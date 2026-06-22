Ariane Chemin, Johann Chapoutot et Judith Godrèche sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

La Critique - 12h

Mardi 23 juin

Littérature, avec François Angelier et Marie Sorbier

Pessoa - L'œuvre-vie de Richard Zenith (traduit par Nicolas Richard, Seuil)

Journal III Derniers cahiers 1964-1972 d'Alejandra Pizarnik (traduit par Clément Bondu, Ypsilon)

La Rencontre - 13h

Mercredi 24 juin : BD

Avec Leandro Erlich, artiste, pour son exposition au Grand Palais, à découvrir jusqu'au 6 septembre

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 22 juin

Fantasy : Les annales du Disque-monde de Terry Pratchett

Avec Catherine Dufour, écrivaine de littérature fantastique et de science-fiction



Mardi 23 juin

Littérature ukrainienne en temps de guerre

Avec Ariane Chemin pour La guerre, ce sont les noms propres (Sous-sol)



Mercredi 24 juin

La résistible ascension d’Arturo Ui de Brecht

Avec Johann Chapoutot pour La résistible Ascension d'Arturo Ui de Bertolt Brecht (L’Arche, mai 2026, nouvelle traduction d’Alexandre Pateau)

Jeudi 25 juin

Des mots pour prolonger le dessin : Paul Klee en poésie

Avec Gérard Haller pour Stabat infans (L'Atelier contemporain)



Vendredi 26 juin

Dans la bibliothèque de Judith Godrèche

Le Souffle de la Pensée, de Géraldine Mosna-Savoye

Le vendredi de 10h à 11h

Avec Christophe Boltanski, écrivain et essayiste, sur Austerlitz de W. G. Sebald

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Géographie du purgatoire, Une traversée des Andes

Réalisation: Laure Egoroff

Avec Chloé Réjon, (la narratrice), Ruth Olaizola, Clément Bernot

L’altiplano est ce corridor de hauts plateaux, qui court sur la cordillère des Andes, entre la Bolivie et l’Equateur. Pour les Andins, c’est aussi un purgatoire, les âmes y déambulent, avant la mort ou juste après.

Aux limites de la suffocation, ce journal de voyage sonore, raconte la traversée de l’altiplano, entre la Paz et Quito, pendant les fêtes de la toussaint. Depuis les rives du Lac Titicaca, les neiges éternelles du Misti, les ruelles d’Ayacucho ou les faubourgs de Lima, la narratrice, une jeune française, traverse ces paysages d’outre monde.

Un voyage initiatique et bouleversant tissé de poésie, d’entraperçus et d’une réalité poignante, qui dresse un portrait insolite et profond du Pérou d’aujourd’hui...

L'Instant Poésie de Bertrand Belin

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Anna Holveck

À la fois auteur, compositeur, musicien, et même comédien, Bertrand Belin est un grand lecteur de poésie. Il partage et transmet, au gré d'une précieuse sélection, les lectures qui l'accompagnent, de la poésie très contemporaine aux grands textes classiques, en passant par ses propres chansons.

11/20 : Watt, de Bertrand Belin

12/20 : Le selfie de l’oie, de Anne Portugal

13/20 : Comment sont les autres ..., de Georges Perros

14/20 : Extrait de ça, de Inger Christensen

15/20 : Pluie, de Francis Ponge

Lectures du soir (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Atala de François-René de Chateaubriand

Réalisation : Volodia Serre

Dans Atala de François-René de Chateaubriand, Chactas, jeune Indien capturé par une tribu ennemie, rencontre Atala, fille du chef, qui l’aide à s’évader. Leur fuite à travers les forêts d’Amérique devient un voyage initiatique, où l’amour naît au cœur d’une nature sauvage. Mais cet amour se heurte à un obstacle invisible : un engagement religieux qui place Atala face à un dilemme entre foi et désir.

Entre récit d’aventure, peinture des paysages et réflexion sur la religion, Chateaubriand construit une œuvre marquée par la tension entre passion et interdits, caractéristique de la sensibilité romantique.

Théâtre et Cie (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

La Métamorphose de Franz Kafka

Réalisation Christophe Hocké

Autour de Micha Lescot qui prête sa voix à ce récit de Kafka où tout est perçu par le prisme d’un être que personne ne veut ni voir ni entendre, Syd matters mélange les sonorités modernes de la musique électronique à celles plus intemporelles d'instruments acoustiques pour délivrer une interprétation très personnelle de La Métamorphose.

Suivie de : La Sentence et autres récits de Franz Kafka

Réalisation Cédric Aussir

Avec Hervé Briaux, Léo Dussollier, Emmanuel Noblet et Alice Lestrat

Devant la Loi

Devant la Loi il y a un gardien. Un homme de la campagne vient trouver ce gardien et demande à entrer dans la Loi.

Une petite femme

Cette femme a « quelque chose de Frieda dans Le Château. Le narrateur pourrait l’aimer, et c’est bien la donnée profonde de ce récit. La petite femme est décrite avec une faveur décroissante par un personnage qui exhibe ainsi, performativement, sa fourberie maladive dans un long monologue délirant. »

La Sentence

« Ce récit est sorti de moi comme une véritable délivrance couverte de saletés et de mucus », écrit Kafka dans son Journal à l’occasion de la sortie des épreuves de La Sentence en février 1913.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com