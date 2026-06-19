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Comment les cartes ont appris à l’Europe à penser le monde

Une carte n’est pas seulement une image, mais un instrument de conquête, une mémoire de bibliothèque, un outil de calcul, une hypothèse sur le monde, un objet d’imprimerie, une promesse politique, une fiction de maîtrise. 

Le 19/06/2026 à 18:22 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

19/06/2026 à 18:22

Hocine Bouhadjera

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Avec Un nouveau monde. Savoirs et pratiques géographiques en Europe au XVIe siècle, publié aux éditions EHESS, Jean-Marc Besse ne raconte pas simplement comment les Européens ont découvert de nouvelles terres. Il observe comment ils ont appris à les penser, à les dessiner, à les classer, à les nommer - et, parfois, à les absorber dans les cadres intellectuels dont ils disposaient déjà.

Quand les cartes fabriquent le monde

Le livre est beau, d’abord, par son format, la place laissée aux cartes, aux figures, aux frontispices, aux portraits, aux pages anciennes. Ils racontent une histoire : la Renaissance, les navigateurs, l’Amérique, l’élargissement brutal de l’horizon européen, les cartes qui se remplissent peu à peu. L'historien dépeint une  histoire lente, complexe, matérielle. Le XVIe siècle conserve autant qu’il transforme. Ptolémée continue d’habiter les esprits, les ateliers, les livres, les façons mêmes de poser le problème du monde.

La géographie du XVIe siècle n’est pas encore une discipline stabilisée, portée par des professionnels clairement identifiés. Ceux qui produisent ces savoirs peuvent être médecins, mathématiciens, imprimeurs, libraires, graveurs, traducteurs, marchands, fabricants d’instruments, voyageurs, navigateurs, érudits. Sebastian Münster, Abraham Ortelius, Gérard Mercator, Antoine Lafréry ou Reiner Gemma Frisius appartiennent à des mondes de métiers, de techniques, de commerces, d’ateliers et de bibliothèques.

La géographie apparaît plutôt comme une fabrication collective, prise dans les réseaux du livre, de l’imprimerie, du commerce savant et de la curiosité européenne.

Les illustrations rendent cette démonstration sensible. Le Hemispherium de Cornelis de Jode, en 1593, témoigne d’une manière de concevoir l’espace terrestre par projection, découpage et mise en ordre. Abraham Ortelius, avec son Aevi veteris, typus geographicus, fait de l’Antiquité elle-même un territoire graphique : le passé devient carte, la mémoire devient surface organisée. Le manuscrit d’Henricus Glareanus, conservé à la John Carter Brown Library, multiplie les représentations de la Terre selon plusieurs projections.

Jean-Marc Besse insiste sur ce point : la carte n’est pas un simple miroir du réel. Elle a une portée cognitive. Elle produit des faits en organisant spatialement l’information. Elle rend certaines choses visibles, en laisse d’autres dans l’ombre, impose des relations, des distances, des hiérarchies. À ce titre, elle appartient autant à l’histoire des savoirs qu’à celle des images.

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L’imprimé transforme le savoir géographique

Le livre montre aussi que la géographie se constitue également par le vocabulaire. Au XVIe siècle, les mots ne sont pas encore fixés. Cosmographie, chorographie, géographie régionale, géographie générale : les frontières entre ces domaines se déplacent. Les savants traduisent, commentent, rééditent, discutent.

Ils cherchent à savoir ce qu’il faut entendre par « géographie », ce qui relève de la description générale du monde, de la représentation des régions, de la mesure des distances, de la nature des pays, de leurs propriétés, de leurs habitants, de leurs choses remarquables. De nouvelles représentations de la Terre, qui contribuent à effacer ou à recouvrir d’autres cultures spatiales, d’autres cosmologies, d’autres manières de penser les lieux.

Dans les dernières pages, il ne s’agit plus seulement de demander comment l’Europe a représenté le monde. Il existe des cosmologies produites en Inde, en Chine, au Mexique, en Indonésie... La carte attribuée à Guamán Poma de Ayala quitte, par exemple, la seule histoire des projections, des méridiens et des latitudes pour rejoindre celle des usages, des récits, des pouvoirs, des mémoires locales. 

L’autre grande réussite du livre tient à sa manière de faire sentir le rôle de l’imprimé, qui transforme les conditions mêmes du savoir géographique. Elle permet la circulation, la comparaison, la stabilisation relative des formes, mais aussi leur correction et leur recomposition. L’atlas devient un dispositif intellectuel autant qu’un objet commercial.

Les recueils de cartes, les dictionnaires, les commentaires, les éditions de Ptolémée ou les productions d’Ortelius participent d’une même économie de la connaissance.

La figure d’Ortelius apparaît alors dans toute sa richesse. Il n’est pas seulement un cartographe. Il est marchand, collectionneur, acteur du monde de l’image, de l’édition et du livre. Son parcours montre comment la géographie se fabrique aussi dans des trajectoires sociales et professionnelles hybrides. Entre la boutique, l’atelier, la bibliothèque et le cabinet savant, le monde prend forme par assemblage.

