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Pearltrees renforce sa plateforme éducative avec deux investisseurs

Pearltrees Education, plateforme numérique utilisée dans les collèges et lycées, a annoncé l’entrée de deux investisseurs français à son capital. L’opération doit soutenir le développement de sa plateforme scolaire, de ses contenus numériques et de son intelligence artificielle dédiée à l’éducation.

Le 22/06/2026 à 10:48 par Dépêche

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Publié le :

22/06/2026 à 10:48

Dépêche

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Pearltrees Education, éditée par Broceliand SAS, fait évoluer son actionnariat avec l’arrivée du Fonds Stratégique des Transitions, géré par ISALT, et de RAISE Sustainable Value, géré par RAISE Impact. Le premier entre à hauteur de 46 % au capital, le second à hauteur de 31 %. Cette opération s’accompagne de la sortie des actionnaires financiers historiques.

La plateforme revendique 1,5 million d’utilisateurs parmi les professeurs et les élèves du secondaire. Elle est déployée dans plus de 2000 établissements en France. Pearltrees indique être utilisée par près de 30 % des enseignants et des élèves des collèges et lycées.

L’entreprise veut financer le développement de son service éducatif, qui permet d’organiser, de partager et d’utiliser des ressources pédagogiques. La plateforme couvre aussi la préparation de cours et la conception d’exercices. Elle intègre une offre de manuels scolaires numériques construite avec plusieurs éditeurs français, dont Nathan, Bordas et Belin.

Des ressources scolaires au centre de l’usage

Pearltrees met en avant une dimension éditoriale et pédagogique dans son développement. Les contenus proposés reposent à la fois sur des partenariats avec des éditeurs scolaires et sur la collaboration d’inspecteurs et d’enseignants de l’Éducation nationale. L’objectif affiché est de fournir aux enseignants des ressources directement mobilisables dans leur travail quotidien.

Le financement doit également soutenir Spirit, l’intelligence artificielle agentique pédagogique de Pearltrees. Selon l’entreprise, l’outil est conçu pour aider les enseignants dans la préparation des cours, la création d’exercices et l’aide à la correction. Pearltrees indique que Spirit est conforme au cadre d’usage défini par le ministère de l’Éducation nationale et déjà adopté par 50 % des enseignants actifs sur la plateforme.

L’entreprise rattache ce développement à la question de la souveraineté numérique dans l’éducation. Les données, les contenus pédagogiques et les outils d’intelligence artificielle utilisés dans les établissements font désormais partie des points de vigilance du secteur. 

Un changement d’échelle financé par de nouveaux actionnaires

Avant cette opération, Pearltrees indique avoir autofinancé ses projets de recherche et développement. L’entreprise revendique un revenu annuel récurrent supérieur à 10 millions d’euros en 2025 et une croissance annuelle de 50 % depuis huit ans. Les nouveaux apports doivent accompagner la poursuite de ce développement.

L’entreprise prévoit de renforcer sa présence dans le système éducatif français. Elle évoque aussi un déploiement progressif dans d’autres pays européens. Cette extension doit s’appuyer sur la plateforme existante, les manuels numériques et les outils d’intelligence artificielle intégrés à l’environnement de travail des enseignants.

ISALT et RAISE Impact présentent leur entrée au capital comme un soutien à une entreprise française positionnée dans l’éducation numérique. L’opération donne à Pearltrees des moyens supplémentaires pour poursuivre le développement de ses usages scolaires, sans déplacer le cœur de son activité : la mise à disposition de ressources et d’outils pédagogiques pour les enseignants et les élèves.

Crédits photo :  Max Fischer - Pexels

 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Les Éditions Mira : un espace dédié aux albums tout en image et à la créativité en plein cœur de Clermont-Ferrand !

Les Éditions MIRA est un projet unique basé en plein cœur de Clermont-Ferrand. Nous sommes une maison d’édition et une librairie spécialisée dans les albums tout en image (sans texte) et nous proposons également des ateliers créatifs et lecture pour petits et grands !

