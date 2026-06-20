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IA et littérature : Hervé Le Tellier et Abel Quentin face à la grande dépossession

Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance. 

Le 20/06/2026 à 11:22 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

20/06/2026 à 11:22

Hocine Bouhadjera

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Il n’y aura probablement pas de grand soir contre l’intelligence artificielle. Abel Quentin le sait, et le dit d’emblée dans Sanctuaires, paru en mai dernier. L’écrivain imagine bien « des millions de gens qui déconnecteraient leur application ChatGPT de concert, dans une ambiance festive et fraternelle ». Il ajoute aussitôt : « Dieu sait qu’un tel mouvement me trouverait dans la rue, une bière à la main. Seulement, nous le savons : cette épiphanie n’aura pas lieu. »

Hervé Le Tellier ne croit pas davantage à une sortie simple de l’affaire. Le Goncourt 2020 observe l’IA depuis longtemps, avec une attention nourrie par une première vie de mathématicien, de journaliste scientifique et de passionné de l’informatique. Il se souvient avoir interviewé Ray Kurzweil il y a plus de vingt ans, au moment où celui-ci développait déjà ses thèses sur la singularité : l’hypothèse d’un moment où l’intelligence artificielle dépasserait durablement les capacités humaines. Aujourd’hui, le constat est plus net, plus inquiet : « Moi aussi, je suis très pessimiste. »

Entre les deux auteurs, le sujet engage la littérature, le droit d’auteur, l’école, les métiers, la démocratie, les corps, l’attention, la confiance. Hervé Le Tellier parle d’un « problème de société », économique, politique et démocratique. Abel Quentin, lui, propose une réponse moins spectaculaire qu’un soulèvement, mais plus praticable : le sanctuaire.

Le mot peut désigner une maison d’édition, une école, une œuvre, un lieu public, un âge de la vie. Il ne s’agit pas d’une fuite. « Le sanctuaire n’est ni une planque, ni une catacombe », nous explique-t-il. Il serait plutôt « le lieu où l’on chérit et préserve l’intelligence humaine », un espace où l’homme et la femme ne sont plus placés en concurrence permanente avec la machine.

La question n’est donc pas seulement : que peut faire l’IA ? Elle est plutôt : que voulons-nous encore faire nous-mêmes ?

Un basculement déjà commencé

La discussion intervient dans un moment où le débat sur l’intelligence artificielle générative a quitté le cercle des spécialistes. Les obligations européennes visant les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ont commencé à s’appliquer. En France, les organisations d’auteurs et d’éditeurs ont engagé un bras de fer juridique autour de l’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner des modèles.

La question énergétique s’impose aussi dans le débat : les centres de données nécessaires au fonctionnement de l’IA consomment de plus en plus d’électricité, au point de devenir un sujet industriel et politique à part entière. L’Agence internationale de l’énergie estimait les centres de données à 1,5 % de la consommation mondiale d’électricité en 2024. Leur demande a encore progressé de 17 % en 2025, tirée notamment par l’IA, et pourrait approcher 3 % de l’électricité mondiale en 2030.

Ces repères donnent un cadre à nos deux écrivains. Mais ni Hervé Le Tellier ni Abel Quentin ne réduisent le sujet à un problème technique. Pour eux, l’IA générative n’est pas seulement un outil de production textuelle. Elle modifie les conditions mêmes de la parole, de la lecture, du jugement et du lien.

Abel Quentin refuse d’abord une confusion répandue : toute innovation ne serait pas nécessairement un progrès. « L’IA générative, bâtie sur les grands modèles de langage, n’est pas un progrès. C’est une innovation spectaculaire, géniale, au sens premier du mot. Je suis très admiratif du génie humain qui a créé ces robots-là, mais ce n’est pas un progrès, en ce sens que ses coûts cachés sont exorbitants. Eu égard à ces coûts, son utilité sociale est nulle, et même négative. »

Le cœur de son livre tient là : reprendre le droit de poser une question simple, mais décisive : « De quel progrès avons-nous besoin ? »

