Elle signe les livres que son père n’a jamais écrits

Pour sauver sa mère du désespoir et pour offrir enfin une voix à ses propres textes restés dans l’ombre, Chloé commet l’irréparable. Elle prête sa plume au mort. Elle devient le prête plume de son père, transformant ses propres romans en « chefs-d’œuvre retrouvés » du grand Christian Monnay.

Mais le succès est un piège. Sous l’œil d’un éditeur avide et la pression d’un public en adoration, Chloé s’efface, s’oublie et s’enferme dans une imposture qui dévore sa vie privée et son identité.

Par un engrenage implacable, quasi-hitchcockien, Chloé est captive d’un héritage toxique. Elle se retrouve prisonnière de ses mensonges et des secrets de son père.

Les éditions Finitude vous proposent un extrait en avant-première :

Anne Pitteloud est responsable des pages livres au Courrier de Genève. Fille de est son premier roman.

Parution le 21 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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