Ces livres pour enfants pouvaient être lavés, pressés et mâchouillés

Ils se lisaient, mais supportaient aussi les taches, le fer à repasser et les petites dents. Dans les collections de la Library of Congress, plusieurs livres pour enfants publiés entre la fin des années 1930 et 1940 sont imprimés directement sur du lin.

Ces albums appartiennent à une série de Holiday House, maison fondée en 1935 et présentée par la Library of Congress comme le premier éditeur américain consacré exclusivement aux livres pour enfants. Les images, sérigraphiées en trois couleurs sur le tissu, étaient pensées pour résister à des usages que le papier supporte mal : lavage, pression, mâchonnement et manipulations répétées.

L’objet éditorial raconte une autre histoire du livre jeunesse. Ces volumes ne reposaient pas seulement sur leur texte ou leurs illustrations : leur support faisait partie de la promesse faite aux familles. Il fallait survivre aux mains maladroites, aux éclaboussures et à l’usage intensif d’un très jeune lectorat.

À gauche : Quatrième de couverture de « The Slave’s Friend », vol.3, n° 9 (1838) ; à droite : « The Cherokee Primer ». Park Hill : Mission Press, J. Candy, 1840. (Département des livres rares et des collections spéciales)

L'établissement accompagne la sortie de Tell Me a Story: Fantastic Children’s Books from the Library of Congress, ouvrage de Hannah Freece consacré aux fonds jeunesse de l’institution. Les livres en toile y côtoient d’autres témoins de la circulation matérielle des images imprimées.

L’un des exemples les plus étonnants repose sur une même gravure représentant un garçon absorbé par sa lecture. Elle apparaît au dos de The Slave’s Friend, magazine antiesclavagiste destiné aux jeunes lecteurs, publié en 1838. Elle réapparaît dans The Cherokee Primer, manuel paru en 1840 pour l’apprentissage de l’écriture cherokee créée par Sequoyah et largement adoptée dans les années 1820.

La bibliothèque possède des blocs de bois originaux attribués à Anderson 1840.

(Département des estampes et des photographies)

La gravure porte les initiales « JH », attribuées à John H. Hall, élève du graveur new-yorkais Alexander Anderson. La Library of Congress estime qu’elle pourrait être une copie de son travail. Les blocs gravés étaient alors stéréotypés, coulés en métal et vendus à des imprimeurs dans tout le pays. Une même image circulait donc d’un éditeur à l’autre, changeant de contexte, de public et de sens.

Les livres en lin et la gravure réemployée racontent ainsi une édition jeunesse attentive aux matières autant qu’aux récits. D’un côté, des albums conçus pour résister à l’enfance ; de l’autre, une image déplacée entre un périodique antiesclavagiste et un manuel cherokee. Deux manières de mesurer ce que le livre transporte au-delà de ses pages.

Couverture et intérieur de « Holiday House Cloth Book 3 » de Leonard Weisgard, 1940. Livre à repasser

Crédits photo : Library of Congress

Par Clément Solym

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