L’auteur de Cabane inscrit ici sa réflexion dans une tradition critique de la technique, de Jacques Ellul à Ivan Illich, André Gorz ou Camus. À ces références s’ajoutent Shoshana Zuboff, pour le capitalisme de surveillance, ou encore Éric Sadin, dont il reprend l’image du « désert de nous-mêmes ». « Il existe une inhibition collective face à cette industrie qui  n'est pas seulement liée à sa puissance ; cette inhibition est aussi liée à la morgue de ses relais, experts, "AI scientists", industriels, etc. Le langage technicien professe un mépris de l'être humain, et ce mépris le contamine. »

La formule rejoint l’inquiétude de Hervé Le Tellier, plus frontale encore. L’IA, dit-il, nous expose à trois chocs : professionnel, psychologique et démocratique.

Le premier est déjà visible. « Beaucoup de gens seront remplacés, ça commence déjà à être le cas. Les traducteurs, les graphistes, on voit bien que ça commence déjà. Les codeurs, les mathématiciens commencent aussi à s’inquiéter énormément. » Il ajoute les biologistes, les juristes, les comptables, les architectes. « On peut multiplier les professions comme ça, il n’y a pas de limite à la chose. Chacun des domaines de l’économie va être directement impacté. »

La littérature n’est qu’un territoire parmi d’autres. Mais elle est un bon révélateur, parce qu’elle touche à ce que les sociétés aiment encore considérer comme irréductiblement humain : la phrase, le style, la voix, l’intention.

L’Oulipo, les contraintes et le potier

On imaginait Hervé Le Tellier, mathématicien de formation, familier des contraintes, des jeux de langage et des expérimentations littéraires avec la machine, enthousiaste face à l’IA générative. L’Oulipo, dont il est président, s’est construit sur l’exploration des contraintes. L’IA, jusqu’à présent, butait sur des consignes linguistiques, comme l’alexandrin ou le lipogramme.

Ce n’est plus le cas avec Fable 5 - désormais bloqué par Anthropic. Si on lui demande de réécrire Le Petit Chaperon rouge sans la lettre e, ce qu’a fait Sébastien Bailly avec le « bon » prompt, Fable commence ainsi :  « Il y avait un jour, dans un bourg blotti au bord d’un grand bois, un mignon bout d’chou qui portait, nuit ou jour, un capuchon carmin. »

Pas si mal. Le Tellier ne croyait pas à une limite de principe. « Je ne mettais pas de position théorique sur le fait qu’elle soit incapable de le faire. Je pensais qu’un jour ou l’autre, le réseau de neurones serait parfaitement capable d’appliquer une contrainte. Nous y sommes. » Adieu l'IA éternellement maladroite. Elle est de plus en plus capable d’imiter, de simuler, de produire des formes. « Est-ce si grave ? Nous perdons contre tous les programmes d’échecs et nous continuons à jouer. »

La vraie question commence après : « Ce n’est pas d’imiter, de simuler seulement. Est-ce qu’elle nous remplacera ? C’est une vraie question. »

L'auteur de l'Anomalie replace cette interrogation dans l’histoire de l’Oulipo lui-même. Il rappelle l’Alamo, « atelier de littérature assistée par la mathématique et l’ordinateur », créé il y a plusieurs décennies, et son slogan : « Mieux vaut faire à l’Alamo qu’à la main. » Le groupe s’intéressait déjà à ce que l’ordinateur pouvait apporter à la littérature. Mais l’époque a basculé à une échelle qui excède largement les jeux combinatoires des pionniers.

L’Oulipo s’est pourtant toujours intéressé à ces questions : « Qu’est-ce que c’est que la langue, le langage, la littérature, comment elle est ordonnée, structurée ? Est-ce qu’il y a des structures cachées, des structures visibles ? » L’IA reprend ce terrain, mais avec des moyens industriels et une puissance de calcul sans commune mesure.

À LIRE - La prix Nobel 2018 utilise l’IA pour écrire : “Chérie, comment développer cela joliment ?

