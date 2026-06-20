Le non-médecin qui a transformé l’avortement mondial

Les années 1970 voient se diffuser la méthode Karman d’avortement à un moment de transition entre illégalité et légalité. Simple et peu coûteuse, fondée sur le principe d’aspiration à l’aide de seringues et de canules en plastique, la technique est mise au service de l’idéal d’avortement « non traumatique », en rupture avec les pratiques et les représentations de l’époque. Grâce à des instruments qui épousent les corps au lieu de les blesser, elle permet aux femmes qui avortent d’éloigner la peur et la douleur.

L’itinéraire d’un homme, encore méconnu, sert de fil conducteur à cette histoire. Non-médecin, promoteur infatigable de la méthode qu’il a mise au point pour simplifier une technique pratiquée dans le bloc de l’Est et en Chine, Harvey Karman a eu une trajectoire improbable, traversée de controverses.

De la Californie au Bangladesh, des groupes militants aux conférences mondiales, ce personnage clivant passe tour à tour de criminel à militant de l’avortement, de héros sauvant des femmes violées à bête noire des féministes. Ses canules utilisées tant pour le self-help que la limitation de la population mondiale matérialisent à elles seules les contradictions de la révolution médicale et politique que constitue l’accès des femmes à l’avortement.

À travers une enquête minutieuse qui s’appuie sur des archives collectées dans plusieurs pays, cet ouvrage plonge dans une histoire à la fois matérielle et globale, où un petit dispositif portable inventé par un avorteur, puis adapté par de nombreuses femmes et hommes, professionnels de la santé ou non, a circulé dans le monde entier.

Au cœur de rapports de pouvoir quotidiens comme d’enjeux géopolitiques, la diffusion de la méthode Karman a accompagné l’une des grandes révolutions sensibles du xxe siècle : la conviction que l’avortement peut sortir du traumatisme pour devenir un soin.

Les éditions Le Découverte vous proposent un extrait en avant-première :

Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et agrégée d'histoire, Bibia Pavard est historienne, doctorante au Centre d'Histoire de Sciences Po. Sa thèse porte sur les questions de contraception et d'avortement en France de 1955 à 1982.

Parution le 20 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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