Un livre acheté 35 dollars cachait une dédicace inconnue d’Einstein

L’étiquette de prix est toujours collée à l’intérieur du premier tome de Socialism and American Life. Walter Grünzweig avait trouvé les deux volumes chez Strand, librairie d’occasion new-yorkaise, lors d’un séjour de recherche en juillet 1993. Il avait acheté pour plusieurs centaines de dollars de livres sur trois journées de prospection. La note d’Einstein lui avait échappé, tout comme aux employés de la librairie.

Les bibliothécaires de la TU Dortmund l’ont repérée lorsque les plus de 4000 volumes de littérature nord-américaine réunis par Grünzweig pendant quatre décennies ont rejoint l’université. Sur le feuillet de garde du premier tome, Einstein avait écrit : Dem lieben Otto Nathan / Dem Freund und Heiligen / Dies Buch über die Irrfahrten / seiner Kollegen. A. Einstein 1952.

Ou en substance : « À cher Otto Nathan, à l’ami et au saint, ce livre sur les égarements de ses collègues. » L’inscription figure dans un ouvrage universitaire publié par Princeton University Press en 1952. La responsable des archives universitaires, Stephanie Marra, indique que l’établissement a comparé cette écriture à des dédicaces, annotations et autographes d’Einstein accessibles en ligne. La TU Dortmund la considère comme authentique.

Otto Nathan, né en 1893, avait quitté l’Allemagne après 1933 et enseigné à Princeton jusqu’en 1935, où il rencontra Einstein. Leur relation demeura étroite. Nathan devint ensuite l’un des exécuteurs testamentaires du physicien, aux côtés de sa secrétaire Helen Dukas.

La bibliothèque de Dortmund signale que dix-sept autographes figurent dans la bibliothèque personnelle de Nathan, aujourd’hui conservée à Dresde, sans qu’aucun soit d’Einstein. Selon l’établissement, l’exemplaire de Socialism and American Life serait donc le seul livre actuellement connu comportant une dédicace d’Einstein à Nathan.

La formule s’inscrit dans le climat politique des États-Unis du début des années 1950. La TU Dortmund la rattache au milieu libéral de gauche des intellectuels juifs exilés, pendant la période maccarthyste. Otto Nathan, pacifiste de gauche, avait lui-même subi des pressions politiques. Walter Grünzweig estime que le mot d’Einstein peut relever de l’ironie, à une époque où l’expression publique de convictions socialistes exposait leurs défenseurs à la suspicion.

Le volume rejoint désormais les fonds de la bibliothèque universitaire de Dortmund, avec son étiquette de 35 dollars encore fixée à l’intérieur.

Crédits photos © Martina Hengesbach​/​TU Dortmund