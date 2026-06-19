Les Éditions au Pluriel : la maison indépendante qui défend une littérature humaine et engagée

Née dans le prolongement de l’Atelier Pluriel, espace de création graphique et d’impression , installée dans les Cévennes ardéchoises, les Éditions au Pluriel défendent une vision artisanale de l’édition. Chaque ouvrage est un véritable coup de cœur et s’inscrit dans une ligne sensible aux territoires, aux imaginaires contemporains et aux textes porteurs de sens.

Le catalogue des Éditions au Pluriel navigue entre différents univers littéraires tout en conservant une forte cohérence éditoriale. La collection « Roman » occupe une place majeure. Elle rassemble des récits ancrés dans le réel, traversés par les questions sociales, les mémoires familiales ou les itinéraires intimes. Rémy Belhomme y apparaît comme l’une des voix importantes de la maison avec La vallée des éperdus, fresque sensible consacrée à l’Ardèche post-soixante-huitarde, mais aussi Le musée de Monsieur Marteau ou encore La Maman de Casa. Son style fait d’humour discret et d’attachement aux paysages humains et ruraux porte un message social et politique en filigrane.

La collection « Ultra Violet », plus noire que noire, est dédiée à des textes incisifs et à forte personnalité. Dans cette veine, Fucking Melody de Noël Sisinni (scénariste bien connu) s’impose comme un roman intense et électrique, porté par une langue nerveuse et musicale. Entre désillusion, errance et quête identitaire, le texte explore les fractures d’une jeunesse contemporaine avec une énergie brute qui illustre parfaitement l’audace de cette collection. Meurtre entre les voûtes de Bruno Vincent (policier en retraite) vient enrichir cette ligne éditoriale avec un polar sombre et rythmé dans lequel suspense, secrets et atmosphère urbaine forment une intrigue captivante.

La collection « Ultra Violet » est bien partie pour concurrencer « série noire » ou « le masque », laissons-lui le temps de s’affirmer.

Il était audacieux d’oser revisiter le Discours du chef Seattle d’Éric Derrien, illustré par Delphine Dumont. La première édition est partie comme des petits pains car ce célèbre texte attribué au chef amérindien Seattle qui interroge notre rapport à la nature, au vivant et à la mémoire des peuples est toujours d’actualité. Cette publication qui résonne avec les préoccupations écologiques actuelles, témoigne de la volonté de l’éditeur de publier des textes engagés et ouverts au dialogue.

La collection « Essai & Philo », ouverte par le récit d’Alain Dawid Debout ! s’étoffe peu à peu.

La collection « Imaginaire » a commencé avec la saga Légendes d’Énnorame de Flore Lefèvre, les lecteurs plongent dans un univers heroïc fantasy peuplé de royaumes en guerre, de peuples bannis et d’aventures initiatiques : un lectorat plus large pour une autrice émergeante au talent incontestable. Mais le pari le plus fou, surtout financier, est d’avoir, dans sa collection « Art & Voyage » sorti des « beaux livres », chers, qui témoignent d’un véritable soin apporté à l’objet-livre et à la dimension visuelle des publications.

Transhumance : des photographies poignantes de Pierre Merle et des témoignages autour des chemins pastoraux et du monde des bergers recueillis de Tassadite Favrie. Le peintre Guy Teytaud, enfin mis à l’honneur dans un ouvrage qui trace sa vie et son œuvre.

Puis on trouve quelques ouvrages dont les auteurs ont convaincu Fabienne De Dyn d’avoir une place dans le catalogue. Encore cette fois, c’est l’humain qui a gagné sur l’argent ! Avec quelquefois des paris réussis comme De la nature à l’assiette et Donner du sens à l’assiette, deux livres de cuisine de Ghislaine Delubac proposant une réflexion sur une cuisine saine, végétarienne et respectueuse du vivant qui ont trouvé leur public très facilement.

On aura compris que, au-delà de ces genres, cette maison d’édition indépendante privilégie les rencontres humaines, les ancrages territoriaux et les textes porteurs de sens en donnant leur chance à des auteurs confirmés comme à de nouvelles voix.

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Crédits photo : Anniversaire des 10 ans de LEAP | Les éditions au pluriel, avec Fabienne De Dyn et Florence Vandenbrouck

Par Auteur invité

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