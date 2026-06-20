Quatre inconnus traquent une romancière insaisissable

Parmi eux, Fabrice Cami, romancier à la carrière embourbée, Hélène, bibliothécaire divorcée, Kevin, adolescent passionné de littérature, et Chloé, journaliste dont l’émission va bientôt être supprimée. Ils échangent leurs impressions, recoupent leurs informations et décident, sur un coup de tête, d’aller à la rencontre de Lady W, à San Sebastian. Un voyage troublant à la recherche d’une vérité changeante, où les masques vont tomber.

Qui peut dire où se situent les frontières entre la fiction et la réalité ?

On retrouve, dans ce nouveau roman itinérant, les thèmes chers à Jean-Philippe Blondel : son ton doux-amer, ses héros ordinaires, sa vision humaniste de la vie comme une tragi-comédie. Il explore cette fois les liens qui se sont créés entre des inconnus, au début du XXIème siècle, quand Internet rétrécissait le monde et que les réseaux sociaux n’en étaient qu’à leurs balbutiements.

Les éditions Buchet Chastel vous proposent un extrait en avant-première :

Jean-Philippe Blondel est né en 1964. Marié, père de deux enfants, il enseigne l’anglais en lycée et vit près de Troyes, en Champagne-Ardennes. Il publie en littérature générale et en littérature jeunesse depuis 2003.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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