19/06/2026, 11:00

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Une loi pour restituer le Codex Azcatitlan et le Codex Borbonicus au Mexique

Une proposition de loi, déposée au Sénat par Mathilde Ollivier, sénatrice représentant les Français établis hors de France (groupe Écologiste - Solidarité et Territoires) et vice-présidente de la commission des affaires européennes, suggère de restituer au Mexique deux manuscrits majeurs. Rendre le Codex Azcatitlan, conservé par la Bibliothèque nationale de France, et le Codex Borbonicus, qui se trouve dans les collections de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, marquerait la reconnaissance « du droit des peuples à leur héritage culturel ».

19/06/2026, 10:31

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Tertium Éditions engage sa « Renaissance » depuis Cajarc par le financement participatif

Après avoir surmonté un redressement judiciaire complexe lié à la défaillance de son ancien distributeur, la maison d’édition indépendante Tertium Éditions, portée par son emblématique « éditeur-ouvrier » Régis Blanchard, annonce le lancement d’une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule.

19/06/2026, 10:00

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Natalie Portman, Philippe Aghion, Kamel Daoud : appel pour une poétesse bloquée à Gaza

21 personnalités demandent au gouvernement français d’accorder un visa à Alaa Al-Qatrawi, poétesse gazaouie lauréate du programme PAUSE, porté par le Collège de France. La mobilisation, publiée dans La Tribune Dimanche, réunit des artistes, écrivains, intellectuels, universitaires et responsables culturels, parmi lesquels Natalie Portman, Élisabeth Badinter, Philippe Aghion, Leïla Slimani, Kamel Daoud, Marc Levy, Delphine Horvilleur, Michel Hazanavicius ou encore Valérie Zenatti.

18/06/2026, 16:07

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Contre la censure en bibliothèque, “l'inscription dans la loi ne suffit probablement pas”

Le congrès 2026 de l'Association des bibliothécaires de France s'est choisi comme thématique principale l'« hospitalité », mais la profession n'ignore rien des pressions qui pèsent, en 2026, sur les libertés d'acquisition, de création et de programmation. Si les établissements sont protégés de « toutes formes de censure » par la loi de 2021 relative aux bibliothèques, le combat est loin d'être gagné.

18/06/2026, 15:39

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Le CFC crée un secrétariat général et réorganise ses directions

Le CFC modifie son organisation pour accompagner les auteurs et les éditeurs face à l’évolution des usages des contenus de presse et de livre. La nouvelle structure passe par la création d’un poste de secrétaire générale confié à Léa Boccara, ainsi que par la répartition des licences entre deux directions spécialisées.

18/06/2026, 12:51

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Un inédit de Marguerite Yourcenar paraîtra chez Gallimard en septembre

Un inédit de Marguerite Yourcenar rejoindra les librairies à la rentrée. Intitulé Traversée sur le Bathory – 1964, ce court récit paraîtra le 3 septembre 2026 chez Gallimard, dans la collection Hors-série Littérature. Pour les lecteurs de l’autrice de Mémoires d’Hadrien et de L’Œuvre au noir, la publication donne accès à un fragment encore inconnu d’une œuvre traversée par le voyage, la mémoire historique et l’observation du réel.

18/06/2026, 12:33

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Jean-Claude Meyer, l’ami des livres et de la BnF, est mort

La Bibliothèque nationale de France annonce la disparition de Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF, mort le 12 juin, à quelques jours de son 81e anniversaire. L’institution fait part de sa tristesse et de son émotion, saluant la mémoire d’un homme engagé de longue date à son service.

18/06/2026, 11:40

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Le webtoon français tient sa première association professionnelle, qui veut structurer la filière

Le webtoon, bande dessinée numérique conçue pour une lecture verticale sur smartphone et diffusée principalement via des plateformes en ligne, dispose désormais en France d’une association professionnelle nationale. Lancée officiellement au début du mois de juin 2026, Protoon se présente comme la première structure française dédiée à la structuration de cette filière.

18/06/2026, 11:25

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La Bibliothèque nationale du Brésil récupère 48 fascicules volés

La Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro, a réintégré 48 fascicules rares précédemment volés dans ses collections. Le lot comprend des numéros de O Tico-Tico de 1908, de O Nacional de 1873 et de Romântica de 1969.

