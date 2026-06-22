Une mère enceinte expulsée à trois jours d’accoucher

Trois jours de bascule dans une existence qui tient à un fil, narrée à travers la voix de la mère mais aussi à travers celles des enfants. Une voix attentive aux corps, aux gestes infimes, à ce qui fait famille quand tout semble se dérober.

Dans ce roman, l’odeur des oranges est joyeuse, les hirondelles ne volent que dans le ciel des gens heureux, le jeune junky que rencontre Jude à l’hôpital a des yeux de forêt, la fissure dans le plafond du logement transforme le toit en coquille d’œuf se craquelant pour laisser entrer les étoiles.

Les éditions Plon vous proposent un extrait en avant-première :

Écrivaine américaine née dans le Colorado, Evanthia Bromiley est titulaire d’un master en écriture créative et a reçu plusieurs bourses littéraires prestigieuses ainsi que des prix. Dessine-moi un royaume, publié en juin 2025, est son premier roman. Il a été salué pour sa prose lyrique et sa profonde attention aux réalités sociales.

Parution le 27 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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