Pour Hervé Le Tellier, l’enjeu se déplace alors vers le geste. Il compare l’écrivain à un artisan : « Nous, on est dans un secteur qui est proche de la poterie. » Si une machine reçoit la glaise et sort le pot à la place du potier, « ce n’est pas le métier du potier ». De même, l’écriture ne se réduit pas au résultat produit. « S’il n’est pas écrit par vous, il n’est pas signé de vous », tranche-t-il. « Il y a plein de gens que ça ne va pas déranger. Moi, ça me dérangerait. » Il confesse : « Je n’aime pas écrire, j’aime avoir écrit. » 

Le pacte humain

Chez Abel Quentin, ce qui est à préserver dépasse les métiers ou les revenus : ce sont « les conditions de la liberté ». Sans elles, dit-il, la liberté devient « une coquille vide, une liberté formelle sans substance ».

Ces conditions tiennent au jugement critique, à l’autonomie face à la machine, mais aussi au primat de la parole vivante, habitée. L’école, à ce titre, devrait être l’un des premiers sanctuaires : « Non pas une institution qui ignore la civilisation de l'algorithme, mais une institution qui cultive les conditions d'une critique profonde de cette civilisation, et de ses mensonges. »

Abel Quentin n’attend pas la loi : il défend le boycott quand il est possible, puis la création de sanctuaires, jusque dans l’édition. « Sanctuariser un département de fiction », par exemple, qui reviendrait à nouer « un pacte moral » entre auteur, éditeur et lecteur. La garantie ne serait pas technique, il le sait, mais elle aurait valeur d’engagement : « Tout est préférable à la résignation. »

Hervé Le Tellier rejoint ce point lorsqu’il évoque l’idée d’un label « 100 % humain ». Il en voit la nécessité autant que la fragilité : « Ce label est invérifiable. C’est vraiment un pacte. Un pacte de confiance. »

Car la frontière devient de plus en plus trouble. Les textes hybrides brouillent leur origine, les outils de détection se trompent, et « la discernabilité de l’écriture humaine par rapport à l’écriture d’une IA » devient, selon lui, « de plus en plus compliquée ». Dans ce paysage, l’éditeur retrouve un rôle décisif : « Discuter avec leurs auteurs, vérifier, valider. » 

La solitude face à la machine

Hervé Le Tellier imagine déjà une offre littéraire éclatée entre livres humains, hybrides ou entièrement produits par IA. Certains lecteurs s’en détourneront, d’autres non : « Il y a des gens qui s’en moquent, qui veulent un plaisir immédiat de la lecture. » Les genres les plus codifiés pourraient être les premiers touchés, à commencer par la romance, ou le polar, où l’IA peut recombiner des structures narratives, multiplier les fausses pistes et fabriquer des intrigues efficaces.

Le danger n’est donc pas que l’IA écrive toujours mal. Elle peut, dans certains cadres, produire du lisible, voire du convaincant. L'auteur l’admet jusque dans les expériences de continuation d’œuvres classiques : « On risque d’avoir des nouveaux Flaubert, des nouveaux Dickens, des nouveaux Jane Austen, des nouveaux Virginia Woolf » produits par des machines.

Lui-même reconnaît qu’un nouveau Ripley de Patricia Highsmith écrit par IA éveillerait sa curiosité. Mais il fixe une limite : « Je n’aurais pas envie de lire un livre qui parle d’une aventure personnelle, qui parle d’un drame personnel écrit par une IA. Je ne croirais pas une seconde. »

Abel Quentin déplace alors la question vers l’expérience intime du lecteur. Extérieurement, tout pourrait rester en place : les livres, les librairies, les quatrièmes de couverture, les prix, les maisons d’édition. « Ces œuvres pourront même avoir des qualités esthétiques. Mais seulement, on en tirera moins de joie », estime-t-il. Car lire, admirer ou contester suppose qu’une responsabilité soit portée quelque part : « Quelqu’un a endossé une paternité. » Si cette paternité devient douteuse, les œuvres risquent de renvoyer les lecteurs « à leur propre solitude ».

La comparaison qu’il propose est amoureuse. Le doute, s'il porte sur un élément essentiel de la personnalité de l'autre, voire son identité, risque d'empêcher un abandon véritable. On devient « avare de sa joie », « avare de son amour ».

