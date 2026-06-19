La plus grande librairie indépendante de Grande-Bretagne” a ouvert ses portes

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L’ouverture ne concerne pas New York, mais York, dans le nord de l’Angleterre. Topping & Company a inauguré sa nouvelle librairie le 5 juin dernier. Installée à l’angle de Museum Street et Blake Street, face à York Minster, la maison présente cette nouvelle implantation comme « la plus grande librairie indépendante de Grande-Bretagne ».
Le 19/06/2026 à 14:25 par Hocine Bouhadjera
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19/06/2026 à 14:25
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Sur près de 930 m² répartis en trois niveaux, dans un bâtiment victorien classé, l'enseigne déploie un vaste ensemble de salles, de rayons et de recoins consacrés aux romans, à la poésie, à l’histoire, à la philosophie, aux sciences, aux livres de nature ou encore à la non-fiction. L’organisation intérieure, assez labyrinthique, a même conduit l’équipe à préparer un plan pour guider les lecteurs.
La librairie a recruté environ 25 personnes à York. Cinq autres membres de l’équipe ont rejoint la ville depuis d’autres implantations de Topping & Company, aux côtés de Saskia Topping et de son mari Hugh Topping.
La librairie dispose d’une capacité de plus de 75.000 titres, avec les marqueurs habituels de l’enseigne : grandes bibliothèques en bois, échelles roulantes, tables de présentation et présence forte des libraires. La librairie doit également accueillir un programme d’événements, de rencontres d’auteurs et de groupes de lecture.
À York, Topping & Company observe de meilleures ventes en histoire et en non-fiction que dans ses autres librairies, ainsi qu’un regain d’intérêt des jeunes lecteurs pour les livres physiques, notamment reliés. Le fonds a été pensé en tenant compte des autres librairies locales, des goûts des lecteurs yorkais et des choix des libraires, avec l’idée de favoriser la découverte.
L’ouverture de Topping & Company occupe un lieu chargé d’histoire : le 1 Museum Street, bâtiment construit en 1860, classé Grade II, une catégorie du patrimoine britannique réservée aux édifices présentant un intérêt architectural ou historique particulier. Ce statut impose un contrôle strict des transformations susceptibles d'altérer le caractère du lieu, qu'il s'agisse de l'extérieur ou de certains éléments intérieurs.
Situé au croisement de Museum Street, Blake Street, St Leonard’s Place et Duncombe Place, il a notamment servi de registre civil, puis d’espace administratif et de centre d’information touristique. Il était vacant depuis plusieurs années.
La transformation du bâtiment a ainsi nécessité une procédure d’autorisation. Le projet prévoyait des travaux intérieurs et extérieurs : installation ou remplacement d’un ascenseur plateforme, nouvelle organisation des circulations, création d’un escalier, modifications d’ouvertures et de cloisons, pose de rayonnages, menuiseries, réparations, services techniques, double vitrage secondaire, nouveaux sols, mezzanine et panneaux solaires.
Le dossier n’a pas été approuvé sans débat. Les services d’urbanisme de York avaient recommandé un refus, en raison des effets possibles de certaines interventions sur l’intérêt architectural et historique du bâtiment. La mezzanine et l’escalier associé faisaient partie des points sensibles : les services estimaient qu’ils risquaient d’altérer la lisibilité de l’organisation d’origine et la valeur historique des anciennes salles administratives.
Le projet a toutefois reçu le soutien de plusieurs organismes locaux de défense du patrimoine, dont le York Civic Trust, le York Conservation Areas Advisory Panel et le York Conservation Trust, qui ont estimé que la transformation permettrait de préserver et de valoriser le bâtiment. Le 15 juillet 2025, le comité de planification de la ville de York a finalement donné son feu vert, malgré la recommandation initiale des services. La décision a permis à Topping & Company d’achever la conversion du bâtiment.
Topping & Company a ouvert sa première librairie en 2002, à Ely, dans le Cambridgeshire. Fondée par Robert et Louise Topping, l’entreprise est restée indépendante et familiale. Elle s’est ensuite développée à Bath, St Andrews, Édimbourg, puis York.
La librairie de York est donc la cinquième implantation de l’enseigne. Elle s’inscrit dans un modèle particulier : de grandes librairies généralistes, fortement ancrées dans leurs villes, avec un fonds large et un important programme d’événements. À Bath, dans l’ouest de l’Angleterre, l’enseigne revendique plus de 200 rencontres d’auteurs par an. À Édimbourg, en Écosse, ses rayons comptent environ 85.000 livres. À St Andrews, également en Écosse, l’extension de 2022 a porté le fonds à environ 70.000 livres.
Comme les autres adresses de l'enseigne, la librairie mise sur une atmosphère de maison du livre, avec de nombreux espaces de lecture invitant les visiteurs à s'attarder dans les rayons.
Fondée par Robert et Louise Topping, Topping & Company demeure une enseigne familiale indépendante, malgré son développement en cinq librairies au Royaume-Uni. Saskia Topping est leur fille et fait aujourd'hui partie de la direction de l'entreprise. Hugh Topping est son mari.
L’ouverture de York intervient dans un marché britannique du livre qui reste solide, mais sous pression. Les librairies indépendantes du Royaume-Uni et d’Irlande restent bien plus nombreuses qu’au creux de 2016, où elles n’étaient plus que 867. Leur nombre a toutefois légèrement reculé en 2024, passant de 1063 établissements fin 2023 à 1052 fin 2024, malgré 45 ouvertures recensées sur l’année. En 2025, le secteur est reparti à la hausse, avec 1069 librairies indépendantes, 77 ouvertures et 41 fermetures.
