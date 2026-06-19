L’agenda retrouvé : l’histoire des livres spoliés de Jakob Pawlotzky à la BmL

Récemment, la Bibliothèque municipale de Lyon a retrouvé la trace d’un dépôt de 1945, contenant des ouvrages spoliés sur la Côte d’Azur. Un tri réalisé en 2017 par deux conservateurs de la Bibliothèque permet d’identifier des livres avec l’ex-libris de Jakob Pawlotzky.

Parmi ces livres qui traitent surtout de médecine, se trouve un agenda, celui de Fanny Pawlotzky, fille de Jakob, alors âgée de onze ans.

En poursuivant les recherches, la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture identifie d’autres livres, sans ex-libris, et éclaire l’itinéraire de Jakob Pawlotzky, médecin né en Russie en 1881.

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Installé à Nice pendant la Seconde Guerre mondiale, il est la cible des persécutions antisémites. Il échappe de peu à une arrestation en 1943 puis se cache avec sa famille pendant deux ans. À l’été 1944, leur appartement est pillé en leur absence.

Un podcast retrace aujourd’hui l’histoire de ces livres spoliés et le chemin de leur redécouverte. Avec Léa Veinstein, réalisatrice du podcast À la trace ; David Zivie, chef de la Mission de recherche et restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 —Ministère de la Culture ; Muriel de Bastier, chargée de recherches à la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 —Ministère de la Culture ; Cathie Aumailley, chargée de recherches à la Mission de recherche et restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 —Ministère de la Culture ; Benjamin Ravier-Mazzocco, responsable adjoint du département des Collections anciennes et spécialisées —BmL.

Entrée libre et gratuite. Ouverture de la salle 5 à 10 minutes avant le début de la table ronde.

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Crédits photo : © Photographie C. A

Par Revue Topo

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