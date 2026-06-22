Pour quatre livres lus, l'Inde vous attribue une médaille

À la British Council Library de Delhi, la lecture prend la forme d’un défi avec différentes étapes. Le Reading Challenge 2026 : Discover Your Story invite les enfants de 5 à 12 ans à lire un livre par semaine, entre le 30 mai et le 28 juin. Quatre lectures, quatre semaines, une récompense finale : l’opération repose sur une mécanique simple, empruntée aux jeux de progression.

Le dispositif s’inscrit dans le National Year of Reading au Royaume-Uni, organisé cette année autour du thème Go All In. Pour son édition 2026, le British Council renonce à une sélection guidée par un univers unique. Les participants choisissent librement leurs titres dans les collections de la bibliothèque, parmi les romans d’aventure, récits réalistes, enquêtes, textes de fantasy ou autres genres disponibles.

La règle principale limite l’emprunt à un livre à la fois. L’enfant lit ce volume avant d’en choisir un autre, jusqu’à compléter quatre titres. Deux séances d’animation complètent le programme. L'organisation annonce la remise d’un certificat et d’une médaille à chaque participant qui achève le défi.

Les inscrits se répartissent en deux groupes d’âge, de 5 à 8 ans et de 9 à 12 ans. Les membres de la bibliothèque s’acquittent de 1000 roupies pour participer, contre 1500 roupies pour les non-membres. Les enfants sont également encouragés à explorer différents genres et à partager leurs impressions de lecture au fil du programme.

La page institutionnelle présente plusieurs effets attendus : habitudes de lecture renforcées, compréhension accrue, confiance et créativité. Aucun bilan de fréquentation ou d’emprunts n’a toutefois encore été publié. À Delhi, la bibliothèque associe ainsi emprunt, lecture suivie et récompense matérielle. Quatre livres lus suffisent pour repartir avec une récompense...

Crédits photo : 07berlin CC 0

Par Clément Solym

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