Auteur covido-sceptique : l'Europe confirme l'avertissement adressé à CNews

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Saisie par la Société d'exploitation d'un service d'information — une appellation qui dissimule CNews —, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'avait pas enfreint la liberté d'expression en adressant un avertissement à la chaine. Celui-ci portait sur une séquence diffusée en 2021, pendant laquelle Christian Perronne, auteur de plusieurs livres publiés par Albin Michel, s'exprimait sur la pandémie de Covid-19.
Le 22/06/2026 à 11:34 par Antoine Oury
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22/06/2026 à 11:34
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Le 21 novembre 2021, dans l'émission « Les points sur les i », Ivan Rioufol, Thomas Lequertier et Véronique Jacquier recevaient le médecin Christian Perronne, auteur de plusieurs livres publiés par les éditions Albin Michel, dont Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? (2020) et Décidément, Ils n'ont toujours rien compris ! (2021).
Ivan Rioufol justifiait alors cette invitation par le souhait d'« avoir un autre son de cloche » sur la pandémie de Covid-19, notamment sur une « dramatisation excessive [...] de cette panique sanitaire ». L'entretien s'ouvrait sur cette déclaration de Christian Perronne : « Alors, sur cette cinquième vague. Si ce n'était pas aussi dramatique, je rigolerais, parce qu'il n'y a pas de cinquième vague. L'épidémie est quasiment terminée en France, il y a quelques dizaines de morts chaque jour. »
La suite de la discussion avance qu'il y aurait « quatre fois plus de morts chez les vaccinés » en Grande-Bretagne, et l'invité multiplie les déclarations sur la non-efficacité supposée des vaccins : « Tous les pays où l'épidémie continue de flamber, d'avoir des morts, ce sont les pays qui vaccinent à fond », déclarait-il ainsi.
Au cours de l'entretien, Thomas Lequertier et Véronique Jacquier sont intervenus pour interroger ou remettre en cause les assertions de Christian Perronne, rejoints, en fin d'entretien, par Ivan Rioufol, qui finit lui aussi par s'inquiéter : « [O]n voulait parler de faits, et là ce ne sont pas des faits, ce sont des témoignages, vous dites “tous les gens autour de moi me disent que” »...
Saisie au sujet de cette séquence, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) avait fait parvenir un courrier à CNews en janvier 2022, pour recueillir les observations de la chaine, avant d'émettre un avertissement le 10 mai 2022.
Dans cette décision, l'autorité relevait un manquement aux obligations de faire preuve d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information, d'expression de différents points de vue sur des questions prêtant à controverse et de maîtrise de l'antenne. CNews avait contesté l'avertissement auprès du Conseil d'État, lequel avait estimé, en août 2023 qu'il était justifié.
En novembre 2023, CNews s'était donc tourné vers la Cour européenne des droits de l'homme, qui devait juger si l'avertissement adressé par l'Arcom avait violé le principe de liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'institution européenne s'est penché sur plusieurs périmètres relatifs à l'ingérence de l'Arcom dans la liberté d'expression de CNews. Cette « ingérence » était bien prévue par la loi et recouvrait par ailleurs un « but légitime », et même deux : « la protection de la santé » et « la défense des droits [...] d'autrui ». Sur la question essentielle de la « proportionnalité » de l'avertissement, la CEDH rappelle que celui-ci revêt « un caractère mesuré ».
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Sur le fond, la CEDH a relevé les déclarations litigieuses de Christian Perronne et noté les quelques interventions des journalistes présents pour l'amener à préciser ou modérer ses propos. Mais elle ajoute qu'il restait « le seul scientifique sur le plateau » et qu'il avait été présenté « élogieusement ». Plus encore, « les titres ouvertement polémiques de deux ouvrages récents de l'invité, sur la thématique de la Covid-19, cités par le présentateur de l'émission [...], auraient dû permettre d'anticiper la tenue de sa part de propos controversés à l'antenne et la nécessité afférente d'une modération effective et argumentée ».
L'arrêt de la CEDH indique que la liberté d'expression de CNews n'a pas été bafouée par l'Arcom, mais deux juges — sur les sept qui intervenaient — ont exprimé une opinion dissidente à la décision. Le juriste suisse Andreas Zünd estime pour sa part que la chaine avait invité « une dizaine de scientifiques » entre le 15 et le 27 novembre 2021, dont les propos allaient « dans le sens inverse des déclarations formulées » par Perronne.
Par ailleurs, il juge que les personnes sur le plateau se sont montrées « très critiques à l'égard des déclarations de leur invité ». Sa collègue moldave Diana Sârcu émet aussi une opinion dissidente, en relevant que l'entretien s'inscrivait dans un débat d'intérêt général, « lequel exige une plus grande prudence lorsque les mesures prises ou les sanctions infligées par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes importants pour la société ».
