutenir Spirit, l’intelligence artificielle agentique pédagogique de Pearltrees. Selon l’entreprise, l’outil est conçu pour aider les enseignants dans la préparation des cours, la création d’exercices et l’aide à la correction. Pearltrees indique que Spirit est conforme au cadre d’usage défini par le ministère de l’Éducation nationale et déjà adopté par 50 % des enseignants actifs sur la plateforme.

L’entreprise rattache ce développement à la question de la souveraineté numérique dans l’éducation. Les données, les contenus pédagogiques et les outils d’intelligence artificielle utilisés dans les établissements font désormais partie des points de vigilance du secteur.

Un changement d’échelle financé par de nouveaux actionnaires

Avant cette opération, Pearltrees indique avoir autofinancé ses projets de recherche et développement. L’entreprise revendique un revenu annuel récurrent supérieur à 10 millions d’euros en 2025 et une croissance annuelle de 50 % depuis huit ans. Les nouveaux apports doivent accompagner la poursuite de ce développement.

L’entreprise prévoit de renforcer sa présence dans le système éducatif français. Elle évoque aussi un déploiement progressif dans d’autres pays européens. Cette extension doit s’appuyer sur la plateforme existante, les manuels numériques et les outils d’intelligence artificielle intégrés à l’environnement de travail des enseignants.

ISALT et RAISE Impact présentent leur entrée au capital comme un soutien à une entreprise française positionnée dans l’éducation numérique. L’opération donne à Pearltrees des moyens supplémentaires pour poursuivre le développement de ses usages scolaires, sans déplacer le cœur de son activité : la mise à disposition de ressources et d’outils pédagogiques pour les enseignants et les élèves.

Crédits photo : Max Fischer - Pexels

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com