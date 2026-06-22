Un homme malade face au sexe, au travail et à la honte

Pour payer ses soins, il accepte un emploi dans une usine textile contrôlée par des intérêts chinois. Deffo va découvrir la réalité d’un travail industriel où le corps devient un outil soumis à la cadence et à l’abrutissement. À bout, obsédé par sa quête de guérison, il bascule, et tue un homme.

Avant l’aube, dans l’attente de la police, Deffo remonte le fil des mois qui ont précédé son geste : la maladie, la sexualité, l’amour, le travail, la spiritualité… Pourra-t-il recoudre les morceaux d’une vie qui a volé en éclats ?

Roman des sens et de la conscience, Un corps indocile explore une vulnérabilité masculine à vif, aux prises avec les secousses d’un monde globalisé. Porté par un humour à froid, une langue vive et charnelle, ce texte interroge : comment rester debout quand l’idée que l’on se faisait de soi s’effondre ?

Les éditions Philippe Rey vous proposent un extrait en avant-première :

Née au Cameroun et vivant à Paris, Osvalde Lewat est écrivaine, photographe d’art et réalisatrice de films documentaires. Elle a publié un premier roman, Les Aquatiques (Les Escales, 2021), Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises (Académie française), prix Ahmadou-Kourouma de littérature et Grand Prix panafricain de littérature.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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