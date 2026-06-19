À la Bpi, Press Start 2026 racontera les histoires du jeu vidéo

Cette édition sera consacrée à la narration dans le jeu vidéo. La Bpi entend proposer une plongée dans ce qui nourrit l’imaginaire des joueur·euses : les histoires dans lesquelles s’immerger, s’évader et agir. Press Start 2026 abordera ainsi le jeu vidéo sous l’angle de ce qui fait sa force et sa richesse, et qui a contribué à en faire un art à part entière.

Le festival souhaite déplacer le regard habituellement porté sur le jeu vidéo, souvent abordé par le prisme de l’industrie ou des innovations techniques. Il mettra plutôt en lumière la diversité et la créativité de ses formes narratives. Raconter une histoire dans un jeu vidéo ne revient pas seulement à suivre une ligne droite : le médium invente des récits interactifs, multiples, parfois imprévisibles.

Dans ces récits, les joueur·euses deviennent acteurs et actrices de l’histoire. Leurs choix, leurs explorations et leurs actions influencent le destin des personnages et les chemins du récit. Pour construire cette expérience, toutes les dimensions de la création sont mobilisées : musique, level design, écriture, bruitages, décors ou mise en scène de l’espace.

Un simple objet peut devenir porteur de récits épiques, un bruitage annoncer une aventure, et l’ensemble de ces éléments contribue à bâtir des mondes cohérents et vivants.

Pour replacer l’expérience de jeu au cœur du festival, la proposition ludique sera pensée comme une déambulation. Elle se composera de différents pôles consacrés aux grandes évolutions de la narration : récits linéaires, narration environnementale, histoires à embranchements multiples, entre autres. Plusieurs espaces de la bibliothèque seront investis afin de proposer aux visiteur·euses une exploration des différentes façons de raconter et de vivre une histoire par le jeu vidéo.

La Bpi proposera également des temps forts pendant le week-end, mêlant rencontres avec des professionnel·les, sessions de jeu et événements. L’ensemble sera diffusé en direct sur Twitch. L’interaction avec le public, sur place comme en ligne, occupera une place centrale, afin de créer un moment de partage autour du jeu vidéo et de ses récits.

Patrick Baud, parrain de l’édition 2026

Le parrain de cette édition sera Patrick Baud. Vidéaste, youtubeur, podcasteur et écrivain, il a fait de l’art de raconter des histoires sa spécialité. Passionné de jeux vidéo, il a collaboré avec de nombreux acteurs et actrices du secteur.

Patrick Baud est notamment connu pour sa chaîne YouTube Axolot, sur laquelle il réalise des documentaires consacrés aux curiosités et aux étrangetés du monde. Le succès de ses vidéos a donné naissance à plusieurs livres. Il est également le créateur de La Veillée, spectacle dans lequel des invité·es partagent sur scène des histoires étonnantes et fascinantes.

Plus récemment, il a lancé le podcast Continue tu m’intéresses, où il donne la parole à des personnalités inspirantes autour de ce qui les passionne vraiment. Parmi ses invité·es figurent Laura Vazquez, Marion Montaigne, Alexandre Astier ou encore Guillaume Meurice.

La chaîne YouTube de Patrick Baud compte 661.000 abonné·es, tandis que son compte Instagram en réunit 158.000.

Pour son identité visuelle, Press Start 2026 collaborera avec l’artiste Marie-Anne Mohanna, autrice de bande dessinée, notamment de Regarde-les danser, publié chez Sarbacane. Elle a également travaillé avec le Palais de Tokyo, l’IRCAM, l’Orient Express, Le Monde, la Revue XXI, Cracki Record, Fortnite, Hermès ou encore Louis Vuitton.

Crédits photo : © Medhi Drouode

Par Hocine Bouhadjera

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