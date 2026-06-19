Le livre d’occasion, l’économie circulaire d’une filière linéaire

À l’heure où Label Emmaüs fête ses dix ans, le livre d’occasion n’est plus une curiosité de bouquiniste. Il est devenu un révélateur. Celui d’une économie du livre qui imprime, diffuse, retourne, recycle et, surtout, peine à faire remonter la valeur vers ceux qui créent.

Le livre d’occasion a quitté les marges. Finie l’arrière-boutique où l’on dénichait un Simenon jauni entre deux manuels de plomberie. Le marché est désormais structuré, numérique, massif. Il fait partie du quotidien de millions de lecteurs.

La dernière photographie économique consolidée, portant sur 2022, l’évalue entre 48 et 80 millions d’exemplaires achetés, pour 211 à 351 millions d’euros selon les panels Kantar et GfK, dans une analyse relayée par ActuaLitté. Cela représente 17 à 20 % des livres imprimés acquis en France, mais seulement 8 à 9 % de leur valeur.

Un livre sur cinq change donc de mains en seconde vie. L’argent, lui, circule beaucoup moins. Entre 2014 et 2022, les achats d’occasion ont progressé de 26 % selon Kantar et doublé selon GfK. Le prix moyen résume à lui seul le phénomène : 4 à 4,50 euros pour l’occasion, contre 10,80 à 11,30 euros pour le neuf.

Il faut pourtant résister aux explications trop commodes. Non, les Français ne sont pas soudain devenus tous écologistes. Non plus qu’ils ne sont tous ruinés. Les deux dimensions existent, mais l’une domine nettement l’autre : 76 % des acheteurs invoquent d’abord l’économie, contre 33 % les motivations environnementales. Le livre d’occasion répond à une logique simple : lire davantage sans transformer chaque passage en librairie en incident bancaire.

Les données les plus récentes montrent surtout que la pratique est installée. Le baromètre commenté par ActuaLitté, publié en 2026 à partir de pratiques déclarées en 2025, indique que 68 % des acheteurs de livres neufs achètent aussi d’occasion ; 40 % en acquièrent plus de cinq par an. Ce baromètre mesure des usages, non un chiffre d’affaires. Mais il confirme une réalité : l’occasion n’est plus un marché parallèle. C’est devenu un réflexe.

Le lecteur n’est pas le problème

Il faut prendre le lecteur au sérieux. Il ne choisit pas entre le Bien, incarné par le neuf, et le Mal, vendu trois euros avec une couverture cornée. Il arbitre. Il compare. Il cherche un titre précis. Il attend parfois quelques jours pour économiser quelques euros. Sur Internet, la part des achats d’occasion prémédités au titre est passée de 58 % à 70 % entre 2016 et 2022. La chasse au trésor est devenue une recherche optimisée.

Les acheteurs d’occasion ne forment pas une France à part. Les cadres et professions intermédiaires y sont surreprésentés ; les foyers avec enfants davantage encore. Le neuf sert au cadeau, à la nouveauté, au coup de cœur. L’occasion sert à lire plus, compléter une série, retrouver un titre épuisé ou suivre un auteur sans déclarer la guerre au budget familial.

Et cette abondance rend un service culturel considérable. Sur quatre plateformes étudiées, l’offre réunissait 1,4 million de titres différents, soit 1,7 fois davantage que dans le neuf. Des ouvrages épuisés, oubliés ou retirés des tables retrouvent des lecteurs. Là où la nouveauté vit souvent sous perfusion de visibilité, l’occasion entretient la mémoire éditoriale.

Le polar en fournit la démonstration la plus spectaculaire : en 2022, 47 % des romans policiers et d’espionnage achetés l’ont été d’occasion. Presque un sur deux. Ce n’est pas la mort du polar. C’est la preuve qu’un livre continue souvent sa carrière bien après sa disparition des vitrines.