À LIRE - Catalogne : les libraires reçoivent de bien étranges commandes pour des livres rares
Les ventes de livres imprimés ont également connu une évolution contrastée. En 2025, les dépenses en livres imprimés ont reculé de 0,5 % au Royaume-Uni et le nombre d’exemplaires achetés a diminué de 2,5 %. Certains secteurs ont toutefois résisté, notamment la fiction adulte, en hausse en valeur.
Crédits photo : York depuis Lendal Bridge (Andy, CC BY 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Le Quentin Blake Centre for Illustration a ouvert le 5 juin à Clerkenwell, dans un ancien site londonien de distribution d’eau. Le lieu revendique une place singulière dans le paysage culturel britannique : un centre permanent consacré à l’illustration, avec galeries, jardins publics, studio créatif et bibliothèque en accès libre.
17/06/2026, 10:02
François Gall, romancier, journaliste, producteur et réalisateur, est mort le 13 juin 2026 à Paris, à l’âge de 103 ans. Son nom reste attaché à la télévision, notamment à la série documentaire Des trains pas comme les autres, qu’il créa avec Bernard d’Abrigeon. Mais son parcours fut aussi profondément lié au livre, au récit populaire, au roman d’aventures, à la bande dessinée et à une certaine idée de la narration au long cours.
16/06/2026, 16:18
Cet été, 9500 livres seront remis à des enfants en grande précarité, accueillis avec leurs familles en centres d’hébergement d’urgence ou en hôtels sociaux, partout en France. Derrière ce geste simple - offrir un livre - se dessine une ambition plus vaste : rappeler qu’un enfant privé de stabilité, de chambre, parfois même d’un toit durable, ne devrait pas l’être aussi d’histoires, d’images, de beauté et de rêverie.
16/06/2026, 15:52
Kadokawa, groupe japonais d’édition et de divertissement basé à Tokyo, a reçu le 11 juin dernier une recommandation de la Japan Fair Trade Commission (JFTC) pour violation de la loi encadrant les transactions avec les travailleurs indépendants. L’autorité japonaise de la concurrence lui reproche d’avoir commandé des prestations liées à ses publications sans en définir clairement toutes les conditions, mais aussi de ne pas avoir réglé 113 prestataires dans les délais impartis.
16/06/2026, 13:12
Première monographie de l’illustrateur Adabana Bloom, cet ouvrage célèbre un univers nostalgique à l’érotisme vintage, qui vacille entre légèreté et mélancolie, parsemées d’une touche d’humour noir. Enrichie d’une préface et d’une interview de l’artiste inédites, cette édition bilingue a donc pour ambition de faire découvrir à un large public l’univers singulier de cet artiste discret, et l’héroïne qui traverse son œuvre, incarnant sous de multiples facettes l’esthétique de l’ère Shōwa, et plus particulièrement l’époque — faussement libre et insouciante — de la bulle économique.
16/06/2026, 12:30
Bibliothèque associative située à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, la Petite Bibliothèque Ronde espère collecter 40.000 € d'ici la fin du mois de septembre prochain, par un appel aux dons. L'établissement historique, ouvert en 1965, peine à s'acquitter du loyer de l'antenne temporaire où il est installé depuis 2018.
16/06/2026, 12:04
Le Börsenverein, principale organisation allemande du livre, intervient dans le débat national sur la TVA. Son directeur général, Peter Kraus vom Cleff, alerte contre l’hypothèse d’une hausse du taux réduit appliqué aux livres, alors que plusieurs scénarios fiscaux circulent en Allemagne.
16/06/2026, 11:34
HarperCollins réorganise son édition grand public aux États-Unis autour de sept pôles. Annoncé le 4 juin, ce nouvel organigramme installe la première grande décision de Liate Stehlik depuis sa nomination à la tête de HarperCollins U.S. Trade, sans licenciements signalés par l’éditeur.
16/06/2026, 11:24
Après le succès de Grimoires & Chaussettes, Axelle Colau et Fae Coeurlam reviennent avec le deuxième opus de la saga des Grimoires : Grimoires & Potimarrons. Le duo frappe encore avec un livre aux finitions soignées, aux illustrations féériques et à l’histoire lumineuse. La campagne de précommandes a commencé en fanfare sur Ulule, atteignant les 1000% en seulement 12 heures !
16/06/2026, 10:15
Le Centre présidentiel Obama ouvrira au public le 19 juin 2026 à Chicago, dans Jackson Park, au sud de la ville. Plus de dix ans après le choix de la ville pour accueillir ce lieu consacré au 44e président des États-Unis, le projet arrive à son terme sous la forme d’un vaste campus de près de 8 hectares, réunissant musée, bibliothèque publique, espaces verts, équipements sportifs, lieux de débat et dispositifs d’archives numériques.
15/06/2026, 17:51
Le Kennedy Center de Washington n’affiche plus le nom de Donald Trump depuis samedi 13 juin. La prestigieuse salle de spectacles a appliqué une décision de justice fédérale qui invalidait l’appellation adoptée en décembre 2025 par son conseil d’administration. Le juge Christopher Cooper a estimé qu’une telle modification relevait du Congrès, le centre étant un mémorial national dédié à John F. Kennedy.
15/06/2026, 17:24
La société Les Éditions de l'Équinoxe avait été condamnée en première instance, en 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, et cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, fin mai. Elle s'est bien rendue coupable, aux yeux de la justice, d'un manquement à son obligation de payer les droits d'auteurs afférents à un ouvrage publié par une maison d'édition qu'elle avait rachetée.
15/06/2026, 17:00
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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