« Ce ne sera pas l’IA, ce sera leurs IA »

Le deuxième choc décrit par Hervé Le Tellier dépasse la littérature. Il concerne la relation que les individus noueront avec les machines. « Parce que les IA sont bienveillantes, parce qu’elles sont tout le temps disponibles, parce qu’elles sont présentes là où l’autre n’est pas forcément là. »

Il cite les adolescents qui demandent à ChatGPT quoi faire avec leur copine ou leur copain. La réponse, dit-il, peut être bonne. Les IA passent suffisamment bien le test de Turing pour faire oublier, dans l’usage, qu’elles ne sont pas humaines. « On n’est pas fait pour avoir un locuteur qui sait parler, qui a du langage, et ne pas établir de liens. »

Ce rapport deviendra de plus en plus personnel. « Ce ne sera pas l’IA, ce sera leurs IA », prédit-il. Des compagnons linguistiques, émotionnels, bientôt incarnés dans des robots, dans des chiens artificiels, dans des humanoïdes. Il imagine la difficulté d’expliquer à un enfant de deux ans qu’un robot qui parle n’est qu’un robot. Il ne s’agit plus seulement d’usage, mais d’attachement.

L’inquiétude prend aussi la forme d’une blessure narcissique, soulevée par Alain Damasio. « On n’est plus l’espèce la plus intelligente sur Terre », avance-t-il. Reste peut-être la conscience, mais là encore, tout vacille : « Qu’est-ce que c’est que le langage, qu’est-ce que c’est que l’intelligence et qu’est-ce que c’est que la conscience ? » Sur ces trois questions, estime-t-il, les définitions se dérobent.

Hervé Le Tellier imagine, avec sa manière de tirer un fil jusqu’au scénario, le moment où les robots pourraient « en avoir marre » de servir des humains médiocres à leurs yeux. L’hypothèse semble relever de la science-fiction, mais elle lui permet de poser une question très sérieuse : celle de l’alignement des IA. Si leurs intérêts ne restent pas accordés aux nôtres, si un conflit apparaît autour des ressources, de l’électricité ou du pouvoir, l’humanité pourrait ne pas être en position de force. « Il n’y aura même pas besoin de méchants pour qu’on soit menacés. »

Abel Quentin parle du « marché de la relation », expression qu’il reprend à Bruno Patino, et de son imbrication avec le marché de l’attention. Le gain de temps promis par la machine pourrait être immédiatement reconquis par les dispositifs qui captent notre disponibilité. « Les deux combinés ensemble, ça nous conduit à un avenir dystopique qui pourrait s’imposer assez rapidement. »

Sa formule est tranchée : cette imbrication est « une machine à aliéner ». Le temps dégagé par la machine, lorsqu’il n’est pas immédiatement affecté à un surcroît de production, est investi par le marché de l’attention. Le sanctuaire, chez lui, répond aussi à cela : préserver des lieux où la lenteur, l’imperfection et l’imprévisibilité restent désirables.

La démocratie face au faux indiscernable

Pour Le Tellier, le troisième choc est politique. Les IA génératives ne brouillent pas seulement la frontière entre texte humain et texte-machine : elles rendent possible une production industrielle de faux récits, de fausses images et de fausses scènes. « Aujourd’hui, on ne peut plus faire la moindre distinction entre le vrai et le faux », alerte-t-il. Cette capacité à « créer de la réalité fausse » ouvre, à ses yeux, un risque massif de manipulation démocratique.

Le problème tient aussi à la faiblesse des réponses publiques. Les lois existent parfois, mais l’anonymat, la viralité, la masse des contenus et l’absence de sanctions effectives ont installé un désordre informationnel que l’IA peut amplifier. « Il y a une absence totale de règles », déplore-t-il. Surtout, la décision semble abandonnée aux acteurs privés : « C’est quand même la première fois qu’on laisse des milliardaires, qu’on laisse des entreprises privées décider pour nous de ce que sera notre avenir. » Comme si, résume-t-il, « les fabricants de bombes nucléaires décidaient si, oui ou non, il y aura une guerre ».

