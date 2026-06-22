Canicule : les bibliothèques, refuges frais contre la chaleur

Le phénomène accompagne une évolution plus large des politiques urbaines d’adaptation au changement climatique. Alors que les épisodes de chaleur extrême se multiplient et s’allongent, les collectivités cherchent des lieux déjà présents dans les quartiers, facilement identifiables et accessibles gratuitement. Les bibliothèques répondent souvent à ces critères : elles disposent d’espaces assis, d’une température régulée, de sanitaires et d’un personnel habitué à recevoir tous les publics.

Des refuges contre le climat

Une bibliothèque qui prolonge son ouverture jusqu’à 20 heures, un lundi de juin, cesse ainsi un instant d’être seulement le lieu des prêts et des consultations. À Portland, dans l’Oregon, quatre établissements — Albina, Central, East County et Midland — ont ouvert deux heures de plus le 15 juin, alors que le thermomètre devait approcher 38 °C, comme le rapportait Oregon Public Broadcasting.

Le comté de Multnomah les a inscrits parmi les réponses locales à la chaleur extrême. À East County, entre 18 et 20 heures, le public pouvait entrer pour se rafraîchir, mais les services habituels de la bibliothèque n’étaient plus assurés. Le lieu restait ouvert ; sa fonction immédiate changeait : offrir un abri temporaire aux habitants les plus exposés.

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Dans son reportage, la radio publique OPB cite le directeur de la gestion des urgences du comté, Chris Voss : « Cela peut être un centre pour personnes âgées. Cela peut être une bibliothèque aux horaires élargis. » bibliothèques prennent ainsi place dans un dispositif qui rassemble aussi centres de quartier, points d’eau, espaces communautaires et abris d’urgence.

Cette mobilisation répond à une réalité sanitaire documentée. Les personnes âgées, les jeunes enfants, les travailleurs exposés à l’extérieur, mais aussi les personnes vivant dans des logements mal isolés figurent parmi les populations les plus vulnérables lors des pics de chaleur.

Dans plusieurs villes américaines, les autorités recommandent explicitement de passer plusieurs heures dans un bâtiment climatisé lorsque les températures restent élevées jusque tard dans la soirée.

À Lynchburg, en Virginie, la Downtown Branch de la bibliothèque publique figurait, les 11 et 12 juin, sur la liste municipale des sites mobilisés contre la chaleur. Eau embouteillée et horaires d’ouverture étaient précisés par les services d’urgence. Le 13 juin, la chaîne locale WSET rapportait l’ouverture de plusieurs centres de rafraîchissement dans la ville, au moment où les températures grimpaient vers 35 °C.

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Aucun comptage propre à cette bibliothèque n’a été communiqué. Les sources établissent l’activation du service, non une hausse mesurée du nombre de visiteurs. Cette distinction importe : la bibliothèque devient un équipement mobilisable face à la chaleur, sans que les données disponibles permettent encore d’en quantifier précisément l’effet sur sa fréquentation ou sur les usages des espaces.

Les horaires, enjeu d’accès à Barcelone

À Barcelone, la réponse repose sur la densité du maillage territorial. La municipalité annonce plus de 500 refuges climatiques pour l’été 2026, dont plus de 75 % en intérieur, selon El País. Bibliothèques, centres civiques, équipements sportifs, musées et pharmacies volontaires composent cette trame, complétée par des parcs et des jardins. Le dispositif doit rester actif de juin à septembre, période durant laquelle les épisodes caniculaires sont devenus plus fréquents en Catalogne.

L’enjeu se cristallise en août, période où de nombreux équipements culturels réduisent habituellement leur amplitude d’ouverture. Cinq bibliothèques normalement fermées ce mois-là doivent rester accessibles : Francesca Bonnemaison, Les Roquetes-Rafa Juncadella, Sant Pau, Zona Nord-Mària Sánchez et Trinitat Vella-José Barbero. La ville y prévoit également des activités culturelles et de médiation afin de maintenir une présence de proximité dans les quartiers.

Ces ouvertures demeurent toutefois liées à l’issue du conflit social en cours parmi les personnels des bibliothèques. La municipalité assure poursuivre les négociations, tout en maintenant à ce stade les prévisions annoncées.

