Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.
Le 21/06/2026 à 10:55 par Nicolas Gary
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Publié le :
21/06/2026 à 10:55
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Le Salon du livre Nomade est né d’un besoin très concret : remettre les livres et ceux qui les écrivent au centre de villages où les occasions de les rencontrer se raréfient. « Nous sommes un collectif d’écrivaines qui, au lendemain du confinement de 2020, avons décidé de créer des évènements littéraires dans les villages afin que renaissent le partage, la découverte, la curiosité littéraire, l’échange autour des livres », explique Lysiane Rolland à ActuaLitté.
Né à Lugaignac, en Gironde, le rendez-vous est devenu une manifestation accueillie au fil des propositions locales. Sandrine Biyi en retrace la genèse en termes directs : « Ce qui n’était qu’une idée est devenu un concept. Lysiane et moi avons fait le constat que le salon du livre Nomade n’existe pas. Alors nous l’avons créé, c’est tout ! »
Le premier accueil, rappelle-t-elle, est venu de la mairie de Lugaignac. Rencontres, lectures et dédicaces constituent depuis l’ossature de ce rendez-vous conçu à échelle locale.
L’itinérance relève d’un choix d’accès à la culture. « Notre premier vœu pour ce salon a été qu’il soit Nomade afin de proposer, promouvoir la culture en milieu rural », poursuit Lysiane Rolland. Le Salon change donc de commune selon les invitations, dans chaque commune hôte, avec une forme volontairement souple. « C’est un salon annuel, dont l’itinérance se décide en fonction des propositions sur le territoire », précise Sandrine Biyi.
Cette mobilité répond, selon les organisatrices, à l’éloignement des lieux de vente et de prescription. « À l’heure où tant de librairies souffrent, proposer un salon du livre itinérant est plus que jamais nécessaire », affirme Lysiane Rolland. Le temps d’une journée, la manifestation met à portée de main une conversation autour d’un texte, un conseil et la possibilité de découvrir un auteur hors des circuits de recommandation les plus visibles.
« Les auteurs ont besoin de leurs lecteurs et vice versa, d’où ce concept », ajoute-t-elle. À travers les dédicaces, les lectures et les discussions, le Salon Nomade cherche ainsi à rompre avec la solitude de l’écriture autant qu’avec celle d’une lecture réduite au seul achat à distance.
Le collectif affirme une autre ligne : ouvrir ses tables à des écrivains dont les trajectoires diffèrent. Lysiane Rolland en formule ainsi l’objectif : « Notre second vœu fut de diversifier les écrivains. » Les auteurs autoédités comme les écrivains au premier ouvrage figurent dans cette attention. « Nous tendons la main à celles et ceux qui entrent en écriture », précise-t-elle.
Cette règle donne au salon sa physionomie. Poètes, conteurs, romanciers historiques, auteurs de polars, de fantasy ou de romance y trouvent place, de même que la langue occitane. La diversité des genres se double d’une diversité de statuts éditoriaux : le premier livre peut côtoyer une œuvre déjà longue, et l’autoédition rejoindre les circuits plus classiques.
Les organisatrices y attachent une vigilance revendiquée : « Pour cela nous faisons fi du côté mercantile des modes et des mouvances, conscientes que l’on ne peut se nommer de La Table Ronde sans porter haut nos valeurs. Nous sommes très vigilantes. » La langue occitane s’inscrit aussi dans cette diversité : « Nous n’oublions jamais la langue occitane, qui est représentée. »
Le cercle demeure ouvert. « Il est mouvant et nous ouvrons régulièrement le cercle pour inviter des autrices ou auteurs », souligne Lysiane Rolland. À cette circulation des livres répond une circulation des voix : le Salon privilégie un espace d’accueil pour des parcours et des écritures qui ne disposent pas tous des mêmes relais.
L’édition du 14 juin 2026, organisée à la Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers, à La Sauve-Majeure, a offert une nouvelle étape à ce parcours. Dans l’ancienne grange dîmière qui jouxte l’abbaye, le programme associait rencontres avec les auteurs, intervention de Lysiane Rolland dans le jardin médiéval, exposition de lithographies de Léo Drouyn et dégustation des vins de l’Entre-deux-Mers avec Stéphane Defraine, du château Fontenille.