Pour Abel Quentin, la technologie ne doit pas devenir un destin : il faut « dénoncer sans relâche les mensonges et les poncifs des industriels de la tech et de leurs idiots utiles », et retrouver la capacité de juger ce qui nous est réellement utile.

Cela suppose aussi de distinguer les IA, leurs usages et leurs coûts. « Si on considère l’intelligence artificielle comme une sorte de bloc insécable à prendre ou à laisser, on est dépossédé de notre possibilité d’agir. » Critiquer l’accès massif aux IA génératives ne revient donc pas à condamner la recherche médicale ou les usages scientifiques : c’est précisément cette confusion qu’il veut dissiper.

Ce qu’il faut préserver

La discussion revient toujours à la même question : que faut-il préserver ? Abel Quentin répond sans hésiter : « Les conditions de la liberté ». Cela suppose de préserver le jugement critique, mais aussi la joie. La joie de créer, de lire, d’admirer, de contester, d’être en relation avec une œuvre dont quelqu’un assume la paternité.

Hervé Le Tellier répond par la responsabilité de l’auteur et par le plaisir de faire. « Franchement, je ne vois pas l’intérêt à demander à l’IA d’écrire pour moi. Je vois l’intérêt de demander à l’IA de valider des hypothèses, non pas fictionnelles, mais historiques. » On peut s’en servir pour explorer un contexte, rassembler des informations, éclairer une guerre oubliée ou une période. Mais déléguer l’intrigue ou l’écriture, pour lui, fait perdre l’essentiel. « Pour ce qui est de l’écriture, c’est une défaite. »

Il joue avec les mots : déception et défaite. La déception, parce que la création n’a pas eu lieu. La défaite, parce que « ce n’est pas fait ». L’auteur s’est retiré du geste qui fondait son rapport à l’œuvre.

À LIRE - Un livre sur la vérité à l’ère de l’IA contient de fausses citations... générées par IA

Abel Quentin, lui, ne propose pas un retrait général du monde technique. Son sanctuaire n’est pas un refus de tout. C’est un espace de choix, de protection et d’affirmation. Il veut « revendiquer le 100 % humain et l’élever au rang de fierté », une fierté paradoxale qui ne se nourrit pas de performance, mais de lenteur, de rugosité, d’imperfection.

Crédits photo : Hervé Le Tellier (Francesca Mantovani, Gallimard) / Abel Quentin (Céline Nieszawer, L’Observatoire)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
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Abel Quentin

Paru le 05/05/2026

368 pages

Editions de l'Observatoire

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Hervé Le Tellier, Alexandre de Broca, Tellier hervé Le, Sylvain Moser

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François Richard : “Vivre est le seul vrai choix”

C’est une épiphanie littéraire. François Richard fait paraître aux éditions du Grand Souffle Division Eidola, le troisième tome de son cycle V I E, qui peut se lire indépendamment des deux précédents bien qu’il en tire les fils narratifs jusqu’au bout de la nuit. Une épiphanie dans laquelle l’auteur manifeste la réalité cachée comme fin de la quête de ses personnages. Exacerbation, comme une bombe à fragmentation, du précepte proustien dans Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Par Olivier Stroh.

29/05/2026, 11:12

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“Un potager résilient, c’est être prêt à devenir autonome le jour où c’est nécessaire”

Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.

20/05/2026, 14:48

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Pour une édition de proximité : Le Cercle ouvert, publier moins pour mieux lire

Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.

19/05/2026, 17:29

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“Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant”

À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.

 

19/05/2026, 12:13

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Xavier Coste : comment 1984 est devenu “le projet de [sa] vie”

À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.

 

18/05/2026, 17:15

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Murielle Compère-Demarcy : Artaud, le feu du langage

Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.

18/05/2026, 10:30

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Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.

13/05/2026, 17:01

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“Il y a des possibilités pour les femmes de vivre beaucoup mieux”

Dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle condense plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il propose une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins, entre gestes précis, équilibre énergétique et transmission d’expérience. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe affiche une énergie et une vitalité qui donnent, au minimum, envie d’écouter ce qu’il a à dire.

