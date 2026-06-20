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Les romans de la rentrée littéraire 2026
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De Douglas Kennedy à Romain Lemire : Mémoires enfouies, destins croisés et voix retrouvées

Du 12 au 18 juin, les chroniques recensées par Bibliosurf font remonter des récits hantés par les mémoires enfouies, les violences intimes et les fractures politiques. De Douglas Kennedy à Gayl Jones, les livres les plus commentés de la semaine composent un paysage romanesque traversé par les identités fragiles, les héritages coloniaux et les voix qui cherchent à se reconstruire. 

Le 20/06/2026 à 17:51 par Bernard Strainchamps

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Publié le :

20/06/2026 à 17:51

Bernard Strainchamps

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Cette revue s’appuie sur les chroniques, articles, podcasts et vidéos recensés par Bibliosurf entre le 12 et 18 juin 2026. Les titres cités sont retenus selon leur fréquence d’apparition, la diversité des sources et la convergence des thèmes critiques.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes cumulées
1 ★ L'homme qui n'avait pas assez d'une vie (Belfond - trad. Chloé Royer) Douglas Kennedy 4 blogs · vidéos  9933
2 ★ Clément (Cherche midi) Romain Lemire 4 presse · blogs · podcasts · vidéos  13.306
3 ★ À Palmares (Dalva) Gayl Jones 3 vidéos · presse  209
4 ★ La Belle-fille (Presses de la Cité) Se-Ah Jang 2 blogs  1017
5 ★ Les vies d'après (Denoël trad. Sylvette Gleize) Abdulrazak Gurnah 2 blogs 7569

(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)

Romans en vue

L'homme qui n'avait pas assez d'une vie (Belfond) de Douglas Kennedy convoque vingt-huit ans après L'Homme qui voulait vivre sa vie son protagoniste Andrew Tarbell, homme aux identités superposées, rattrapé par un passé qu'il croyait scellé : son fils Jack, journaliste en herbe, publie une enquête sur un scandale de plagiat hollywoodien impliquant Adam Bradford — l'enfant qu'Andrew avait abandonné sous un autre nom.

 

MaVoixAuChapitre ressort « conquise par le talent de conteur de l'auteur, et surtout, sa capacité à se renouveler au fil de ses romans ». La chaîne Le Figaro a consacré une soirée parisienne à Kennedy autour de ce livre, suite de son « immense best-seller ».

 

 

Clément (Cherche midi) de Romain Lemire est l'un des textes les plus présents cette semaine, traversant presse, blogs, podcasts et vidéos. Récit autofictionnel de l'inceste paternel subi de 7 à 14 ans, le livre commence comme le journal intime d'un enfant avant de basculer dans « l'écriture du chaos », selon Télérama, qui salue un Goncourt du premier roman en puissance. Le podcast QWERTZ donne la parole à l'auteur, comédien et homme de radio, tandis que Public Sénat explore la dimension thérapeutique et sociale du témoignage.

 

À Palmares (Dalva) de Gayl Jones, épopée d'Almeyda, jeune esclave noire au Brésil du XVIIe siècle, attire l'attention de Le Monde, qui parle d'un roman « subjugant » rouvrant les plaies du Brésil colonial et esclavagiste. Deux vidéos de la chaîne FN247 relaient la même couverture, signal d'un titre porté essentiellement par la presse et la vidéo — caractéristique notable pour un éditeur dont la présence sur Bibliosurf reste modeste.

 

La Belle-fille (Presses de la Cité) de Se-Ah Jang suscite des réactions clairement contrastées dans la blogosphère, sans que les avis convergent vers une lecture univoque — la réception fragmentée témoigne d'un roman qui ne laisse pas indifférent.

 

 

Les vies d'après (Denoël) d'Abdulrazak Gurnah, traduit de l'anglais par Sylvette Gleize (Afterlives), tisse les destins d'Ilyas, Afiya et Hamza dans l'Afrique de l'Est coloniale allemande de l'entre-deux-guerres. Shangols, à son « quatrième rendez-vous » avec Gurnah, confie en ressortir « avec cette impression étrangement impalpable d'avoir traversé toute une aventure humaine ».