Autre réalité souvent oubliée : les lecteurs revendent. Quatre Français sur dix ont déjà cédé un livre d’occasion. Leur motivation principale n’est ni écologique ni esthétique. Ils cherchent simplement à récupérer un peu d’argent. Deux revendeurs sur trois vendent moins de dix livres par an, pour moins de 50 euros. Rien qui ressemble à une spéculation. Le livre d’occasion reste probablement le seul placement où l’on perd de l’argent tout en gagnant des heures de lecture.

Cette mécanique crée un cercle vertueux. On achète, on lit, on revend, on rachète. Un livre finance partiellement le suivant. Le coût réel de la lecture diminue. Les bibliothèques respirent. Les livres circulent. Réduire cette dynamique à une menace contre le neuf relève du réflexe corporatiste. Faire comme si elle n’avait aucun effet sur la chaîne du livre relève du déni.

Une valeur qui s’évapore après la première vente

C’est ici que le débat devient sérieux. Lorsqu’un livre est revendu, l’auteur, le traducteur, l’illustrateur, l’éditeur et le libraire qui ont rendu possible sa première existence commerciale ne touchent plus rien. Pourtant, la valeur économique demeure. Les plateformes, elles, continuent de percevoir commissions, frais de service, revenus logistiques ou publicitaires. Le livre poursuit sa vie marchande ; la rémunération de la création, elle, reste bloquée à la première caisse.

Personne ne propose de taxer le livre donné à Emmaüs, échangé entre amis ou vendu lors d’une brocante. Mais il devient difficile de prétendre qu’une plateforme organisant à grande échelle référencement, paiement, expédition et visibilité ne participe pas pleinement à l’économie du livre.

La distinction est essentielle. D’un côté, le réemploi solidaire, les bouquinistes, les associations et les particuliers. De l’autre, une intermédiation industrielle qui transforme la circulation des livres en activité rentable.

Le problème est que le droit ferme aujourd’hui une partie du débat. Comme le rappelait ActuaLitté à propos de l’avis du Conseil d’État, une rémunération nationale des auteurs sur les reventes successives se heurte au principe européen d’épuisement du droit de distribution. La porte juridique est fermée. La question politique demeure entière : comment partager la valeur créée par cette économie de la circulation ?

Le pilon n’est pas une politique culturelle

La contradiction apparaît encore plus nettement lorsque la filière critique l’occasion tout en acceptant le système des retours.

Selon une enquête relayée par ActuaLitté sur les retours et le pilon, les distributeurs ont expédié en moyenne 192 600 tonnes de livres par an en 2021 et 2022. Près de 36 900 tonnes leur sont revenues. Vingt-cinq mille tonnes ont fini au pilon. Treize pour cent des flux sortants. Le papier est recyclé, certes. Mais recycler un livre n’a jamais constitué une politique culturelle.

Le livre n’est pas un tee-shirt. Pourtant, la filière adopte parfois les réflexes de la fast fashion : produire beaucoup, occuper l’espace, retourner vite, solder, recycler. Puis s’étonner que les lecteurs préfèrent acheter moins cher des ouvrages encore parfaitement lisibles.

La contradiction est structurelle. Elle ne disparaîtra ni en culpabilisant les lecteurs ni en opposant artificiellement neuf et occasion.

La réponse passe ailleurs : imprimer plus justement, réduire les retours, améliorer le partage des données, développer les retirages rapides, privilégier le réemploi au pilon. Bref, accepter qu’un livre puisse vivre plus longtemps que sa période d’exposition en librairie.

Le livre d’occasion n’est pas l’ennemi du livre neuf. Il rappelle simplement une vérité que la filière préfère parfois oublier : un livre a souvent plusieurs vies, mais sa valeur, elle, ne devrait pas disparaître dès la première. La seconde main n’est pas une anomalie. Elle est le révélateur d’un système qui sait faire circuler les livres mieux qu’il ne sait faire circuler la rémunération qu’ils continuent de produire.

D’ailleurs, l’idée de « taxer les autres parce qu'on va mal » – en l’occurrence le livre d’occasion – ne serait pas « le réflexe le plus sain », comme l’avait finalement reconnu le Syndicat national de l’édition. Nul doute que ce projet mourra donc de sa belle mort...

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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