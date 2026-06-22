Michel Leclerc réunit D’Artagnan, Molière et Cyrano dans un même film

Artus, Julia Piaton, Nemo Schiffman, Niels Hamel-Brochen, Franck Dubosc ou encore Doria Tillier sont au casting de la nouvelle comédie de Michel Leclerc, Les Caprices de l’Enfant Roi. Pour ce projet, le réalisateur souhaitait réaliser un film de cape et d'épée, dans les traces de certaines productions de Jean-Paul Rappeneau, Gérard Oury ou Philippe de Broca.

Si l'idée originale derrière le long-métrage est due à Michel Leclerc et Alexandre Castagnetti, le scénario du film a été cosigné par le réalisateur lui-même, en collaboration avec la réalisatrice et scénariste Baya Kasmi.

« Une histoire vraie… sauf pour les historiens », affirme la promotion du film, qui revendique un jeu mêlant hommage au théâtre, références historiques et emprunts à une mémoire culturelle collective...

Par Antoine Oury

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