13/05/2026, 13:38

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Angeline Delcroix : victimes ou coupables, “la frontière est très difficile à déterminer”

Angelina Delcroix ouvre les portes de sa Fabrique du Mal, où l'on entre par la violence, mais refuse d’y installer le lecteur pour le seul choc. À paraître ce 13 mai, la romancière nous immerge dans son univers, entre réalisme glacé et espoirs d'une vie meilleure.

11/05/2026, 10:43

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Estelle Derouen :“ Un livre n’est pas seulement un objet culturel”

Le phénomène Estelle Derouen est avant tout un phénomène de société. Sur Instagram a imposé une présence singulière. Ni critique institutionnelle ni simple prescriptrice numérique, elle occupe une place à part, quelque part entre la lectrice passionnée, la passeuse intraitable et la créatrice de contenu qui refuse de laisser les livres se dissoudre dans le grand marché des recommandations interchangeables.

08/05/2026, 14:12

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“Le Prix Lumière d’août est né d’une amitié — et d’un refus”

À l’heure où les distinctions littéraires cherchent à se renouveler, l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein lance, avec le photographe Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août. Un projet singulier, à la croisée de la littérature et de l’image, nourri par une histoire commune, mais aussi par une prise de position face aux mutations du monde éditorial.

08/05/2026, 13:54

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Quitter Grasset ? Pour Gilles Ascaride, “on reste, on occupe le terrain et on se bagarre”

Alors que le licenciement d’Olivier Nora accaparait l’attention médiatique, l’auteur Gilles Ascaride adressait un email entre désinvolture et bravade, intitulé “Je quitte Grasset.”. Curieux ? Non, enfin, un peu tout de même. ActuaLitté est allé à la rencontre de l’écrivain qui revendiquait déjà d’avoir « tué Maurice Thorez (Maurice qui ?) ». 

05/05/2026, 16:11

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La Mutinerie : former les lecteurs d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain

Face au recul du temps de lecture chez les adolescents, La Mutinerie défend une conviction simple : l’écriture peut ramener les jeunes vers les livres, mais aussi vers eux-mêmes. Créée par Guillaume Le Cornec, cette structure associe auteurs, établissements scolaires, lieux culturels et scientifiques pour faire des collégiens de véritables coauteurs. À travers ces projets collectifs, la littérature devient un outil de médiation, de confiance et d’apprentissage du monde.

30/04/2026, 12:52

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Accessibilité numérique : “Les bibliothèques des collectivités territoriales sont en retard”

La Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, a été assombrie par un constat implacable, établi par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. L'accès aux livres numériques reste extrêmement complexe pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, en particulier via les bibliothèques et médiathèques publiques. Le ministère de la Culture, conscient de cette problématique, envisage plusieurs pistes d'action.

29/04/2026, 12:54

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Gabrielle de Tournemire, une entrée remarquée “dans la cour des grands”

Lauréate du Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange 2026 pour Des enfants uniques (Flammarion), Gabrielle de Tournemire signe un premier roman déjà largement salué. Elle revient, pour ActuaLitté, sur cette distinction, son travail d’écriture et la manière dont son roman s’inscrit dans le thème de cette édition du Livre à Metz, « Habiter le monde ».

09/04/2026, 14:34

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Camille Giordani et Thomas Baas : habiter le monde à hauteur de Paulette

À l’occasion de l’édition 2026 du Livre à Metz, dont le thème « Habiter le monde » irrigue l’ensemble de la programmation, le Prix Graoully-Batigère a été attribué à Mais où va Paulette ? (Actes Sud jeunesse), écrit par Camille Giordani et illustré par Thomas Baas. Ce prix distingue chaque année une œuvre qui, par son écriture et son regard, se situe à la croisée de la littérature et d’une certaine manière de raconter le réel. Rencontre croisée avec ses deux lauréats.

08/04/2026, 15:59

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Les Éditions au Pluriel : la maison indépendante qui défend une littérature humaine et engagée

Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.

