Les Hauts de Hurlevent : s'offrir une première édition truffée de fautes

Christie’s mettra aux enchères, le 30 juin à Londres, une première édition de 1847 réunissant Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë et Agnes Grey d’Anne Brontë. Conservés dans leur reliure d’éditeur, les trois volumes gardent les erreurs de composition du tirage initial.

Le lot figure dans la vente The Exceptional Sale : Masterworks Across Cultures. Son intérêt tient à la reliure, d’abord : les trois volumes ont conservé leur toile d’éditeur vert grisâtre, nervurée en diagonale, ornée de motifs floraux et d’arabesques estampés à froid. Le nom des autrices n’apparaît nulle part sur le dos, les sœurs Brontë ayant publié sous pseudonymes masculins.

Christie’s indique qu’aucun exemplaire textuellement complet dans une reliure de toile d’éditeur n’est passé aux enchères depuis 1908. Les volumes restent toutefois dépourvus des deux feuillets publicitaires R3-4 du troisième tome, une absence que la maison de vente juge habituelle pour ce type d’exemplaire.

Les erreurs de composition ajoutent à la singularité matérielle du set. Dans le premier volume, la page 342 porte le numéro « 242 ». Dans le deuxième, la page 382 devient « 282 » et le titre courant transforme Heights en « Heghts » sur plusieurs pages. Le troisième volume réserve sa propre série de maladresses : Agnes Grey perd une lettre dans ses titres courants et la page 313 est numérotée « 213 ».

Ces défauts irritaient déjà Charlotte Brontë : Christie’s rappelle qu’elle jugeait les livres mal préparés et remplis d’erreurs restées intactes malgré les corrections apportées sur les épreuves. Le calendrier éditorial explique en partie cette précipitation. Les Hauts de Hurlevent et Agnes Grey furent achevés avant Jane Eyre, mais le succès immédiat du roman de Charlotte, publié en octobre 1847, poussa Thomas Cautley Newby à accélérer la sortie des deux autres textes.

Le tirage exact demeure inconnu. Charlotte Brontë l’évaluait à environ 250 exemplaires. Christie’s recense cinq autres premiers tirages conservés dans une variante de la reliure de toile d’éditeur : à Leeds, Oxford, à la British Library, à Princeton, ainsi qu’un exemplaire annoté par Charlotte Brontë, passé chez Christie’s en 2009.

L’ensemble proposé provient de la bibliothèque de Lord Harris, à Belmont House, où il entra peu après sa publication avant d’être transmis dans la famille. Les erreurs de pagination, la toile d’éditeur et les traces de cette provenance racontent le livre au plus près de sa sortie d’imprimerie.

Crédits photo : Christie's

Par Clément Solym

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