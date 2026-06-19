La plus grande librairie indépendante de Grande-Bretagne” a ouvert ses portes

Sur près de 930 m² répartis en trois niveaux, dans un bâtiment victorien classé, l'enseigne déploie un vaste ensemble de salles, de rayons et de recoins consacrés aux romans, à la poésie, à l’histoire, à la philosophie, aux sciences, aux livres de nature ou encore à la non-fiction. L’organisation intérieure, assez labyrinthique, a même conduit l’équipe à préparer un plan pour guider les lecteurs.

La librairie a recruté environ 25 personnes à York. Cinq autres membres de l’équipe ont rejoint la ville depuis d’autres implantations de Topping & Company, aux côtés de Saskia Topping et de son mari Hugh Topping.

Un bâtiment historique transformé en librairie

La librairie dispose d’une capacité de plus de 75.000 titres, avec les marqueurs habituels de l’enseigne : grandes bibliothèques en bois, échelles roulantes, tables de présentation et présence forte des libraires. La librairie doit également accueillir un programme d’événements, de rencontres d’auteurs et de groupes de lecture.

À York, Topping & Company observe de meilleures ventes en histoire et en non-fiction que dans ses autres librairies, ainsi qu’un regain d’intérêt des jeunes lecteurs pour les livres physiques, notamment reliés. Le fonds a été pensé en tenant compte des autres librairies locales, des goûts des lecteurs yorkais et des choix des libraires, avec l’idée de favoriser la découverte.

L’ouverture de Topping & Company occupe un lieu chargé d’histoire : le 1 Museum Street, bâtiment construit en 1860, classé Grade II, une catégorie du patrimoine britannique réservée aux édifices présentant un intérêt architectural ou historique particulier. Ce statut impose un contrôle strict des transformations susceptibles d'altérer le caractère du lieu, qu'il s'agisse de l'extérieur ou de certains éléments intérieurs.

Situé au croisement de Museum Street, Blake Street, St Leonard’s Place et Duncombe Place, il a notamment servi de registre civil, puis d’espace administratif et de centre d’information touristique. Il était vacant depuis plusieurs années.

La transformation du bâtiment a ainsi nécessité une procédure d’autorisation. Le projet prévoyait des travaux intérieurs et extérieurs : installation ou remplacement d’un ascenseur plateforme, nouvelle organisation des circulations, création d’un escalier, modifications d’ouvertures et de cloisons, pose de rayonnages, menuiseries, réparations, services techniques, double vitrage secondaire, nouveaux sols, mezzanine et panneaux solaires.

Le dossier n’a pas été approuvé sans débat. Les services d’urbanisme de York avaient recommandé un refus, en raison des effets possibles de certaines interventions sur l’intérêt architectural et historique du bâtiment. La mezzanine et l’escalier associé faisaient partie des points sensibles : les services estimaient qu’ils risquaient d’altérer la lisibilité de l’organisation d’origine et la valeur historique des anciennes salles administratives.

Le projet a toutefois reçu le soutien de plusieurs organismes locaux de défense du patrimoine, dont le York Civic Trust, le York Conservation Areas Advisory Panel et le York Conservation Trust, qui ont estimé que la transformation permettrait de préserver et de valoriser le bâtiment. Le 15 juillet 2025, le comité de planification de la ville de York a finalement donné son feu vert, malgré la recommandation initiale des services. La décision a permis à Topping & Company d’achever la conversion du bâtiment.

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La cinquième adresse de Topping & Company

Topping & Company a ouvert sa première librairie en 2002, à Ely, dans le Cambridgeshire. Fondée par Robert et Louise Topping, l’entreprise est restée indépendante et familiale. Elle s’est ensuite développée à Bath, St Andrews, Édimbourg, puis York.

La librairie de York est donc la cinquième implantation de l’enseigne. Elle s’inscrit dans un modèle particulier : de grandes librairies généralistes, fortement ancrées dans leurs villes, avec un fonds large et un important programme d’événements. À Bath, dans l’ouest de l’Angleterre, l’enseigne revendique plus de 200 rencontres d’auteurs par an. À Édimbourg, en Écosse, ses rayons comptent environ 85.000 livres. À St Andrews, également en Écosse, l’extension de 2022 a porté le fonds à environ 70.000 livres.

Comme les autres adresses de l'enseigne, la librairie mise sur une atmosphère de maison du livre, avec de nombreux espaces de lecture invitant les visiteurs à s'attarder dans les rayons.

Fondée par Robert et Louise Topping, Topping & Company demeure une enseigne familiale indépendante, malgré son développement en cinq librairies au Royaume-Uni. Saskia Topping est leur fille et fait aujourd'hui partie de la direction de l'entreprise. Hugh Topping est son mari.

L’ouverture de York intervient dans un marché britannique du livre qui reste solide, mais sous pression. Les librairies indépendantes du Royaume-Uni et d’Irlande restent bien plus nombreuses qu’au creux de 2016, où elles n’étaient plus que 867. Leur nombre a toutefois légèrement reculé en 2024, passant de 1063 établissements fin 2023 à 1052 fin 2024, malgré 45 ouvertures recensées sur l’année. En 2025, le secteur est reparti à la hausse, avec 1069 librairies indépendantes, 77 ouvertures et 41 fermetures.

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Les ventes de livres imprimés ont également connu une évolution contrastée. En 2025, les dépenses en livres imprimés ont reculé de 0,5 % au Royaume-Uni et le nombre d’exemplaires achetés a diminué de 2,5 %. Certains secteurs ont toutefois résisté, notamment la fiction adulte, en hausse en valeur.

Crédits photo : York depuis Lendal Bridge (Andy, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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