Le Prix Le Temps Retrouvé renouvelle son jury avec trois nouveaux membres

Fondé en 2020 par Le Pari(s) littéraire, en hommage à Marcel Proust et à À la recherche du temps perdu, le Prix Le Temps Retrouvé est parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer. Il distingue une œuvre de la rentrée littéraire attentive à la complexité des relations humaines et aux évolutions de la société, portée par une écriture travaillée.

Un jury présidé par Douglas Kennedy

Actrice et écrivaine, Macha Méril rejoint le jury avec un parcours partagé entre cinéma, théâtre et littérature. Son œuvre littéraire, marquée par les questions d’existence, de mémoire et de transmission, rejoint l’esprit revendiqué par le prix.

Journaliste, comédienne et écrivaine, Alexandra Lemasson a également été chroniqueuse littéraire à la télévision. Elle est l’auteure d’une biographie de Virginia Woolf publiée aux Éditions Gallimard et d’un premier roman paru aux Éditions Léo Scheer. Elle publiera début 2027 un nouveau livre au Cherche Midi.

Journaliste de formation, Jean-François Laville a publié son premier livre en 2021, Viré, chez Plon. Il s’est ensuite consacré à des enquêtes, avec Aux sévices de l’Église, paru chez Récamier, La Face cachée des JO, publié chez JC Lattès, puis, en 2026, Le Mystère Conty et À mes enfants tondus, parus au Lys Bleu. Son travail cherche à rendre visibles des victimes qui accèdent rarement à la parole publique.

Le jury 2026 du Prix Le Temps Retrouvé réunit Douglas Kennedy, président du jury, Claire Bauchart, Alessandra Fra, Bertrand Galimard Flavigny, Daniel Iagolnitzer, Jean-François Laville, Alexandra Lemasson, Nathalie Maranelli, Macha Méril, Monique Ruffié, Philippe Vilain et Denys Viat.

L’édition 2026 marque la sixième année d’existence du prix. Depuis sa création, le Prix Le Temps Retrouvé a distingué Hugo Lindenberg en 2020 pour Un jour ce sera vide, publié chez Christian Bourgois Éditeur, Jean-François Hardy en 2021 pour La Riposte, paru chez Plon, Jean Michelin en 2022 pour Ceux qui restent, publié aux Éditions Héloïse d’Ormesson, Virginie Troussier en 2023 pour L’Homme qui vivait haut, paru aux Éditions Paulsen, Philippe Collin en 2024 pour Le Barman du Ritz, publié chez Albin Michel, puis Franck Bouysse en 2025 pour Entre toutes, également paru chez Albin Michel.

Le précédent PPDA

Le Prix Le Temps Retrouvé avait été fragilisé en 2021 par la présence de Patrick Poivre d’Arvor dans son jury. Plusieurs membres s’étaient ensuite retirés, dont Flavie Flament, en raison de la présence de l'ancien présentateur du JT de TF1, alors accusé de viol par l’écrivaine Florence Porcel. David Foenkinos, Emmanuelle de Boysson, Amanda Sthers et Héloïse Guay de Bellissen avaient également renoncé.

Patrick Poivre d’Arvor s’était retiré à son tour le 12 novembre 2021. La remise du prix avait toutefois été maintenue le 13 décembre au Ritz, avec un jury resserré autour d’Alessandra Fra, Denys Viat et Bertrand Galimard Flavigny. Le 29 décembre 2021, la Fondation Daniel Iagolnitzer avait publié un texte affirmant qu’il s’était retiré pour « ne gêner personne » et ne pas nuire à un prix littéraire encore jeune.

Depuis, le dossier judiciaire visant Patrick Poivre d’Arvor a évolué. En décembre 2023, il a été mis en examen pour viol par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, dans une information judiciaire ouverte après la plainte de Florence Porcel, pour des faits datant de 2009. Il a aussi été placé sous le statut de témoin assisté pour un autre fait dénoncé par la même plaignante, datant de 2004.

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En octobre 2024, une plainte pour viol déposée en 2005 par Caroline Merlet avait déjà donné lieu à une enquête, avant un classement sans suite. Le 2 juin 2026, l’AFP rapportait le dépôt de deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles visant Patrick Poivre d’Arvor, pour des faits dénoncés comme s’étant produits en 2001 et 2011. 13 femmes accusent désormais Patrick Poivre d’Arvor de viols et d’agressions sexuelles. Il conteste les accusations et reste présumé innocent.

L’arrivée de Macha Méril, Alexandra Lemasson et Jean-François Laville intervient donc dans un jury désormais présidé par Douglas Kennedy, quatre ans après cette crise interne. La prochaine sélection du Prix Le Temps Retrouvé sera annoncée à l’automne 2026, avant la remise de la récompense en décembre à l’Hôtel de Crillon.

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Crédits photo : Dans l'ordre : Macha Méril, Alexandra Lemasson et Jean-François Laville - Prix Le Temps Retrouvé

Par Hocine Bouhadjera

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