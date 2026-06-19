L’agenda retrouvé : l’histoire des livres spoliés de Jakob Pawlotzky à la BmL

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
Ce jeudi 25 juin (de 18h30 à 20h15), à la bibliothèque Part-Dieu, une table ronde se tiendra autour du podcast À la trace, saison 2, épisode 2 L’agenda retrouvé, qui porte sur le cas des livres spoliés à Jakob Pawlotzky et dont une partie a été retrouvée dans les collections non traitées de la Bibliothèque municipale de Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
Le 19/06/2026 à 14:14 par Revue Topo
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Publié le :
19/06/2026 à 14:14
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Récemment, la Bibliothèque municipale de Lyon a retrouvé la trace d’un dépôt de 1945, contenant des ouvrages spoliés sur la Côte d’Azur. Un tri réalisé en 2017 par deux conservateurs de la Bibliothèque permet d’identifier des livres avec l’ex-libris de Jakob Pawlotzky.
Parmi ces livres qui traitent surtout de médecine, se trouve un agenda, celui de Fanny Pawlotzky, fille de Jakob, alors âgée de onze ans.
En poursuivant les recherches, la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture identifie d’autres livres, sans ex-libris, et éclaire l’itinéraire de Jakob Pawlotzky, médecin né en Russie en 1881.
À LIRE - À la trace, un podcast consacré aux livres spoliés par les nazis
Installé à Nice pendant la Seconde Guerre mondiale, il est la cible des persécutions antisémites. Il échappe de peu à une arrestation en 1943 puis se cache avec sa famille pendant deux ans. À l’été 1944, leur appartement est pillé en leur absence.
Un podcast retrace aujourd’hui l’histoire de ces livres spoliés et le chemin de leur redécouverte. Avec Léa Veinstein, réalisatrice du podcast À la trace ; David Zivie, chef de la Mission de recherche et restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 —Ministère de la Culture ; Muriel de Bastier, chargée de recherches à la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 —Ministère de la Culture ; Cathie Aumailley, chargée de recherches à la Mission de recherche et restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 —Ministère de la Culture ; Benjamin Ravier-Mazzocco, responsable adjoint du département des Collections anciennes et spécialisées —BmL.
Entrée libre et gratuite. Ouverture de la salle 5 à 10 minutes avant le début de la table ronde.
TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Crédits photo : © Photographie C. A
Par Revue Topo
Contact : contact@actualitte.com
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Le manuscrit mythique de Sur la route n’a pas seulement trouvé preneur : il a redéfini les sommets du marché littéraire. Mis en vente chez Christie’s à New York, le célèbre rouleau tapé par Jack Kerouac en 1951 s’est adjugé à 12,135 millions $ (environ 11,2 millions €), établissant un nouveau record mondial pour un manuscrit littéraire.
31/03/2026, 17:40
En matière de marque-page, lecteurs et lectrices font souvent feu de tout bois, tant que leur choix ne risque pas d'abîmer l'ouvrage. La maison de vente aux enchères Omega Auctions proposera, le 21 avril prochain, un exemple remarquable en la matière : un fragment de tapuscrit d'une chanson de Bob Dylan, retrouvé dans un ouvrage de poésie d'Allen Ginsberg...
31/03/2026, 11:41
Élève et assistant d'un certain Albrecht Dürer, le graveur allemand Hans Baldung Grien (vers 1484 - 1545) a signé en 1517 un portrait de Susanna Pfeffinger, membre de la haute société alsacienne. Cette pièce « extrêmement rare » a été classée trésor national par le ministère de la Culture, afin d'éviter sa vente aux enchères à l'Hôtel Drouot, ce lundi 23 mars.
23/03/2026, 15:16
Après la mise en ligne en 2019 d’un catalogue numérique consacré aux peintures et aux pastels d’Edgar Degas, qui recense aujourd’hui plus de 1700 œuvres, le site degas-catalogue.com s’enrichit d’un nouveau volet majeur. Depuis le 18 février 2026, il propose le premier catalogue raisonné entièrement dédié aux dessins de l’artiste. Ce corpus rassemble actuellement environ 1500 œuvres.
11/03/2026, 15:17
Le palimpseste d’Archimède, exemplaire antique d'un ouvrage écrit par le célèbre mathématicien grec, a voyagé jusqu'au Musée des Beaux-Arts de Blois. Victor Gysembergh, chercheur au Centre national de la recherche scientifique, a identifié une de ses pages, qui comporte des figures géométriques et un passage du traité « De la sphère et du cylindre ».
10/03/2026, 12:18
Dans la fabrique contemporaine du merveilleux, il suffit d’un papyrus, d’un musée et d’une poignée de commentaires empressés pour ranimer les grands fantômes de l’Antiquité. Cette histoire de géants dit moins ce que l’Égypte ancienne savait que ce que notre époque désire croire : qu’un fragment poussiéreux, sorti des réserves savantes, puisse soudain faire vaciller la frontière entre érudition, foi, viralité numérique et vertige brut.
09/03/2026, 15:53
Deux lettres manuscrites signées Rosa Luxemburg et Virginia Woolf sont proposées aux enchères du 6 au 15 mars sur Catawiki. Datées de 1906 et 1930, ces documents offrent un aperçu singulier de la pensée de deux figures majeures du XXe siècle, à la croisée de la littérature, de la politique et de l’histoire des idées.
06/03/2026, 16:32
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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