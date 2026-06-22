La France Empire : le présent indéfini des colonies

La Revue dessinée mène depuis des années un travail remarquable à la croisée du récit graphique et de l’enquête journalistique. Il faut dire que le reportage en images dessinées est plus léger à scénariser et à réaliser que les documentaires cinéma, télé ou radio, qui impliquent de collecter du son et des images.

Un travail toujours fastidieux, mais qui devient compliqué quand on tente d’aborder des sujets qui fâchent : ceux où les archives ne sont pas accessibles au public (enquêtes sur des affaires privées ou des scandales d’entreprise), ceux où les témoins ne sont pas nombreux ou ne souhaitent pas apparaître, ceux où les protagonistes sont morts et ne peuvent, par conséquent, que difficilement prendre la parole, en dehors de quelques documents d’archives.

Dans les différents cas cités, la BD permet de donner une forme alléchante à des éléments de preuve qui ne le sont pas toujours (archives, correspondance, statistiques...) ou donner corps à des réalités qui paraissent parfois abstraites (procès, litiges interminables, recours administratifs...). Elle permet aussi beaucoup plus facilement de faire parler les différents intervenants, en faisant revivre des scènes que personne n’a pu enregistrer sur le moment.

Aux quatre coins de l'Hexagone, surtout ceux qui sont loin de Paris

Dans La France Empire, les différents journalistes parviennent à trouver le moyen de traiter des sujets qui fâchent et d’ouvrir des dossiers très pourris, malgré la réticence manifestée par certaines des personnes dont l’action est évoquée. Que ce soit dans l’affaire de la mise à mort des tirailleurs sénégalais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des essais nucléaires en Polynésie ou des viols commis par l’armée française en Algérie, on comprend que l’appareil d’État a tenté, par tous les moyens à sa disposition, de maintenir le secret sur des événements et des pratiques qui ne contribuent pas vraiment à étayer la grandeur de la France.

Abus d’autorité des colons, mépris des populations locales, traitement ouvertement raciste, lenteur volontaire de l’administration, justice entravée : tous les moyens sont bons pour éviter que la République ne se trouve convoquée sur le banc des accusés.

Si les dossiers sont d’une variété sidérante, le chapitre sur l’engagisme à la Réunion (forme camouflée d’esclavage instaurée dès les premiers jours de l’abolition) est particulièrement choquant. Tous les autres mettent aussi en lumière des cas criants d’injustice et de maltraitance systémique, notamment à travers l’exil forcé de certains « orphelins » de la Réunion vers l’Hexagone ou la conversion forcée au catholicisme d’enfants en Guyane.

D’un continent à l’autre, les journalistes exhument les souffrances des populations locales, soumises à la fois à la violence et au mépris du pays des Lumières (qui semble avoir eu du mal à trouver des rallonges électriques pour éclairer ses représentants partout avec la même intensité).

Avec des styles graphiques très variés, les dessinatrices et dessinateurs font appel à des trésors d’imagination ou de minutie pour donner à voir et à comprendre non seulement les blessures qui ont bien du mal à cicatriser, mais aussi les multiples ficelles utilisées pour tenter de réduire les victimes au silence.

Blessures et réparations impossible

Derrière ces drames coloniaux et ces violences qui ont perduré parfois jusqu’à aujourd’hui, on devine qu’il existe, au-delà du devoir de mémoire si cher à l’actuel locataire de l’Élysée, une soif de réparation quasiment impossible à rassasier. Le mal est fait. Fait et refait. Les tentatives de rétablir la vérité ont déjà été bien souvent entravées par les serviteurs de l’État : l’idée qu’après des décennies, parfois des siècles, une réparation réelle soit accordée aux victimes (populations irradiées, déportées, tuées...) semble totalement impensable.

Celles et ceux qui se battent aujourd’hui ne demandent même plus la justice, ils et elles attendent que la France, dans sa version actuelle, 7e puissance économique de cette petite planète, prenne le temps d’admettre ses torts passés, fasse aveu de culpabilité et formule des regrets sincères.

Une solution toute symbolique, qui ne coûte presque rien à personne, mais semble aujourd’hui passée de mode, au sein d’une nation dont l’électorat est tenté par le nationalisme crasse couplé au fascisme industriel, et dont les élus trouvent plus glorieux de se replier sur les splendeurs imaginaires du passé que de faire amende honorable. Évidemment, peut-être que, si les vœux des milliardaires Stérin et Bolloré se réalisent et que la France se transforme en territoire catholique conservateur et réactionnaire, le futur président aura à cœur de confesser non seulement ses péchés, mais aussi ceux de la République ? On peut rêver. Ou cauchemarder, c’est selon.

En attendant, pour ne pas mourir trop bête, on peut aller dévorer cette anthologie salutaire et féliciter les autrices et auteurs pour leur courage et leur sens, profond, de la démocratie. Qui commence et finit là où s’arrête l’information. Et, pour une fois, elle englobe l’ensemble des territoires qui contribuent à faire de la France un empire. Ou un pillard sans foi ni loi. Ou, pour synthétiser les deux, un empire colonial.

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Par Nicolas Ancion

Contact : nicolas.ancion@gmail.com