Elle naît triplée et découvre un secret gardé depuis 1958

À la fin des années 1950, à Lyon, la vie d’un jeune couple bascule : le corps de leur nouveau-né ne ressemble à aucun autre. Les médecins parlent d’un cas exceptionnel, « aussi rare que de gagner le gros lot à la Loterie nationale ».

Face à leur impuissance, Colette et Gérard refusent de céder à la fatalité : ils mettront tout en œuvre pour que leur fils puisse vivre dignement. Ce que cela supposera de force et de courage, la narratrice va le découvrir, et nous avec elle.

En chemin : des épreuves, des rencontres, et surtout, de l’amour.

Les éditions Le bruit du monde vous proposent un extrait en avant-première :

Née triplée en 1988 à Lyon, Alexandrine Descotes a grandi à Grenoble avant de poursuivre ses études entre Lyon, Londres et Madrid. Elle vit aujourd’hui entre Paris et New York et travaille dans la communication.

Elle a passé dix ans à enquêter sur un silence, qui mêle son histoire familiale à celle de la médecine. Le Nénuphar est son premier livre.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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