Le calcul repose aussi sur la proximité : Barcelone estime en effet que 99,2 % de ses habitants disposeront, aux horaires ordinaires, d’un refuge à moins de dix minutes à pied. Le dimanche d’août, la proportion ayant accès, dans ce même périmètre, à un espace intérieur climatisé tomberait à 72 %. L’écart rappelle une évidence concrète : un équipement ne protège qu’à condition de rester ouvert.

Cette réflexion sur les horaires devient centrale dans les stratégies d’adaptation. Une bibliothèque climatisée mais fermée durant les heures les plus chaudes perd une partie de son utilité comme refuge. Plusieurs collectivités européennes examinent ainsi la possibilité d’élargir ponctuellement les plages d’ouverture lors des alertes météorologiques.

À Florence, la carte des salles fraîches

Florence a choisi de rendre ce service particulièrement visible. Le 19 juin, la ville a porté sa liste à 53 refuges climatiques : sept bibliothèques municipales, 41 parcs et jardins ombragés, ainsi que des espaces aménagés dans les cinq sièges de quartier, comme l’indique la Ville de Florence. La carte interactive précise le taux d’ombrage, la présence d’une fontaine, le point d’entrée le plus proche et, lorsqu’elle existe, la climatisation.

Cette cartographie répond aux besoins pratiques des habitants, autant que des touristes que d’identifier rapidement un lieu où se protéger. Dans une ville qui accueille chaque année plusieurs millions de visiteurs, l’information devient elle-même un outil de prévention.

La municipalité qualifie ces adresses d’« espaces librement accessibles qui protègent de la chaleur extrême tout en conservant leurs fonctions habituelles ». La formule décrit précisément le rôle attribué aux bibliothèques : les salles de lecture continuent d’accueillir leurs publics, tout en offrant un lieu plus frais, de l’eau ou un environnement moins exposé.

La même logique se déploie au Pays basque espagnol. Le 18 juin, Cadena SER recensait 488 refuges climatiques dans onze communes, à l’approche de températures susceptibles de dépasser 40 °C dans l’intérieur de la Biscaye et du Guipuscoa. Bibliothèques, centres civiques, musées et commerces côtoient parcs, zones arborées et espaces littoraux.

Laura Gutiérrez, du service Action climatique d’Ihobe, résume les critères retenus : « Des lieux accessibles, gratuits, dotés d’une température adaptée, où les personnes peuvent s’hydrater et récupérer des effets négatifs de la chaleur. »

Paris, Lyon et ailleurs : des bibliothèques à géométrie thermique

En France aussi, les bibliothèques entrent dans les dispositifs de protection contre les fortes chaleurs. À Paris, le réseau municipal recense quatorze établissements disposant de salles rafraîchies ou ventilées, ouvertes au public pendant les horaires des sites concernés. Bibliothèques de quartier, médiathèques et équipements spécialisés figurent dans une cartographie plus vaste de près de 1 400 « lieux frais » accessibles dans la capitale, aux côtés des musées, jardins, piscines ou salles municipales.

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Dans le 10e arrondissement, la mairie a signalé que la bibliothèque François-Villon demeurait ouverte à ses horaires habituels parmi les équipements municipaux rafraîchis mobilisés dans le quartier. Pour les habitants, l’adresse devient alors à la fois un lieu de lecture, de travail ou de consultation, et une possibilité de s’extraire quelques heures d’un logement surchauffé.

À Lyon, la canicule fait apparaître une géographie plus contrastée du réseau. Quatre établissements — les bibliothèques du 2e arrondissement, du Point-du-Jour et de la Guillotière, ainsi que la médiathèque du Bachut — sont identifiés comme rafraîchis. Lors d’une alerte orange ou rouge, les autres bibliothèques ferment à 16 heures. La règle protège les personnels et les usagers des bâtiments les plus exposés, mais elle souligne aussi l’écart entre des équipements capables d’accueillir durablement et ceux dont les conditions thermiques imposent de réduire l’ouverture.

Cette fonction de proximité rejoint désormais les recommandations sanitaires elles-mêmes. Dans ses consignes diffusées en juin, Santé publique France invite les personnes dont le logement devient trop chaud à se rendre plusieurs heures dans un lieu frais proche de chez elles, en citant explicitement les bibliothèques parmi les options disponibles.

La lecture publique trouve ainsi une place précise dans les gestes de prévention : celle d’un service accessible, ancré dans les quartiers, auquel la chaleur confère temporairement une utilité supplémentaire. Dommage que les coupes budgétaires sévissent...

Crédits photo : PublicDomainArchive CC 0

Par Cécile Mazin

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