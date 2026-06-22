Franck Maubert transforme l’examen médical en face-à-face brutal

Au cœur de ce tumulte, il se révèle à lui-même, dans la confrontation avec une mère qui ne l’a pas épargné. Sur la route du retour est un des livres les plus intimes et les plus forts de Franck Maubert.

Les éditions Arléa vous proposent un extrait en avant-première :

Franck Maubert est un essayiste et romancier français. Passionné d'art, il vit entre Paris, Ars-en-Ré et la Touraine. Il a reçu le prix Renaudot de l'essai 2012 pour Le Dernier modèle (Mille et une nuits), le prix Jean Freustié 2019 pour L'Eau qui passe (Gallimard), et le prix François-Sommer 2025 pour Avec Pierre de Ronsard (Mercure de France).

Parution le 27 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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