18/06/2026, 10:37

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La revue 303 part à la plage

Lieu de vacances, de liberté, de mémoire et de transformations, la plage est un espace profondément culturel. Derrière le sable et les horizons marins se dessinent des histoires sociales, politiques, écologiques et artistiques. La revue 303 vous invite à explorer la plage autrement à travers ce nouveau numéro de 96 pages, à paraître en juillet 2026. Une plage comme un territoire vivant, traversé par les imaginaires, les usages et les mutations du monde contemporain.

18/06/2026, 10:00

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Vacances d'été : comment trouver une librairie indépendante près de vous

Les associations régionales de librairies indépendantes lancent la deuxième édition de la campagne #TrouveTaLibrairie. Pensée comme un outil pratique pour les lecteurs en vacances ou en déplacement, l’opération permet de localiser rapidement une librairie indépendante proche de son lieu de séjour.

17/06/2026, 18:14

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Carlo Ginzburg, l’historien des traces et des vies minuscules, est mort

L’historien italien Carlo Ginzburg est mort à Bologne, à l’âge de 87 ans. Figure majeure de l’historiographie contemporaine, il aura profondément transformé la manière de raconter le passé, en déplaçant le regard vers les marges, les archives judiciaires, les croyances populaires, les détails apparemment secondaires et les indices presque invisibles. 

17/06/2026, 15:49

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L'Avocate du Vampire : et si la première femme avocate du pays devait défendre un vampire accusé de meurtres ?

Comment résister au charme du diable quand on doit le défendre ? Voilà la question que se pose Alice Doublier dans son nouveau livre L’Avocate du Vampire, actuellement en campagne sur Ulule. L’histoire raconte le destin d’Evelyn Fyfe, première femme avocate du pays qui doit défendre un vampire accusé de meurtres.

17/06/2026, 15:00

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Grandes ou petites bibliothèques, “ce qui nous lie, c'est l'accueil”

Le congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France s'est ouvert, ce mercredi 17 juin, sur une série d'allocutions autour de la thématique choisie pour cette 71e édition, l'hospitalité. Dans une période « complexe », l'organisation entend « laisser la place au débat ».

17/06/2026, 14:43

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Suisse : la librairie et l'éditeur de l’année dévoilés

Le Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband a distingué la librairie BUK, à Lucerne, et l’Autismusverlag, à Saint-Gall, comme librairie et éditeur suisses de l’année 2026. Le palmarès, annoncé le 8 juin à Berne, consacre une librairie-café ancrée localement et une maison spécialisée dans l’autisme.

17/06/2026, 12:10

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Un redressement fiscal de 250 000 € pour l'association d'Alain Soral

Égalité et Réconciliation, l'association du polémiste d'extrême droite Alain Soral, condamné pour « injures raciales », « négationnisme », « apologie de crime de guerre » ou « propos homophobes », est visée par l'administration fiscale, qui lui réclame un montant de 250.525 €. La direction régionale des finances publiques estime en effet que la gestion de l'association ne présente pas « un caractère désintéressé »...

17/06/2026, 12:09

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Aux États-Unis, la censure des livres change de terrain

Aux États-Unis, la bataille autour des livres censurés déborde désormais les listes d’ouvrages retirés. Dans le Tennessee, Roots revient en bibliothèque scolaire après une vive controverse. En Arizona, une bibliothèque perd un financement fédéral après des animations drag. Au Texas, le READER Act revient devant la justice. Pour les éditeurs et libraires, l’accès au marché scolaire devient un terrain juridique, financier et politique.

17/06/2026, 11:46

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Catalogne : les libraires reçoivent de bien étranges commandes pour des livres rares

Les libraires catalans s'inquiètent actuellement de commandes inhabituelles de livres d’occasion, parfois rares ou peu diffusés. Ils soupçonnent un usage lié à la numérisation industrielle et à l’entraînement de modèles d’IA, sans preuve directe contre l’intermédiaire identifié.

17/06/2026, 11:01

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