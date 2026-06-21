Le roman qui regarde en face la xénophobie européenne

Une femme revenue de tout. Un jeune Rom à la vie suspendue. Un réfugié hanté par sa propre perte. Un policier aux prises avec la vérité. Leurs voix s’entrecroisent, divergent, et font surgir une autre histoire : celle d’un amour contre toute attente, provocation vive dans un monde traversé par les frontières, les peurs et le rejet.

Avec Tzigane, mais le plus beau de tous, Kristian Novak signe un roman européen puissant, où l’intensité des émotions révèle toute l’ampleur des fractures contemporaines.

Les éditions des Argonautes vous proposent un extrait en avant-première :

Kristian Novak est un écrivain croate renommé, linguiste et professeur à l’université de Zagreb. Ses trois derniers romans ont remporté tous les prix littéraires majeurs de la Croatie. Marié et père de deux enfants, il vit à Zagreb. Traduite en anglais, Terre, mère noire a été nominée pour le prestigieux Dublin Literary Award.

Chloé Billon, née à Nantes en 1995, est traductrice littéraire et interprète du bosnien, du croate et du serbe. Lauréate du Prix de traduction de l’INALCO 2020 et du Grand Prix de traduction de la Ville d’Arles 2023, elle a traduit des auteurs majeurs des Balkans, tels que Dubravka Ugrešić et Slavenka Drakulić.

Parution le 21 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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