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Naissance d’un regard européen moderne

Il y a dans Un nouveau monde une leçon importante : la géographie européenne du XVIe siècle n’est pas seulement un changement d’idées, c’est une transformation des conditions matérielles de la connaissance.

C’est pourquoi les illustrations sont si précieuses. Le portrait de Charles Quint, les figures d’Ortelius, les pages de Pierre Garcie dans Le Grant Routier, les cartes anciennes. Elles montrent comment une époque pense avec les formes. La carte n’est pas seulement le résultat du savoir, elle en est aussi l’un des moteurs. Elle permet de voir autrement, donc de raisonner autrement.

L’ouvrage dépasse largement le XVIe siècle. Nous vivons encore dans des mondes produits par des cartes, des écrans, des systèmes d’information, des découpages administratifs, des projections, des images satellitaires, des frontières tracées et retracées. Lire un livre comme celui de Jean-Marc Besse, c’est retrouver l’histoire longue de ces opérations.

Un livre d’histoire de la géographie, c’est déjà pas mal, et une enquête sur la naissance d’un regard européen, sur le moment où la Terre, devenue plus vaste, plus ouverte, plus incertaine, exigea de nouvelles formes pour être pensée. 

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Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Un nouveau monde

Jean-Marc Besse

Paru le 19/06/2026

256 pages

Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

26,80 €

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Waldo revient sur la presqu’île à l’invitation de sa mère, Diane Schnabel, écrivaine célèbre. Dans la maison achetée au lendemain de son premier succès, elle organise une réception d’été fastueuse, comme un défi lancé au passé. Autrefois, du temps des jours « heureux », les étés se passaient à l’hôtel Wilberforce. Quatre enfants du même âge, Waldo et son frère Adam, Annabel et Olivia Wilberforce, couraient dans les dunes, se baignaient jusqu’à l’épuisement, grandissaient ensemble.

18/06/2026, 09:00

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Ceux qui creusent sous la frontière

Au cœur d'une ville divisée par un imposant mur frontalier, Héléna travaille pour une agence de rénovation. Elle répare des balcons, colmate des toitures et plonge momentanément dans l'intimité de ses clients. 

18/06/2026, 08:00

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Une expérience qui fait peur parce qu’elle est vraie

Naples, 1974. Andrea, passionné d’art, inaugure sa première galerie. Il a fait venir une jeune artiste de vingt-sept ans, Marina Abramović, qui l’avait stupéfié lors d’une performance à Belgrade. Marina incarne le corps communiste qui a grandi sous Tito.

18/06/2026, 07:00

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Benjamin Graham, Peter Lynch, Morgan Housel : trois livres pour comprendre les marchés

Les marchés financiers fascinent depuis longtemps les écrivains, les économistes et les journalistes. Bien avant l’apparition des applications de trading, les livres tentaient déjà d’expliquer les mécanismes de la spéculation, les ressorts psychologiques des investisseurs et les risques liés à la recherche du profit.

 

17/06/2026, 17:58

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Une adorable ourse : Woodbrook cache encore ses morts

Après un premier volume qui a dépassé les 13.200 exemplaires, Beneath the three where nobody sees, de Patrick Horvath revient dans une suite, tout aussi inquiétante. Parce que raconter l’histoire d’une tueuse en série, quand bien même on utilise des animaux anthropomorphiques, cela n’a rien d’un conte de fées… Promenons-nous dans les bois, à partir du 3 juillet.

17/06/2026, 16:55

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Beneath the trees where nobody sees

17/06/2026, 16:45

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Annie Ferret sonde les secrets des pères dans Désir des hommes

Un vieux batik signé Daouda rouvre l’histoire d’Émeline, de Gilles et d’Everett, entre Ouagadougou, mémoire familiale et violences enfouies. Avec Désir des hommes, Annie Ferret compose un roman ample sur la filiation, le deuil, l’emprise, la paternité et la force des femmes. La figure du devin relie les récits, recueille les secrets et fait surgir ce que chacun croyait tenir à distance. Attendu pour le 20 août (très attendu).

17/06/2026, 11:56

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La Punition : un père, un fils, une parole impossible

Dans La Punition, publié chez P.O.L, Arthur Dreyfus revient vers une scène de 2003 : un père transforme le coming out de son fils en faute, en choix, en condamnation. Le récit suit les effets de cette parole dans le corps, le désir, la honte et l’écriture. Cru, mobile, parfois vertigineux, le livre cherche une forme capable de traverser le trauma sans lui abandonner toute la vie. La sanction tombera le 20 août.

17/06/2026, 11:55

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Cantique du chaos

17/06/2026, 11:30

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L’ex-candidate à la Maison-Blanche met le manoir en crise

« Pas de temps à perdre. Aujourd’hui, je meurs. » C’est par ces mots que, le 9 juin 1927, Victoria Woodhull annonce à son domestique Ménélas Daisastre, un jeune Marseillais traumatisé par la Grande Guerre, qu’elle entame la dernière journée de son existence. À quatre-vingt-huit ans, elle est coutumière des prédictions catastrophiques au manoir de Norton’s Park.

