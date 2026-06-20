À Chinguetti, un gardien veille sur 1400 manuscrits du désert

À Chinguetti, les manuscrits ne reposent pas seulement sur des étagères. Ils dépendent d’un homme, d’une famille, d’un climat et d’une ville que le sable menace depuis des décennies. Le 27 avril 2026, Al Jazeera a consacré un reportage à Muhammad Gholam el-Habot, gardien d’une bibliothèque familiale.

C'est dans cette cité ancienne du nord mauritanien, située dans la région de l’Adrar que le journaliste Shola Lawal l'a suivi. Il décrit ganté de blanc, inspectant les pages brunies d’un manuscrit arabe avant de le ranger dans une boîte de conservation.

La bibliothèque el-Habot rassemble environ 1400 manuscrits, selon le reportage. Muhammad Gholam el-Habot, 50 ans, en a pris la charge en 2002, lorsque son père est tombé malade. Il présente cette responsabilité comme une obligation familiale. Son ancêtre, Sidi Mohamed Ould Habot, figure parmi les érudits de Chinguetti qui voyagèrent dans le monde musulman, de l’Égypte à l’Andalousie, entre les XVIIIe et XIXe siècles, pour étudier et collecter des textes.

Ces bibliothèques familiales ont façonné la réputation savante de Chinguetti. La ville, ancien carrefour du commerce transsaharien, a conservé des textes de droit islamique, de hadith, de mathématiques, de médecine ou de poésie. L’UNESCO rattache ses bibliothèques au site des anciens ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt et Oualata, inscrit au patrimoine mondial en 1996.

Le reportage de 2026 apporte un angle plus incarné à une menace déjà documentée. ActuaLitté avait signalé, en 2023, les quelque 6000 manuscrits arabes de Chinguetti exposés à la crise climatique.

Depuis, l’UNESCO a mobilisé en 2024 un soutien de 100.000 dollars à travers son Fonds d’urgence pour le patrimoine. Le programme a fourni à 13 bibliothèques familiales, réparties dans 11 bâtiments, des étagères, boîtes de conservation, climatiseurs, chaises, ordinateurs, imprimantes et signalétiques.

La Maison du livre, Dar Al Kitab, a également reçu du matériel destiné à numériser des manuscrits anciens et à stocker des copies numériques. Dix bâtiments ont été marqués du Bouclier bleu, emblème de la Convention de La Haye de 1954, une première officielle dans la région du Maghreb pour des édifices culturels de ce type, selon l’UNESCO.

Reste le quotidien, plus fragile que les dispositifs internationaux. Al Jazeera rapporte les risques liés à la chaleur, aux crues soudaines, aux insectes, au manque de moyens et au recul du tourisme. Lors des journées très chaudes, el-Habot place parfois des seaux d’eau dans la salle pour augmenter l’humidité.

Dans sa bibliothèque, certains manuscrits figurent les phases de la lune, une éclipse, La Mecque ou Médine. Les livres demeurent à Chinguetti, conformément aux vœux transmis dans la famille : rester sur place, s’ouvrir aux chercheurs et passer sous la garde d’un descendant.

Crédits photo : Al Jazeera

Par Nicolas Gary

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