De Douglas Kennedy à Romain Lemire : Mémoires enfouies, destins croisés et voix retrouvées

Cette revue s’appuie sur les chroniques, articles, podcasts et vidéos recensés par Bibliosurf entre le 12 et 18 juin 2026. Les titres cités sont retenus selon leur fréquence d’apparition, la diversité des sources et la convergence des thèmes critiques.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes cumulées 1 ★ L'homme qui n'avait pas assez d'une vie (Belfond - trad. Chloé Royer) Douglas Kennedy 4 blogs · vidéos 9933 2 ★ Clément (Cherche midi) Romain Lemire 4 presse · blogs · podcasts · vidéos 13.306 3 ★ À Palmares (Dalva) Gayl Jones 3 vidéos · presse 209 4 ★ La Belle-fille (Presses de la Cité) Se-Ah Jang 2 blogs 1017 5 ★ Les vies d'après (Denoël trad. Sylvette Gleize) Abdulrazak Gurnah 2 blogs 7569

(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)

Romans en vue

L'homme qui n'avait pas assez d'une vie (Belfond) de Douglas Kennedy convoque vingt-huit ans après L'Homme qui voulait vivre sa vie son protagoniste Andrew Tarbell, homme aux identités superposées, rattrapé par un passé qu'il croyait scellé : son fils Jack, journaliste en herbe, publie une enquête sur un scandale de plagiat hollywoodien impliquant Adam Bradford — l'enfant qu'Andrew avait abandonné sous un autre nom. MaVoixAuChapitre ressort « conquise par le talent de conteur de l'auteur, et surtout, sa capacité à se renouveler au fil de ses romans ». La chaîne Le Figaro a consacré une soirée parisienne à Kennedy autour de ce livre, suite de son « immense best-seller ». Clément (Cherche midi) de Romain Lemire est l'un des textes les plus présents cette semaine, traversant presse, blogs, podcasts et vidéos. Récit autofictionnel de l'inceste paternel subi de 7 à 14 ans, le livre commence comme le journal intime d'un enfant avant de basculer dans « l'écriture du chaos », selon Télérama, qui salue un Goncourt du premier roman en puissance. Le podcast QWERTZ donne la parole à l'auteur, comédien et homme de radio, tandis que Public Sénat explore la dimension thérapeutique et sociale du témoignage. À Palmares (Dalva) de Gayl Jones, épopée d'Almeyda, jeune esclave noire au Brésil du XVIIe siècle, attire l'attention de Le Monde, qui parle d'un roman « subjugant » rouvrant les plaies du Brésil colonial et esclavagiste. Deux vidéos de la chaîne FN247 relaient la même couverture, signal d'un titre porté essentiellement par la presse et la vidéo — caractéristique notable pour un éditeur dont la présence sur Bibliosurf reste modeste. La Belle-fille (Presses de la Cité) de Se-Ah Jang suscite des réactions clairement contrastées dans la blogosphère, sans que les avis convergent vers une lecture univoque — la réception fragmentée témoigne d'un roman qui ne laisse pas indifférent. Les vies d'après (Denoël) d'Abdulrazak Gurnah, traduit de l'anglais par Sylvette Gleize (Afterlives), tisse les destins d'Ilyas, Afiya et Hamza dans l'Afrique de l'Est coloniale allemande de l'entre-deux-guerres. Shangols, à son « quatrième rendez-vous » avec Gurnah, confie en ressortir « avec cette impression étrangement impalpable d'avoir traversé toute une aventure humaine ».

Thématiques de la semaine

Les cicatrices de l'Histoire : colonial, esclavage, mémoire collective Plusieurs romans de la semaine fouillent les strates enfouies de l'histoire coloniale et de ses traumatismes transmis. Les maisons parachutées (Gallimard) de Didier Daeninckx, salué par Nyctalopes pour sa « documentation minutieuse » et sa capacité à « faire ressurgir des pans mal connus de l'Histoire », s'inscrit dans cette veine. Place de la victoire, 1936 (Agullo) d'Alexandre Courban restitue, selon Je lis je blogue, « l'atmosphère de l'époque grâce à la description minutieuse des évènements ». Plus loin dans le temps et l'espace, Munichs (Rivages) de David Peace pousse la reconstitution dramatique jusqu'à ce que Black novel 1 qualifie de « sommets de littérature dramatique », où « les liens » tissés autour d'un drame collectif arrachent des larmes. Le roman posthume Dictionnaire du langage des fleurs (Christian Bourgois) d'António Lobo Antunes, chroniqué par L'Humanité, convoque la figure d'un militant mis à l'écart dans le Portugal clandestin. Corps meurtris, violences intimes et reconstruction Une autre ligne de force traverse les lectures de la semaine : celle des corps abîmés, des violences subies dans la sphère intime et des chemins laborieux vers la reconstruction. Les Mauvaises (La manufacture de livres) de Séverine Chevalier est qualifiée par Tu vas t'abîmer les yeux d'une « poésie brute et sombre » portée par une « écriture ciselée ». Très brève théorie de l'enfer (Actes sud) de Jérôme Ferrari décrit, selon Les mafieuses, « avec beaucoup de justesse les comportements ambivalents des privilégiés » à travers une langue que le blog dit « singulière ». Ghost Stories (Gallimard) de Siri Hustvedt est présenté par Diacritik comme un « livre bouleversant, incandescent », œuvre de deuil qui « règle aussi quelques comptes ». Les tourmentés (Alma) de Lucas Belvaux retient l'attention des Les mafieuses pour sa tension maintenue et son « écriture prenante dès les premières pages ». Le pouvoir politique et ses corruptions La fiction noire à dimension politique constitue un troisième fil conducteur de la semaine. Les derniers jours des fauves (La manufacture de livres) de Jérôme Leroy est décrit par Aleslire comme une course effrénée vers le pouvoir avec « opérations occultes, coercitions avec les puissances financières, déboulonnage ». Les Trente Glorieuses (Gallimard) de Thomas Cantaloube est salué par Boojum pour sa « critique de notre société » mêlant politique, immobilier et crime. Le podcast Le polar sonne toujours deux fois consacre une chronique à L'Homme du Sud (Actes sud) de Greg Iles, désigné « thriller de l'année voire de la décennie ».

