Sous le signe des poissons

« Je suis du signe des Poissons, et pas très douée pour la retenue, mais cette fois j’étais bien décidée à maintenir un silence punitif pour créer le manque chez lui. Il va bientôt revenir, me disais-je. Obligé. »



Lucy rédige une thèse sur Sappho. Du moins, elle essaie. Depuis des mois, impossible d’avancer sur cette tâche ingrate, elle ne trouve pas d’inspiration, trouve tout ça insipide au possible. Pire : à tout juste 38 ans, elle vient de se faire quitter par son compagnon, Jamie, pour une gamine. Alors qu’elle était persuadée que ce n’était qu’une pause sans conséquence, qu’il allait revenir… c’est bien la fin. Une collection d’infortunes qui viennent justifier ce début de dépression qui la guette. Il n’y a pas d’issue. Sauf celle gracieusement offerte par sa sœur, qui lui propose de garder sa maison de Los Angeles cet été. Sa seule demande : que Lucy s’occupe de Dominic, chien diabétique. Quitte aussi à en profiter pour se ressourcer, se reposer, reprendre son souffle avant de faire face à la réalité. Autrement dit, à rejoindre un groupe de parole un peu bancal – sinon, pas d’été à se prélasser au soleil. Bon.

Voici un roman comme on n’en voit pas souvent. Drôle, intelligent, capable de traiter avec légèreté de certains sujets qui pourraient sembler complexes : le sexe et toutes ses facettes, même les plus dérangeantes, mais aussi le recherche de soi, de son propre bonheur. Sans fausse pudeur, sans pathos dégoulinant, Melissa Broder nous présente une protagoniste honnête, en quête d’une vie qui lui convient vraiment. Bref : une belle réussite !



Traduction assurée par Marguerite Capelle.