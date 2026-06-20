À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée

Installée dans une zone rurale de l’Utah, Renee Sturgill vit à plus de deux heures de la librairie la plus proche. Cette ancienne ingénieure informatique a donc consacré une journée entière à l’achat de 146 livres, pour constituer sa réserve de lecture annuelle, raconte People,

La retraitée, ancienne ingénieure informatique, vit à environ deux heures et demie de Salt Lake City. Dans sa commune d’environ 5000 habitants, elle trouve les commerces de première nécessité, quelques magasins et des supermarchés, mais aucun lieu où acheter des livres. Une virée en librairie réclame donc une journée entière, un budget préparé à l’avance et suffisamment d’espace dans la voiture pour rapporter les achats.

Son objectif annuel atteint 150 lectures, un chiffre qu’elle dit souvent dépasser. Elle avait initialement prévu d’acheter entre 180 et 200 titres afin de conserver un choix suffisant selon ses envies. Renee Sturgill se décrit comme une lectrice d’humeur : romance, fantasy, westerns et nouveautés BookTok composent une pile dans laquelle elle pioche au fil des semaines.

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Le résultat final s’établit à 146 ouvrages pour 1031 dollars, légèrement au-dessus du budget de 1000 dollars qu’elle s’était fixé. Elle a privilégié les librairies indépendantes, les boutiques d’occasion et les friperies plutôt que les grandes chaînes. Son parcours tient autant à la chasse aux livres qu’au choix d’un circuit commercial local.

La lectrice explique aussi vouloir renforcer sa bibliothèque physique, dans un contexte où l’accès numérique aux œuvres achetées dépend parfois de plateformes ou de licences. Elle résume cette évolution par une formule directe : « Je veux vraiment retrouver mes supports physiques, parce que maintenant, ce livre m’appartient. »

La série de vidéos publiée sur TikTok a rapidement attiré des milliers de curieux. Avant cette expédition, Renee Sturgill disposait d’une audience réduite. Les commentaires ont ensuite ouvert un espace de discussions, de recommandations et d’échanges entre lecteurs. « J’ai enfin des gens avec qui parler de livres », confie-t-elle.

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La question du rangement reste entière. Avant son déménagement depuis la Caroline du Sud, Renee Sturgill avait donné ou cédé plus de 1000 livres. Sa collection comptait alors environ 600 volumes. Les 146 nouveaux arrivants attendent désormais leur place sur les étagères.

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Crédits photo : communication-76 CC 0

Par Nicolas Gary

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