Thématiques de la semaine

Les cicatrices de l'Histoire : colonial, esclavage, mémoire collective

 

Plusieurs romans de la semaine fouillent les strates enfouies de l'histoire coloniale et de ses traumatismes transmis. Les maisons parachutées (Gallimard) de Didier Daeninckx, salué par Nyctalopes pour sa « documentation minutieuse » et sa capacité à « faire ressurgir des pans mal connus de l'Histoire », s'inscrit dans cette veine. Place de la victoire, 1936 (Agullo) d'Alexandre Courban restitue, selon Je lis je blogue, « l'atmosphère de l'époque grâce à la description minutieuse des évènements ».

 

Plus loin dans le temps et l'espace, Munichs (Rivages) de David Peace pousse la reconstitution dramatique jusqu'à ce que Black novel 1 qualifie de « sommets de littérature dramatique », où « les liens » tissés autour d'un drame collectif arrachent des larmes. Le roman posthume Dictionnaire du langage des fleurs (Christian Bourgois) d'António Lobo Antunes, chroniqué par L'Humanité, convoque la figure d'un militant mis à l'écart dans le Portugal clandestin.

 

 

Corps meurtris, violences intimes et reconstruction

 

Une autre ligne de force traverse les lectures de la semaine : celle des corps abîmés, des violences subies dans la sphère intime et des chemins laborieux vers la reconstruction. Les Mauvaises (La manufacture de livres) de Séverine Chevalier est qualifiée par Tu vas t'abîmer les yeux d'une « poésie brute et sombre » portée par une « écriture ciselée ».

 

Très brève théorie de l'enfer (Actes sud) de Jérôme Ferrari décrit, selon Les mafieuses, « avec beaucoup de justesse les comportements ambivalents des privilégiés » à travers une langue que le blog dit « singulière ». Ghost Stories (Gallimard) de Siri Hustvedt est présenté par Diacritik comme un « livre bouleversant, incandescent », œuvre de deuil qui « règle aussi quelques comptes ». Les tourmentés (Alma) de Lucas Belvaux retient l'attention des Les mafieuses pour sa tension maintenue et son « écriture prenante dès les premières pages ».

 

Le pouvoir politique et ses corruptions

 

La fiction noire à dimension politique constitue un troisième fil conducteur de la semaine. Les derniers jours des fauves (La manufacture de livres) de Jérôme Leroy est décrit par Aleslire comme une course effrénée vers le pouvoir avec « opérations occultes, coercitions avec les puissances financières, déboulonnage ».

 

 

Les Trente Glorieuses (Gallimard) de Thomas Cantaloube est salué par Boojum pour sa « critique de notre société » mêlant politique, immobilier et crime. Le podcast Le polar sonne toujours deux fois consacre une chronique à L'Homme du Sud (Actes sud) de Greg Iles, désigné « thriller de l'année voire de la décennie ».

Réception critique

La semaine est traversée par une abondance d'avis positifs sur des romans de genres très variés. L'Empereur de la joie (Gallimard) d'Ocean Vuong s'impose comme un vrai « coup de cœur » pour Les Lectures de Cannetille, qui salue une écriture d'une « justesse et délicatesse » conjuguant « la rudesse du réel ». Le gardien de la colline aux cerisiers (Paulsen) de Franco Faggiani est qualifié de « merveille » et de « modèle d'équilibre » par Benzine Magazine.

 

Le Volume du temps (Grasset) de Solvej Balle est présenté par Lire au lit comme une des « plus belles découvertes de ces derniers mois », un texte « singulier, vraiment fascinant, hyper addictif ». Fièvre noire (Sonatine) de Keith Rosson retient l'attention du Monde du Polar pour une fusion des genres qui « échappe aux étiquettes faciles ».

 

#[pub-6]

 

La romanesque histoire d'une cafetière nommée Moka (Liana Levi) de Barbaglia est présentée par La bibliothèque de Delphine-Olympe comme une traversée de l'histoire de l'Italie « de l'entre-deux-guerres à l'aube du XXIe siècle ».

 

À l'opposé, Une Ville silencieuse (Buchet Chastel) de Samuel W. Gailey fait l'objet d'un avis sévère du Bouquineur, qui juge le roman d'« une grande banalité » et réservé « à ceux qui ne lisent pas beaucoup ». J'emporterai le feu (Gallimard) de Leïla Slimani divise également : Dequoilire loue un « style magnifique » tout en déplorant le « manque d'incarnation du Maroc et des personnages ».