Frany Jane Cavalier, Caroline Crochet, Gilles Gourgousse, Laure Lapègue, Mathilde Levasseur, Claire Massart, Sarah Chesnay Moizant, Judith Rapet, Guy Rechenmann, Lysiane et Alain Rolland, William Théviot et Sandrine Biyi figuraient parmi les auteurs annoncés. Les associations CLEM, L’Auseron, Mémoires et Patrimoine et les Amis de l’abbaye de La Sauve-Majeure devaient également participer, avec les éditions du patrimoine du Centre des monuments nationaux.
Le bilan de l’édition est des plus réjouissants, nous assure Sandrine Biyi : « Le lieu somptueux a été l’écrin parfait. Le salon s’est terminé par des chants de Nadau en chœur avec tous les auteurs, c’était chouette ! Nous les avons reçus, cette fois, avec une auberge espagnole sous les arbres et le vin du château Fontenille de La Sauve a été très apprécié. Nous avons eu la visite de la sénatrice, madame Harribey. Un salon très réussi avec des auteurs heureux. »
Des auteurs heureux, que demander de mieux ?
Crédits photos : Le cercle des écrivains de la Table ronde
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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11/06/2026, 12:07
Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.
10/06/2026, 14:53
Traducteur d’Adonis, Mahmoud Darwich et Ibn Arabi, Stefan Weidner fait dialoguer depuis Cologne les cultures arabe et européenne. Lauréat 2026 du Sheikh Zayed Book Award pour Der arabische Diwan, anthologie de poésie préislamique ouverte à des voix féminines rarement traduites, il revient sur son œuvre, sa lecture de la poésie arabe et les enjeux du dialogue entre les cultures. Dans cette interview, il répond à ActuaLitté.
10/06/2026, 10:48
Elles forment un tandem sénatorial très actif sur les questions culturelles, et plus particulièrement les sujets relatifs au livre. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) et vice-présidente du Sénat, évoquent leur proposition de loi sur le contrat d'édition, la lutte contre la concentration du secteur, et dressent aussi un premier bilan du sort réservé à la culture sous les mandats d'Emmanuel Macron.
09/06/2026, 16:20
Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.
09/06/2026, 16:16
Avec son Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales, Alix Stéphan relit le poète à travers l’histoire, la révolution et les lignes politiques de son œuvre. De l’opacité des textes aux héritages décoloniaux, du refus du travail aux rapports de domination, elle défend une lecture située de Rimbaud, attentive au contexte sans épuiser le mystère des poèmes. Propos recueillis par Vivian Petit.
09/06/2026, 12:28
Fondée par Charlotte Cruz et Chilly Charly, La Goutte Créative rejoint le réseau de diffusion et de distribution de DG Diffusion. La jeune maison indépendante défend un catalogue à la croisée des sagesses du monde, de l’imaginaire, de la transmission et du développement personnel. Charlotte Cruz y voit surtout un moyen d’élargir la portée d’un projet éditorial fondé sur l’éthique, l’écologie et le lien direct avec les lecteurs.
08/06/2026, 17:01
Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.
08/06/2026, 14:36
Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?
08/06/2026, 12:28
Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.
08/06/2026, 11:47
Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.
07/06/2026, 19:26
Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».
07/06/2026, 09:30
Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.
06/06/2026, 19:46
Deux anciens détenus témoignent qu’une autre vie reste possible, même après les foyers, les braquages, les centrales, les années de prison et les retours presque impossibles. Au festival Passeurs de Livres, à Alès, Richard Sebag et Patrick Aurignac présentent chacun un récit autobiographique : Quelques lumières sur le chemin pour le premier, Mes chemins de travers pour le second, tous deux publiés par la maison nîmoise Nombre7. Ils parlent sans fard de leurs parcours, de leurs erreurs, de la violence, mais aussi des mains tendues qui ont permis la sortie.
06/06/2026, 13:00
À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.
05/06/2026, 18:41
Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.
05/06/2026, 16:57
À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.
05/06/2026, 15:32
Il y a des parcours qui avancent par bifurcations successives, mais toujours dans la même direction. Chez Fanny Destenay, l’énergie frappe d’abord : ancienne professionnelle de l’hôtellerie, passée, entre autres, par les pompiers volontaires, puis par la politique, l’écriture, les réseaux sociaux, les livres jeunesse et désormais l’édition, elle donne l’impression de transformer chaque expérience en terrain d’action.
05/06/2026, 15:10
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes La droite sénatoriale veut supprimer le Centre national du livre dès 2027
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