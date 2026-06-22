Livre imprimé : calculer le carbone avant le tirage

Avant de devenir un objet en rayon, un livre résulte d’une série d’arbitrages matériels. Le GBA Book Carbon Calculator propose désormais d’en mesurer l’incidence climatique, titre par titre. Mise en ligne par la Green Book Alliance depuis le 17 juin, la plateforme s’adresse aux éditeurs, imprimeurs et acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Le principe repose sur les données de production d’un livre imprimé. L’outil estime les émissions associées à l’ouvrage, sur une chaîne qui va des matières premières à l’entrepôt. Il permet de comparer plusieurs options avant l’impression ; après le tirage, il peut aussi conserver une trace des émissions pour les besoins liés à des évaluations ou à des mécanismes de compensation carbone.

La nouveauté tient moins à l’existence d’un bilan environnemental qu’au moment où la donnée devient disponible. La Green Book Alliance part d’un constat simple : les rapports annuels arrivent souvent une fois les choix de production arrêtés. Le calculateur déplace l’information en amont, au stade où l’éditeur peut encore comparer les scénarios de fabrication.

L’outil prolonge un chantier canadien engagé depuis deux décennies. En 2005, New Society Publishers avait conçu l’un des premiers calculateurs dédiés au livre, avant de travailler avec ECW Press à sa modernisation. Les deux partenaires ont ensuite lancé, avec BookNet Canada, deux instruments distincts : l’un mesure l’empreinte d’un livre imprimé, l’autre celle d’une maison d’édition. La nouvelle version adapte le tableur canadien à un environnement web accessible sur plusieurs marchés.

Papier, impression, transport

La Green Book Alliance réunit Book Industry Communication au Royaume-Uni, le Book Industry Study Group aux États-Unis et BookNet Canada. Lors d’un atelier organisé à Francfort en 2025, les professionnels consultés réclamaient des méthodes communes, transparentes et compatibles avec des référentiels établis, dont le Greenhouse Gas Protocol.

Le calculateur répond à cette demande en offrant un langage partagé aux éditeurs, imprimeurs et fournisseurs. Son périmètre reste celui du livre imprimé. L’outil fournit une mesure applicable à un projet concret et ne couvre donc pas, à lui seul, l’ensemble du bilan environnemental d’une entreprise. Son apport principal se situe là : mettre un chiffre sur les écarts entre deux scénarios de fabrication avant que le fichier n’arrive dans les imprimantes.

Les résultats dépendent naturellement des informations renseignées par chaque utilisateur. Le dispositif offre toutefois une même base de calcul à des entreprises qui travaillaient jusque-là avec des tableaux internes, des solutions propriétaires ou aucune mesure disponible au niveau d’un titre.

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La plateforme est ouverte depuis le 17 juin. La Green Book Alliance annonce une présentation publique en ligne le 30 juin, consacrée aux usages du calculateur et aux données qu’il mobilise. Cette session comprendra une présentation de la calculatrice, une démonstration de ses principales fonctionnalités et une séance de questions-réponses.

Illustration : Alexandra_Koch CC 0

Par Nicolas Gary

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