 

Selon Barbara (Flammarion) de Sophie Astrabie est décrit par Benzine Magazine comme un roman « captivant d'une grande finesse », où « suspense, psychologie et dimension sociale s'entrelacent avec justesse ». Patagonie route 203 (Métailié) d'Eduardo Fernando Varela séduit Luocine par une lenteur assumée qui fait tout le charme du texte. Un Chien arrive (José Corti) de Camille Ruiz est salué par Shangols comme « un formidable essai-poème-récit intime à l'écriture éminemment singulière ».

 

Bâtards (Le mot et le reste) de Jean-Baptiste Hannak est signalé cette semaine par Télérama : l'ex-moitié du duo électro dDamage y raconte « avec une précision chirurgicale » une tournée vécue avec son frère Frédéric au milieu des années 2000, dans un récit percutant qui vaut aussi comme hommage à ce frère disparu.

 

Chiennes de garde (Sous-sol) de Dahlia de la Cerda fait l'objet d'une chronique enthousiaste du Collectif polar, qui y voit un « petit livre coup de poing » mêlant « la dimension factuelle des violences faites aux femmes avec l'imaginaire macabre et gothique » — à lire « absolument », selon le site.

 

Des dragons dans les halls (Rue de l'Echiquier) de Julien Villa retient l'attention de Diacritik, qui n'hésite pas à parler de « génie » : Villa « traverse, déforme, fait exploser » son matériau « grâce à l'imaginaire », pour signer un roman « généreux, foisonnant, indocile, profondément vivant » — portrait d'un éditeur engagé dans la littérature de l'utopie sociale qui mérite d'être suivi.

 

Adieu, Dakota (Au diable vauvert) de Dan O'Brien (Farewell Dakota) est chroniqué par Le bouquineur, qui souligne une « écriture très douce » épousant « au mieux le récit », où la mélancolie du deuil maternel annoncé se conjugue à la disparition d'un paysage : « C'est beau, c'est poignant voire émouvant. »

 

Aller à La Havane (Métailié) de Leonardo Padura (Ir a La Habana) est présenté par PatiVore comme une « extraordinaire succession de souvenirs, témoignages, informations personnelles, culturelles, historiques, touristiques voire économiques » — un livre dont la blogueuse confie avoir pris « un immense plaisir à lire », et qu'elle ne parvient pas à résumer tant il déborde de matière.

Sources les plus actives

144 contributions recensées cette semaine (124 avis, 9 podcasts, 11 vidéos).

Source Type Chroniques
K-libre blog 8
Benzine Magazine blog 6
Les mafieuses blog 6
Le Monde presse 5
Télérama presse 4
Boojum blog 4
Nyctalopes blog 3
Libération presse 3
Collectif polar blog 3
Je lis je blogue blog 3

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

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Les vies d'après

Abdulrazak Gurnah trad. Sylvette Gleize

Paru le 04/10/2023

384 pages

Editions Denoël

23,00 €

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La Belle-fille

Se-Ah Jang trad. Nathalie Serval

Paru le 13/05/2026

384 pages

Presses de la Cité

21,90 €

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Chiennes de garde

De la cerda Dahlia, Dahlia de la Cerda trad. Lise Belperron

Paru le 01/03/2024

240 pages

Editions du Sous sol

21,50 €

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Des dragons dans les halls

Julien Villa, Vincent Arot

Paru le 22/05/2026

344 pages

Rue de l'échiquier

23,00 €

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Bâtards

Jean-Baptiste Hanak, JB Hanak

Paru le 17/04/2026

250 pages

Le mot et le reste

21,00 €

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A Palmares

Gayl Jones trad. Madeleine Nasalik

Paru le 05/03/2026

496 pages

Editions Dalva

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L'homme qui n'avait pas assez d'une vie

Douglas Kennedy trad. Chloé Royer

Paru le 07/05/2026

352 pages

Belfond

22,90 €

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Clément

Romain Lemire

Paru le 09/04/2026

396 pages

Le Cherche Midi

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Aller à La Havane

Leonardo Padura trad. René Solis

Paru le 16/01/2026

372 pages

Editions Métailié

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Adieu, Dakota

Dan O'Brien trad. Laura Derajinski

Paru le 08/05/2025

350 pages

Au Diable Vauvert

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Crunchyroll Anime Awards 2026 : My Hero Academia sacré Anime de l’année

Crunchyroll a dévoilé, samedi 23 mai 2026 à Tokyo, les lauréats de la 10e édition des Crunchyroll Anime Awards. La cérémonie, organisée au Grand Prince Hotel Shin Takanawa, a récompensé les créateurs, musiciens et artistes qui participent au rayonnement international de l’animation japonaise.