Comme le juge Andreas Zünd, elle estime que les journalistes en plateau ont exprimé des réserves suffisantes vis-à-vis des propos de l'invité et qu'il serait « excessif d'imposer au journaliste de vérifier systématiquement l'intégralité des informations fournies lors d'une interview ».
L'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est accessible en intégralité ci-dessous.
Photographie : Lors de la manifestation du 1er mai 2024 à Paris (illustration, Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Un inédit de Marguerite Yourcenar rejoindra les librairies à la rentrée. Intitulé Traversée sur le Bathory – 1964, ce court récit paraîtra le 3 septembre 2026 chez Gallimard, dans la collection Hors-série Littérature. Pour les lecteurs de l’autrice de Mémoires d’Hadrien et de L’Œuvre au noir, la publication donne accès à un fragment encore inconnu d’une œuvre traversée par le voyage, la mémoire historique et l’observation du réel.
18/06/2026, 12:33
La Bibliothèque nationale de France annonce la disparition de Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF, mort le 12 juin, à quelques jours de son 81e anniversaire. L’institution fait part de sa tristesse et de son émotion, saluant la mémoire d’un homme engagé de longue date à son service.
18/06/2026, 11:40
Le webtoon, bande dessinée numérique conçue pour une lecture verticale sur smartphone et diffusée principalement via des plateformes en ligne, dispose désormais en France d’une association professionnelle nationale. Lancée officiellement au début du mois de juin 2026, Protoon se présente comme la première structure française dédiée à la structuration de cette filière.
18/06/2026, 11:25
La Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro, a réintégré 48 fascicules rares précédemment volés dans ses collections. Le lot comprend des numéros de O Tico-Tico de 1908, de O Nacional de 1873 et de Romântica de 1969.
18/06/2026, 10:37
Nippan Group Holdings, l’un des principaux intermédiaires du livre au Japon, publie des comptes 2025 dans le rouge. Le groupe accuse un recul de son chiffre d’affaires consolidé et une perte nette, tandis que l’activité de distribution, frappée par la baisse des magazines, des mangas et la hausse du transport, creuse ses pertes.
18/06/2026, 10:37
Lieu de vacances, de liberté, de mémoire et de transformations, la plage est un espace profondément culturel. Derrière le sable et les horizons marins se dessinent des histoires sociales, politiques, écologiques et artistiques. La revue 303 vous invite à explorer la plage autrement à travers ce nouveau numéro de 96 pages, à paraître en juillet 2026. Une plage comme un territoire vivant, traversé par les imaginaires, les usages et les mutations du monde contemporain.
18/06/2026, 10:00
Les associations régionales de librairies indépendantes lancent la deuxième édition de la campagne #TrouveTaLibrairie. Pensée comme un outil pratique pour les lecteurs en vacances ou en déplacement, l’opération permet de localiser rapidement une librairie indépendante proche de son lieu de séjour.
17/06/2026, 18:14
Pierre Kosciusko-Morizet se serait donc positionné pour reprendre Rakuten France, avec le fonds Verdoso et Fabien Versavau, ancien patron de la filiale. Derrière le possible retour de la marque PriceMinister, le dossier touche aussi le livre d’occasion, segment où l’ex-place de marché française conserve une présence forte.
17/06/2026, 17:06
L’historien italien Carlo Ginzburg est mort à Bologne, à l’âge de 87 ans. Figure majeure de l’historiographie contemporaine, il aura profondément transformé la manière de raconter le passé, en déplaçant le regard vers les marges, les archives judiciaires, les croyances populaires, les détails apparemment secondaires et les indices presque invisibles.
17/06/2026, 15:49
Comment résister au charme du diable quand on doit le défendre ? Voilà la question que se pose Alice Doublier dans son nouveau livre L’Avocate du Vampire, actuellement en campagne sur Ulule. L’histoire raconte le destin d’Evelyn Fyfe, première femme avocate du pays qui doit défendre un vampire accusé de meurtres.
17/06/2026, 15:00
Le congrès annuel de l'Association des Bibliothécaires de France s'est ouvert, ce mercredi 17 juin, sur une série d'allocutions autour de la thématique choisie pour cette 71e édition, l'hospitalité. Dans une période « complexe », l'organisation entend « laisser la place au débat ».
17/06/2026, 14:43
Le Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband a distingué la librairie BUK, à Lucerne, et l’Autismusverlag, à Saint-Gall, comme librairie et éditeur suisses de l’année 2026. Le palmarès, annoncé le 8 juin à Berne, consacre une librairie-café ancrée localement et une maison spécialisée dans l’autisme.
17/06/2026, 12:10
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