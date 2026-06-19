Un néo-western noir sur les femmes indiennes disparues

En ce moment :Les romans de la rentrée littéraire 2026
Avec ce néo-western très sombre, voire désespéré, l'écrivain globe trotter nous emmène cette fois chez les indiens des plaines, sur qui plane toujours l'ombre des massacres de la colonisation de l'Ouest.
Le 19/06/2026 à 12:18 par Bruno Ménétrier
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19/06/2026 à 12:18
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Le (néo-)western est décidément très à la mode en ce moment et nous voici partis pour le Montana, le Wyoming et le Dakota.
Winona est une métisse au teint clair : elle s'occupe des enfants déshérités des mauvais quartiers de Minneapolis. Son frère, Duane, est un as du rodéo.
Le récit polyphonique alterne les voix de la soeur et du frère.
Les réserves indiennes ressemblent à des villages de zombies bouffés par la drogue et il semble qu'on soit face à une série de disparitions, une véritable « épidémie de disparitions dans le Grand Ouest ».
Ces enlèvements de femmes, d'indiennes, la police blanche s'en fiche éperdument et il ne faut pas compter sur les autorités tribales, bien trop corrompues.
Des femmes disparaissent depuis des mois, toutes indiennes, dit Two Bears d’une voix moins avenante. Et trop nombreuses pour que ce soit l’œuvre d’un tueur en série. On pense plutôt à des enlèvements, organisés à grande échelle.
Au moins une centaine depuis un an, sans doute beaucoup plus. Et la police de Rapid City ne fait rien.
Le père de Winona et de Duane était sans doute sur la piste des ravisseurs, des trafiquants de chair humaine : visiblement, on l'a tué pour ça.
Winona et Duane vont reprendre le sentier de la guerre, aidés par quelques activistes de l'association NDN (pour Indian), pour faire la lumière sur la mort de leur père et ces disparitions trop nombreuses.
À leurs côtés ils pourront compter également sur « Shane White Eagle ; c’est un hotamitano, un soldat-chien de la nation cheyenne, une société de guerriers emblématiques qui n’a pas tout à fait disparu ».
Caryl Férey, on le suit depuis longtemps et on sait que c'est un bavard. Dès ses premiers thrillers très politiques (Zulu, Paz...), il en faisait déjà un petit peu trop. Depuis quelques temps, le voici passé du côté du roman noir, très ethnique, très engagé dans la protection écologique des minorités opprimées et de la nature exploitée (ou l'inverse, ça marche aussi), mais son verbe reste tout aussi prolixe.
Après la réserve du Kavango, après les baleines de Grindadrap, le sort des indiens nord-américains ne pouvait pas le laisser insensible et dans son nouveau roman, il exprime toute son indignation et déploie une profonde empathie envers les peuples opprimés.
Ses digressions sur ce génocide nous emmèneront des Sioux de Wounded Knee jusqu'aux Cheyennes de Sand Creek (tiens, Patrick Prugne nous en parlait il y a peu) et c'est un véritable défilé de tous les massacres qui ont jalonné la colonisation sanglante de l'ouest américain.
Le parti pris est clairement assumé et si les portraits indiens sont richement fouillés, les méchants cow-boys sont plutôt des caricatures d'affreux trumpistes bas du front.
Caryl Férey ne cache pas sa sympathie pour la culture et la sagesse indiennes, et son récit, empreint de chamanisme, m'a beaucoup rappelé certains accents d'un auteur découvert il y a quelques années : Joseph Boyden, une plume très forte qui nous avait emmenés chez les indiens crees.
Même si j'ai trouvé ce récit un peu bavard, un peu long, il finit par s'en dégager une certaine poésie, pétrie de chamanisme et sagesse indienne, ponctuée par ce leitmotiv qui revient régulièrement :
[...] Des petits rubans flottent, aux couleurs des quatre directions d’un monde en poussière.
[...] Des rubans colorés sont accrochés aux arbustes, symboles des quatre directions du monde.
Une légende indienne évoque la septième génération d'entre eux, celle qui arrive aujourd'hui à l'âge adulte, « celle qui, d’après l’ancien oracle, verra la fin du monde des Blancs… »
Au vu de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, j'avoue hésiter un peu avant d'affirmer haut et fort que je ne crois pas à cet oracle...
Et puis à mi-parcours, comme dans tout bon roman noir, on se dit que ça y'est, enfin, tout a été mis en place pour que ça parte en vrille et que ça finisse vraiment très mal.
[...] Les chants lakota commencent et c’est comme si la terre se mettait à trembler sous les sabots d’une harde de bisons ; ils ne sont que trois hommes à élever la voix, avec tambours et sifflet, mais ils semblent être trois cents.
[...] Ehawee observe la scène qui se déroule devant la maison, impassible.
— On dirait bien que les Indiens sont sur le sentier de la guerre, dit-elle, les mains sagement croisées sur son châle.
— On dirait, j’opine.
— On va encore perdre.
— Ça nous arrive souvent, hum.
Alors oui, c'est parti pour un final violent et sanglant à la O.K. Corral, un véritable règlement de comptes transgénérationnel, comme dans « un western de pacotille ».
Un roman noir bien sombre même si Caryl Férey essaie timidement de nous convaincre que « les Lakota sont connus pour leur sens de l’humour qui préserve du désespoir ».
Parution le 13 août 2026.
Par Bruno Ménétrier
Contact : bmr.menetrier@gmail.com
Paru le 13/08/2026
432 pages
Editions Gallimard
21,00 €
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Pierric Bailly livre un roman noir d’aventures, entre le Vercors et le Jura, mais aussi le Mexique et l’Afrique. Tout commence à la fin des années 1980, par l’amitié entre deux couples de frères et sœurs, dès l’école primaire. Un coup de feu retentit une nuit d’avril 1998. Pascal, le père de Paloma et Leo, est retrouvé mort avec une balle dans la tête. Les enfants, eux, se sont volatilisés. Leurs amis, Cédric et Delphine, sont bouleversés.
13/06/2026, 09:00
Pour son 100e numéro, la Booksletter réunit peinture, géopolitique, essai littéraire, philosophie religieuse et mémoire politique. De Constable à Spinoza, de la Première Guerre mondiale au Bund, cette livraison éclaire des livres récents qui interrogent notre rapport au réel, au désir, à l’histoire, aux croyances et aux appartenances, tout en prolongeant la veille d’ActuaLitté sur les tensions actuelles du monde du livre et de la lecture contemporaine.
13/06/2026, 08:27
Dans Ainsi la Cour décide, Caroline Knecht propose le décorticage d’une institution : la Cour nationale du droit d’asile, là où s’expriment chaque jour des récits d’exil et de survie. Par courts chapitres où se mêlent narration et collage, il met au jour la mécanique judiciaire, révélant comment l’institution écoute, classe – et ce qu’elle ne peut entendre. Le texte fait ainsi apparaître la géométrie politique du droit d’asile et sa sourde violence.
13/06/2026, 08:00
Avant « Make America Great Again », il y a eu « Make America Great » ou tout comme : c’est en effet pour rendre le pays plus puissant et son peuple plus performant que certains États ont, durant la première moitié du XXe siècle, encouragé des recherches en vue « d’améliorer la race » et promulgué des lois eugénistes..
13/06/2026, 07:00
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
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