Ariane Chemin, Johann Chapoutot et Judith Godrèche sur France Culture

Du lundi 22 au dimanche 28 juin, la station publique France Culture accueillera son lot d'écrivains, de penseurs, d'essayistes et d'artistes pour évoquer une variété de sujets, des mondes fantastiques de Terry Pratchett à notre époque troublée par les guerres. Sans oublier quelques interprétations radiophoniques de classiques de la littérature...
Le 22/06/2026 à 09:54 par Dépêche
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22/06/2026 à 09:54
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Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
Mardi 23 juin
Littérature, avec François Angelier et Marie Sorbier
Pessoa - L'œuvre-vie de Richard Zenith (traduit par Nicolas Richard, Seuil)
Journal III Derniers cahiers 1964-1972 d'Alejandra Pizarnik (traduit par Clément Bondu, Ypsilon)
Mercredi 24 juin : BD
Avec Leandro Erlich, artiste, pour son exposition au Grand Palais, à découvrir jusqu'au 6 septembre
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 22 juin
Fantasy : Les annales du Disque-monde de Terry Pratchett
Avec Catherine Dufour, écrivaine de littérature fantastique et de science-fiction
Mardi 23 juin
Littérature ukrainienne en temps de guerre
Avec Ariane Chemin pour La guerre, ce sont les noms propres (Sous-sol)
Mercredi 24 juin
La résistible ascension d’Arturo Ui de Brecht
Avec Johann Chapoutot pour La résistible Ascension d'Arturo Ui de Bertolt Brecht (L’Arche, mai 2026, nouvelle traduction d’Alexandre Pateau)
Jeudi 25 juin
Des mots pour prolonger le dessin : Paul Klee en poésie
Avec Gérard Haller pour Stabat infans (L'Atelier contemporain)
Vendredi 26 juin
Dans la bibliothèque de Judith Godrèche
Le vendredi de 10h à 11h
Avec Christophe Boltanski, écrivain et essayiste, sur Austerlitz de W. G. Sebald
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Géographie du purgatoire, Une traversée des Andes
Réalisation: Laure Egoroff
Avec Chloé Réjon, (la narratrice), Ruth Olaizola, Clément Bernot
L’altiplano est ce corridor de hauts plateaux, qui court sur la cordillère des Andes, entre la Bolivie et l’Equateur. Pour les Andins, c’est aussi un purgatoire, les âmes y déambulent, avant la mort ou juste après.
Aux limites de la suffocation, ce journal de voyage sonore, raconte la traversée de l’altiplano, entre la Paz et Quito, pendant les fêtes de la toussaint. Depuis les rives du Lac Titicaca, les neiges éternelles du Misti, les ruelles d’Ayacucho ou les faubourgs de Lima, la narratrice, une jeune française, traverse ces paysages d’outre monde.
Un voyage initiatique et bouleversant tissé de poésie, d’entraperçus et d’une réalité poignante, qui dresse un portrait insolite et profond du Pérou d’aujourd’hui...
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
Une collection proposée par Camille Renard
Réalisation : Anna Holveck
À la fois auteur, compositeur, musicien, et même comédien, Bertrand Belin est un grand lecteur de poésie. Il partage et transmet, au gré d'une précieuse sélection, les lectures qui l'accompagnent, de la poésie très contemporaine aux grands textes classiques, en passant par ses propres chansons.
11/20 : Watt, de Bertrand Belin
12/20 : Le selfie de l’oie, de Anne Portugal
13/20 : Comment sont les autres ..., de Georges Perros
14/20 : Extrait de ça, de Inger Christensen
15/20 : Pluie, de Francis Ponge
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
Atala de François-René de Chateaubriand
Réalisation : Volodia Serre
Dans Atala de François-René de Chateaubriand, Chactas, jeune Indien capturé par une tribu ennemie, rencontre Atala, fille du chef, qui l’aide à s’évader. Leur fuite à travers les forêts d’Amérique devient un voyage initiatique, où l’amour naît au cœur d’une nature sauvage. Mais cet amour se heurte à un obstacle invisible : un engagement religieux qui place Atala face à un dilemme entre foi et désir.
Entre récit d’aventure, peinture des paysages et réflexion sur la religion, Chateaubriand construit une œuvre marquée par la tension entre passion et interdits, caractéristique de la sensibilité romantique.
Le dimanche de 20h à 22h
La Métamorphose de Franz Kafka
Réalisation Christophe Hocké
Autour de Micha Lescot qui prête sa voix à ce récit de Kafka où tout est perçu par le prisme d’un être que personne ne veut ni voir ni entendre, Syd matters mélange les sonorités modernes de la musique électronique à celles plus intemporelles d'instruments acoustiques pour délivrer une interprétation très personnelle de La Métamorphose.
Suivie de : La Sentence et autres récits de Franz Kafka
Réalisation Cédric Aussir
Avec Hervé Briaux, Léo Dussollier, Emmanuel Noblet et Alice Lestrat
Devant la Loi
Devant la Loi il y a un gardien. Un homme de la campagne vient trouver ce gardien et demande à entrer dans la Loi.
Une petite femme
Cette femme a « quelque chose de Frieda dans Le Château. Le narrateur pourrait l’aimer, et c’est bien la donnée profonde de ce récit. La petite femme est décrite avec une faveur décroissante par un personnage qui exhibe ainsi, performativement, sa fourberie maladive dans un long monologue délirant. »
La Sentence
« Ce récit est sorti de moi comme une véritable délivrance couverte de saletés et de mucus », écrit Kafka dans son Journal à l’occasion de la sortie des épreuves de La Sentence en février 1913.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 20/03/2026
112 pages
L'Atelier Contemporain
20,00 €
Paru le 13/05/2026
205 pages
Editions du sous-sol
20,50 €
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