17/06/2026, 09:00

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Trois vies liées par le désir de réussir autrement

Thessa écrit une longue lettre à Blue, la fille de son amie de toujours, Jypsi. Il est temps de lui révéler comment est arrivée la tragédie qui a infléchi le cours de leurs vies.

17/06/2026, 08:00

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Un premier roman salué par Amélie Nothomb

Elles vivent dans une cabane isolée, au cœur de la forêt, là où rien ne peut les atteindre. À seize ans, l’adolescente ne connaît pas d’autre visage que celui de sa mère. Son monde se résume à quelques arpents de terre, ses jours sont rythmés par le passage des saisons et les rituels que Maya lui impose pour la protéger de la corruption qui guette de l’autre côté de la barrière.

17/06/2026, 07:00

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Tous les jardins du monde

16/06/2026, 17:54

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Sauf la frontière

16/06/2026, 11:30

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Résister quand l’histoire accélère : une boussole face au fascisme

À Perm-36, ancien camp du Goulag, Catherine Dorion découvre une mémoire nue : des cellules, du froid, du silence, des morts, et la sensation physique d’un avertissement. De cette visite à l’année 2025, Le courage et la joie relie les récits du totalitarisme, la montée des autoritarismes contemporains et les mécanismes psychiques qui désarment les sociétés démocratiques. À paraître le 21 août.

16/06/2026, 11:26

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Ibtisam Azem imagine un matin sans Palestiniens

Au réveil, les Palestiniens ont disparu. Mais les maisons, les téléphones, les rues, les noms anciens et les cahiers restent là. Dans Le Livre de la disparition, Ibtisam Azem transforme cette hypothèse sidérante en roman de mémoire et d’effacement. Entre le cahier rouge d’Alaa, Palestinien de Jaffa, et le regard d’Ariel, journaliste israélien, l’absence devient une présence impossible à contenir. Apparition, le 26 août.

16/06/2026, 10:36

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La maîtresse juive de Mussolini

En 1947, Margherita Sarfatti est de retour dans sa villa du lac de Côme après la guerre et son exil provoqué par les lois raciales. Elle retrouve un décor presque intact, mais hanté par les fantômes du fascisme, de son fils mort au front et de son ancien amant, Benito Mussolini.

16/06/2026, 09:00

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Comme un bon roman, l’entretien auto se lit à l’avance : tout ce que vous ignorez sur le remplacement des amortisseurs

Un récit bien construit sème ses indices longtemps avant le dénouement. Une voiture procède de la même manière : elle parle, elle prévient, elle laisse des traces, mais encore faut-il savoir les lire. 

16/06/2026, 08:17

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Une vie en caravane, loin de la maison promise

Depuis vingt ans, Sofia, Roumaine d’une soixantaine d’années, vit dans un camping en Espagne. Elle dort dans une caravane, travaille à la réception jusqu’à l’épuisement, et se heurte chaque jour à une langue qui la trahit, ce qui lui rappelle sans cesse qu’elle n’est qu’une étrangère de passage. Partie pour offrir un avenir à son fils Robert et à son père restés en Roumanie, elle découvre, au seuil de la retraite, que tout ce qu’elle a sacrifié – argent, temps, présence – s’est effondré.

16/06/2026, 08:00

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Une famille portoricaine prise entre deux pays

1968, Porto Rico. En épousant Peter, un séduisant Américain d’origine irlandaise, Rafaela s’efforce d’étouffer les doutes qui l’assaillent. Pour cette jeune femme hantée par la faillite financière de ses parents et par son amour caché envers le fils de sa gouvernante, quitter son île natale apparaît comme un possible renouveau. 

16/06/2026, 07:00

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Quartier des fantômes

15/06/2026, 12:00

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Quand l’enfance à la ferme se change en cauchemar, Lait cru

Rien ne se dépose vraiment dans Lait cru : ni le froid, ni la faim, ni les odeurs, ni les bêtes. Depuis une chambre de soin où l’écriture le ramène vers son passé, le narrateur de Steve Poutré rouvre son enfance dans une ferme des Cantons-de-l’Est. Le roman avance par fragments sensoriels, entre rudesse agricole, vertige mental et violence familiale, sans folklore ni nostalgie. À surveiller, dès le 20 août.

15/06/2026, 10:51

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Ceux qui nous frappent : la violence invisible mise au procès

Un procès inventé, mais nécessaire, ouvre Ceux qui nous frappent sur une question que le droit peine à saisir : comment juger une violence qui ne laisse pas toujours de traces visibles ? Dans la salle 403 du tribunal de Rennes, Anaïs Llobet confronte la mort de Sara Messina, boxeuse disparue, aux récits de ceux qui prétendent la comprendre, l’aimer, la défendre ou l’expliquer. Un roman judiciaire tendu, précis, traversé par la colère et le doute. Ouverture, le 26 août.

15/06/2026, 10:45

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Reconnaître le fascisme avant qu’il ne soit trop tard

Alors que des personnalités autoritaires se hissent partout au pouvoir et que les discours de haine se multiplient, nous assistons impuissants à la montée de l’anxiété et nous nous y habituons. Nous vaquons à nos occupations. 

15/06/2026, 08:00

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