27/05/2026, 12:46

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Code IPTV France 2026 : Top 4 Meilleurs Fournisseurs dès 5€

Top 4 des meilleurs codes IPTV en France pour 2026, testés et comparés. +65 000 chaînes, sport en direct, VOD 4K dès 4,58€/mois. Garantie remboursé 30 jours.

27/05/2026, 09:45

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LCP revient sur les interventions télévisées de Pierre Bourdieu

Le dimanche 31 mai à 21h, LCP invite à une séance de (re)visionnage des interventions télévisées du sociologue Pierre Bourdieu, dans l'émission Rembob’INA, présentée par Patrick Cohen. En compagnie d'Agnès Chauveau, directrice générale déléguée et présidente de l'INA, il reçoit Gisèle Sapiro, sociologue et directrice de recherche au CNRS, et Laure Adler, journaliste.

25/05/2026, 13:00

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Camila Sosa Villada, Anouchka Vasak et Marie Olivier sur France Culture

Sur France Culture, la semaine du lundi 25 au dimanche 31 mai sera une nouvelle fois chargée en littérature. Le programme de la station publique convoque ainsi Camila Sosa Villada, Leonardo Padura ou encore Anthony Feneuil. Mais propose aussi un détour par la bibliothèque de Chassol, ou par un feuilleton tiré des récits d'enfance d'Elena Ferrante...

25/05/2026, 09:30

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La finale de la saison 7 de Si on lisait à voix haute diffusée le 10 juin prochain

France 5 diffusera, le mercredi 10 juin à 21h05, la finale de la saison 7 de l'émission Si on lisait à voix haute, présentée par François Busnel. 9 finalistes, venus de toute la France et de l'étranger, seront départagés par un jury, dans trois catégories.

22/05/2026, 14:49

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Au bonheur des livres plonge dans l’histoire américaine

Vendredi 22 mai à 23h, Au bonheur des livres, présenté par Claire Chazal, réunit Didier Decoin et Éric Vuillard autour de leurs derniers romans consacrés aux États-Unis. L’un revient sur la figure de Billy the Kid, l’autre sur une affaire criminelle dans la Caroline du Sud des années 1940. Les deux auteurs échangeront sur les liens entre l’Amérique du passé et celle d’aujourd’hui.

20/05/2026, 17:19

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Les docs de La Grande Librairie rendent hommage à Victor Hugo

La collection « Les docs de La Grande Librairie », créée par François Busnel, s'arrête, le temps d'un épisode, sur une figure incontournable de la littérature française. Victor Hugo sera ainsi au cœur d'une émission diffusée le mercredi 3 juin, à 21h05, sur France 5, laquelle reviendra sur ses activités artistiques, mais aussi son engagement politique.

20/05/2026, 10:19

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Reconstituer le corps dispersé de Voltaire, une enquête façon puzzle

Science grand format, l'émission de vulgarisation scientifique présentée par Mathieu Vidard sur France 5, se penchera, le jeudi 4 juin à 21h05, sur le corps de Voltaire. Ou plutôt, ce qu'il en reste, puisque la dépouille du philosophe et dramaturge a été allégée de certains organes... Pourquoi ? Et où se trouvent à présent ces reliques ? L'émission tentera d'apporter quelques éléments de réponse.

19/05/2026, 10:57

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L'adaptation de La Vraie Vie, d'Adeline Dieudonné, bientôt en tournage

Paru en 2018 aux éditions de l'Iconoclaste, le premier roman d'Adeline Dieudonné, La Vraie Vie, avait largement convaincu la critique, recevant, entre autres, le Prix du roman Fnac, le Prix Renaudot des Lycéens et le Grand prix des lectrices de Elle. L'adaptation cinématographique du récit entrera bientôt en tournage.

19/05/2026, 10:56

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Pour France Télé, Maria Pourchet remonte jusqu'en 1998, l'été de nos 18 ans

L'autrice Maria Pourchet, qui a dernièrement publié Tressaillir aux éditions Stock, se remémore l'année 1998, celle de ses 18 ans, dans un documentaire basé sur des images d'archives et coréalisé par Nathalie Ansellem et Serge Turquier. Il sera diffusé le mercredi 3 juin à 21h10 sur France 3.

18/05/2026, 13:26

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