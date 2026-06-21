Une maison, neuf nuits et une famille au bord de la rupture

Ils ont seize et dix-sept ans. Chacun à sa façon cherche une issue. L’un veut partir, l’autre veut disparaître. Au solstice d’hiver, ils essaient sans le savoir de se dire adieu.

La maison du rang Lynch raconte neuf jours et neuf nuits, présents et passés, qui s’engendrent et s’éclairent mutuellement. Des fantômes naissent, des enfants se jurent fidélité, et les époques se diffractent en un jeu de miroirs et d’échos. Voulant s’enfuir, David et Vincent s’égareront, peut-être pour toujours, dans l’écheveau du temps et des secrets qui les hantent.

Avec ce livre, premier volume du Cycle de Wickford Mills, Alexie Morin revendique son amour de la weird fiction et signe un roman gothique et psychologique où les sources d’angoisse et d’horreur sont intérieures autant que cosmiques.

Marchant sur les traces d’Emily Brontë, de Shirley Jackson et d’Anne Hébert, elle inaugure un univers romanesque riche et prégnant, aux paysages baignés d’une clarté crépusculaire, qui a pour cœur le clan McCabe et la ville industrielle de Wickford Mills, dans les Cantons-de-l’Est.

Peuplé de personnages aux prises avec l’indicible et l’incommunicable, la souffrance héréditaire et la maladie mentale, La maison du rang Lynch emprunte aux codes de l’histoire de fantôme et du récit initiatique pour explorer les limites de l’identité et l’appartenance à une nature mystérieuse et toujours plus vaste que soi.

Les éditions Le Quartanier vous proposent un extrait en avant-première :

Alexie Morin est née en 1984 à Windsor, dans les Cantons-de-l’Est. Elle a publié les deux livres de poèmes Scénarios catastrophes (2024) et Chien de fusil (2013), et le roman autobiographique Ouvrir son cœur (2018, Prix des libraires du Québec et finaliste au Prix littéraire des collégien·nes), paru en anglais dans une traduction de Aimee Wall chez Véhicule Press, sous le titre Open Your Heart (1re sélection du Dublin Literary Award). Elle est codirectrice éditoriale du Quartanier. Elle vit à Montréal.

Parution le 21 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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