19/06/2026, 17:57

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Le livre d’occasion, l’économie circulaire d’une filière linéaire

Dix années de commerce de seconde main, le Label Emmaus invitait à fêter son anniversaire à l'Académie du Climat, ce 18 juin. Un appel, finalement, pour comprendre ce qu’est le réemploie, qui le porte : « 10 ans d’engagement, d’innovation sociale et de coopération au service d’une économie plus juste et circulaire », explique l’organisme. Avec un volet consacré au livre d’occasion – toujours objet de fantasmes…

19/06/2026, 16:36

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Un label pour l’édition indépendante : “Quitte à le faire seul, faisons-le joyeusement”

Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.

19/06/2026, 10:44

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Intelligence artificielle en librairie : le risque de déposséder un métier

Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.

17/06/2026, 13:10

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Quand Gaston Bachelard nous aide à comprendre notre obsession pour l’IA

L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.

17/06/2026, 12:52

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Climat : pourquoi “la lassitude peut vite devenir indifférence”

L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.

15/06/2026, 13:03

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La librairie indépendante peut-elle rester indépendante si son modèle s’épuise ?

ANALYSE – La question de l’indépendance des commerces du livre se déplace. Au-delà du statut juridique ou du choix éditorial, elle engage désormais la viabilité économique, la fatigue des équipes, l’écologie du livre et les conditions concrètes d’un métier sous tension. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, aborde le sujet frontalement.

15/06/2026, 12:30

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Rentrée littéraire 2026 : les grandes tendances des romans français et étrangers

La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.

15/06/2026, 11:28

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De DSK à Patrick Bruel : violences sexuelles et impunité des puissants

Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.

13/06/2026, 08:33

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“Lancer un livre, c’est créer un moment ; l'installer, c’est construire une durée”

ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.

13/06/2026, 06:00

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Affaire Lyhanna : du silence des adultes aux mots de Darmanin

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.

12/06/2026, 12:59

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Hachette au Sénat : Jean-Yves Mollier dénonce une ombre vieille de 80 ans

Entre les combats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet au Sénat, d’un amendement visant à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l'historien Jean-Yves Mollier établit un fameux parallèle. Dans une tribune communiquée à ActuaLitté, il y voit la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.

12/06/2026, 11:51

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Avec AI Overviews, Google régurgitera du conseil pour choisir vos lectures (à votre place)

Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.

12/06/2026, 06:00

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“Se montrer ou disparaître !” : quand l’hyper-visibilité tue l’imaginaire

Jadis, l’écrivain hantait les cafés, les chambres closes et les marges de ses manuscrits. Le voici sommé d’occuper aussi les stories, les plateaux, les selfies et les vignettes promotionnelles. Dans un monde où l’absence frôle la faute professionnelle, l'écrivain-pirate François Belley interroge la dernière provocation possible pour un auteur : garder le silence, cultiver l’ombre et laisser l’œuvre parler avant le visage. Ou comment arrêter de bronzer avec son iPhone.

11/06/2026, 12:07

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“La loi Lang ne suffit plus : il est temps de se structurer”

Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.

09/06/2026, 16:16

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Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

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Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?

08/06/2026, 12:28

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“Paris, place forte du commerce des droits internationaux”

Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.

08/06/2026, 11:47

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Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

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“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres

Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».

07/06/2026, 09:30

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Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

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Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

05/06/2026, 18:41

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Le livre survivra-t-il à l’économie de l’instant ?

Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.

05/06/2026, 16:57

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Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

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Librairie indépendante : derrière le récit héroïque, une brutale réalité économique

En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.

04/06/2026, 16:55

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L'union fera-t-elle la force des librairies indépendantes ?

La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-

elles construire une puissance collective ? Renny Aupetit, propriétaire de la librairie Le Comptoir des Lettres (Paris, 5e), pose la question.

04/06/2026, 11:47

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Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule

La réponse de l’édition indépendante à la concentration doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.

02/06/2026, 17:37

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Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

02/06/2026, 12:24

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Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

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Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

26/05/2026, 17:16

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Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

26/05/2026, 17:02

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En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

22/05/2026, 09:06

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IA et livres : la France protège, mais sait-elle vendre ?

En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.

21/05/2026, 13:00

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Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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