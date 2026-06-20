Méditerranée, croyances, guerres et plastique : les lectures de Books

De la mer Égée aux déchets du Pacifique, cette Booksletter traverse des territoires où l’histoire ne se dissocie jamais du présent. Fik Meijer ravive les mondes antiques, Turi Munthe interroge les croyances, Pete Hegseth exhibe une vision militarisée de l’Amérique, Pablo Stefanoni ausculte les droites radicales et Beth Gardiner documente l’emprise du plastique sur nos vies, jusque dans les objets les plus ordinaires et les promesses les mieux emballées.

Histoire — Voyage nostalgique en Méditerranée antique

Thalassa: Historische bespiegelingen rond de Middellandse zee (« Thalassa. Réflexions historiques autour de la Méditerranée »), de Fik Meijer, Prometheus, 2026.

La Méditerranée concentre les récits fondateurs de l’Occident, les guerres, les échanges et les imaginaires maritimes. Historien néerlandais de l’Antiquité, Fik Meijer y revient après plusieurs décennies de recherches, de lectures et de voyages. Son livre suit les traces de celles et ceux qui ont sillonné cette mer intérieure, depuis les héros grecs jusqu’aux voyageurs modernes.

L’Anabase de Xénophon ouvre cette traversée. Le cri des Dix-Mille apercevant enfin la mer, après leur retraite à travers l’Empire perse, condense l’attachement ancien à cet espace maritime : horizon de retour, territoire de circulation et mémoire des civilisations.

Lire l’article

Psychologie — Sommes-nous libres de croire ce que nous croyons ?

Why We Think What We Think (« Pourquoi pensons-nous ce que nous pensons »), de Turi Munthe, Penguin, 2026.

Nos convictions naissent-elles d’un choix individuel, d’une histoire familiale ou d’un environnement social plus vaste ? Turi Munthe rassemble des observations issues de nombreux pays pour examiner les liens entre traditions, géographies, systèmes politiques et manières de penser.

Le journaliste britannique s’appuie notamment sur les données réunies avec Parlia, plateforme consacrée aux opinions exprimées sur de grandes questions d’intérêt général. Les convergences relevées entre sociétés éloignées invitent à chercher ce qui, dans les expériences collectives, façonne les croyances sans toujours se laisser apercevoir.

Lire l’article

Idéologie — Les bons mots de Pete Hegseth

The War on Warriors (« La guerre contre les guerriers »), de Pete Hegseth, Broadside Books, 2024.

Le vocabulaire de Pete Hegseth place la force militaire, la violence et la « létalité » au centre d’une vision politique assumée. Son livre, paru avant son entrée au gouvernement américain, éclaire une rhétorique où le soldat devient la figure cardinale d’un pays appelé à reprendre une place dominante sur la scène mondiale.

Cette langue de combat dépasse le registre des discours. Elle pose une conception de l’État, de l’armée et de la puissance qui s’inscrit dans le paysage conservateur américain contemporain, entre affirmation identitaire, défiance envers les élites et exaltation de l’autorité.

Lire l’article

Essai — Un manifeste anti-réactionnaire

Un fantasma recorre el mundo (« Un spectre parcourt le monde »), de Pablo Stefanoni, Siglo XXI, 2026.

Pablo Stefanoni examine la circulation internationale des idées de droite radicale et les ressorts de leur séduction. Son titre détourne l’incipit du Manifeste communiste : le spectre qui traverse désormais les débats publics ne renvoie plus au communisme, mais aux différentes formes d’une réaction mondialisée.

Rédacteur en chef de Nueva Sociedad, l’historien argentin prolonge une réflexion engagée dans La Rébellion est-elle passée à droite ?. Il explore les raisons pour lesquelles le langage de l’anticonformisme, de la rupture et de la contestation nourrit aujourd’hui des forces longtemps tenues à distance de ces imaginaires.

Lire l’article

Pollution — Plastique : la réalité dépasse la fiction

Plastic Inc.: Big Oil, Big Money and the Plan to Trash Our Future (« Plastique S.A. Le plan de l’industrie pétrolière pour jeter notre avenir à la poubelle »), de Beth Gardiner, Monoray, 2026.

Le plastique a colonisé l’alimentation, le textile, les transports et les usages les plus ordinaires. Beth Gardiner retrace les intérêts économiques qui ont accompagné cette diffusion massive, en particulier les stratégies de l’industrie pétrolière face à la nécessité de trouver de nouveaux débouchés.

Les chiffres rassemblés dans l’ouvrage dessinent une économie du jetable à l’échelle mondiale, alors que le recyclage ne traite qu’une part limitée des volumes produits. Des bouteilles aux fibres synthétiques, des emballages aux microplastiques, l’enquête ramène la pollution à des choix industriels, commerciaux et politiques très concrets.

Lire l’article

Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.

Illustration : Trière romaine présentant un oculus (ophthalmos), sur une mosaïque. Musée national du Bardo (Tunis).

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com