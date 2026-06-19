Le Prix Jeune Bibliophile 2026 lance son appel à candidatures

Le prix sera remis le samedi 5 décembre 2026 à 14h30, au Carreau du Temple, à Paris, dans le cadre du Salon du Livre Rare & des Arts Graphiques. Le lauréat ou la lauréate recevra un chèque de 1000 €, valable auprès des libraires adhérents du SLAM.

Avec ce prix, le SLAM rappelle que la bibliophilie n’est pas réservée aux érudits ni aux collectionneurs chevronnés. Les grandes collections commencent parfois dès l’adolescence, autour de domaines très variés : romantisme, poésie, théâtre, histoire, littérature jeunesse, autographes, livres illustrés ou manuscrits. Les jeunes bibliophiles construisent aujourd’hui des ensembles cohérents, portés par une curiosité intellectuelle forte et par un rapport singulier aux objets du patrimoine écrit.

Créé par le SLAM, seule organisation professionnelle française représentant les libraires de livres anciens et de collection, le Prix Jeune Bibliophile vise à mettre en lumière ces parcours et à faire connaître au grand public la diversité des chemins qui mènent à la bibliophilie.

Le premier Prix Jeune Bibliophile a été attribué en 2024 à Pierre Florac, pour sa collection consacrée à la production poétique du mouvement romantique parisien entre 1820 et 1840. En 2025, le jury a récompensé Yoann Guer, pour une collection dédiée au théâtre moderne de 1850 à 1950.

Les conditions pour participer

Le concours est ouvert aux collectionneurs et collectionneuses âgés de 30 ans maximum au 31 octobre 2026. Tous les domaines de la bibliophilie peuvent être présentés : livres anciens et modernes, manuscrits, autographes, archives et imprimés rares.

La valeur marchande des ouvrages n’entre pas en ligne de compte. Le jury s’intéresse avant tout à la cohérence de la collection, à son originalité et à la démarche du collectionneur.

Les candidats doivent envoyer, avant le 31 octobre 2026, un dossier PDF comprenant leurs coordonnées complètes, une présentation de leur parcours de collectionneur, l’histoire et le fil conducteur de leur collection, leurs perspectives d’enrichissement, ainsi qu’une bibliographie commentée de douze ouvrages appartenant à leur collection.

Les participants de l’édition 2025 peuvent se représenter, à condition de renouveler au moins la moitié des pièces présentées dans leur précédent dossier. Les candidatures doivent être adressées à l’adresse suivante : prixjeunebibliophile@gmail.com.

Les collections seront examinées par un jury composé de sept libraires et bibliophiles. Le prix de 1 000 € prendra la forme d’un avoir valable pendant un an auprès de l’ensemble des libraires membres du SLAM, afin de permettre au lauréat ou à la lauréate de poursuivre sa collection et d’enrichir sa bibliothèque.

Le Salon du Livre Rare & des Arts Graphiques de retour

Le Prix Jeune Bibliophile sera remis pendant le Salon du Livre Rare & des Arts Graphiques, qui se tiendra du 4 au 6 décembre 2026 au Carreau du Temple, à Paris 4e, avec un vernissage le 3 décembre.

Organisé par le Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne, le Salon réunira plus de 100 exposants, dont un tiers d’internationaux. Libraires spécialisés en livres anciens et modernes, galeristes d’estampes et de dessins, éditeurs spécialisés et artisans du livre y présenteront des pièces liées à la bibliophilie, au livre ancien et aux arts graphiques.

La manifestation se présente comme l’un des grands rendez-vous internationaux du secteur. En France, elle demeure la plus importante manifestation de ce type, et l’une des plus importantes au monde pour les livres anciens, les autographes et les manuscrits.

Pendant trois jours, collectionneurs, chercheurs, conservateurs, amateurs éclairés, étudiants, jeunes bibliophiles et simples curieux pourront découvrir des milliers de documents rares et précieux couvrant tous les domaines du savoir et de la création.

Provenances exceptionnelles, manuscrits intimes, estampes et dessins de toutes périodes, reliures, archives, curiosités bibliophiliques : le Salon permet de parcourir plusieurs siècles d’histoire du livre, des idées, des arts, des sciences et des découvertes humaines.

Créée en 1984 sous le nom de Foire Internationale du Livre Ancien, la manifestation s’est imposée au fil des décennies comme le rendez-vous majeur de la bibliophilie en France. Elle dépasse le cadre d’une foire spécialisée pour se présenter comme un événement culturel ouvert au plus grand nombre, attaché à la transmission et au partage des connaissances.

Manuscrits enluminés, incunables, livres illustrés, éditions originales, photographies, affiches, estampes, dessins, archives et curiosités bibliophiliques raconteront l’histoire des idées, des arts, des sciences et des découvertes humaines. Littérature, histoire, voyages, gastronomie, botanique, beaux-arts, sciences ou avant-gardes : chaque visite proposera une traversée à travers plusieurs siècles de création et de transmission du savoir.

Le Salon entend également prendre ses distances avec les clichés attachés au monde de la bibliophilie. Des rencontres, un parcours thématique autour des « Femmes du livre », des visites guidées à la découverte du livre ancien et un stand d’initiation à la bibliophilie, tenu par des libraires bénévoles du SLAM, seront proposés. Ce stand présentera notamment des livres choisis à prix attractifs, afin de permettre aux visiteurs de tous âges d’entrer dans cet univers.

L’Archipel Butor invité d’honneur

À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Butor, né en 1926 et mort en 2016, le Salon accueillera comme invité d’honneur l’Archipel Butor.

Une sélection issue de ses collections patrimoniales présentera la richesse de l’univers de l’écrivain : livres d’artistes, œuvres graphiques, photographies, affiches, dessins, gravures et éditions rares. Certaines pièces, rarement montrées au public, offriront un regard sur les multiples collaborations artistiques initiées par Michel Butor tout au long de sa vie.

Ces œuvres évoqueront notamment ses liens avec Pierre Alechinsky, Miquel Barceló, Ania Staritsky, Serge Assier, Olivier Debré, Bernard Dufour ou encore Jean-Luc Parant.

Bouquinistes de Paris et garanties d’authenticité

Le Salon accueillera également l’Association Culturelle des Bouquinistes de Paris, partenaire historique du SLAM. Les deux organisations entretiennent des échanges constants en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine écrit.

Pour l’édition 2026, les Bouquinistes exposeront une sélection de documents de l’artiste illustrateur Jacques de Loustal, notamment des réalisations liées à la bibliophilie.

Tous les exposants du Salon sont membres de la Ligue Internationale de la Librairie Ancienne et affiliés, pour les exposants français, au Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne. Cette association professionnelle centenaire réunit des spécialistes du livre ancien et de collection, engagés dans une stricte déontologie. Les œuvres et documents présentés sont soumis à une commission de contrôle, chargée de garantir leur authenticité et la précision des notices.

Le programme détaillé du Salon doit encore préciser les pièces exceptionnelles annoncées, l’exposition de l’Archipel Butor, le Prix Jeune Bibliophile et les autres temps forts de cette édition.

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Crédits photo : CC0

Par Hocine Bouhadjera

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