Réception critique

La semaine est traversée par une abondance d'avis positifs sur des romans de genres très variés. L'Empereur de la joie (Gallimard) d'Ocean Vuong s'impose comme un vrai « coup de cœur » pour Les Lectures de Cannetille, qui salue une écriture d'une « justesse et délicatesse » conjuguant « la rudesse du réel ». Le gardien de la colline aux cerisiers (Paulsen) de Franco Faggiani est qualifié de « merveille » et de « modèle d'équilibre » par Benzine Magazine. Le Volume du temps (Grasset) de Solvej Balle est présenté par Lire au lit comme une des « plus belles découvertes de ces derniers mois », un texte « singulier, vraiment fascinant, hyper addictif ». Fièvre noire (Sonatine) de Keith Rosson retient l'attention du Monde du Polar pour une fusion des genres qui « échappe aux étiquettes faciles ». #[pub-6] La romanesque histoire d'une cafetière nommée Moka (Liana Levi) de Barbaglia est présentée par La bibliothèque de Delphine-Olympe comme une traversée de l'histoire de l'Italie « de l'entre-deux-guerres à l'aube du XXIe siècle ». À l'opposé, Une Ville silencieuse (Buchet Chastel) de Samuel W. Gailey fait l'objet d'un avis sévère du Bouquineur, qui juge le roman d'« une grande banalité » et réservé « à ceux qui ne lisent pas beaucoup ». J'emporterai le feu (Gallimard) de Leïla Slimani divise également : Dequoilire loue un « style magnifique » tout en déplorant le « manque d'incarnation du Maroc et des personnages ». Selon Barbara (Flammarion) de Sophie Astrabie est décrit par Benzine Magazine comme un roman « captivant d'une grande finesse », où « suspense, psychologie et dimension sociale s'entrelacent avec justesse ». Patagonie route 203 (Métailié) d'Eduardo Fernando Varela séduit Luocine par une lenteur assumée qui fait tout le charme du texte. Un Chien arrive (José Corti) de Camille Ruiz est salué par Shangols comme « un formidable essai-poème-récit intime à l'écriture éminemment singulière ».

Bâtards (Le mot et le reste) de Jean-Baptiste Hannak est signalé cette semaine par Télérama : l'ex-moitié du duo électro dDamage y raconte « avec une précision chirurgicale » une tournée vécue avec son frère Frédéric au milieu des années 2000, dans un récit percutant qui vaut aussi comme hommage à ce frère disparu. Chiennes de garde (Sous-sol) de Dahlia de la Cerda fait l'objet d'une chronique enthousiaste du Collectif polar, qui y voit un « petit livre coup de poing » mêlant « la dimension factuelle des violences faites aux femmes avec l'imaginaire macabre et gothique » — à lire « absolument », selon le site. Des dragons dans les halls (Rue de l'Echiquier) de Julien Villa retient l'attention de Diacritik, qui n'hésite pas à parler de « génie » : Villa « traverse, déforme, fait exploser » son matériau « grâce à l'imaginaire », pour signer un roman « généreux, foisonnant, indocile, profondément vivant » — portrait d'un éditeur engagé dans la littérature de l'utopie sociale qui mérite d'être suivi.

Adieu, Dakota (Au diable vauvert) de Dan O'Brien (Farewell Dakota) est chroniqué par Le bouquineur, qui souligne une « écriture très douce » épousant « au mieux le récit », où la mélancolie du deuil maternel annoncé se conjugue à la disparition d'un paysage : « C'est beau, c'est poignant voire émouvant. » Aller à La Havane (Métailié) de Leonardo Padura (Ir a La Habana) est présenté par PatiVore comme une « extraordinaire succession de souvenirs, témoignages, informations personnelles, culturelles, historiques, touristiques voire économiques » — un livre dont la blogueuse confie avoir pris « un immense plaisir à lire », et qu'elle ne parvient pas à résumer tant il déborde de matière.

Sources les plus actives

144 contributions recensées cette semaine (124 avis, 9 podcasts, 11 vidéos).

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Bernard Strainchamps

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