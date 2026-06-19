La société Hikari Éditions placée en liquidation judiciaire

Une maison d'édition disparait : le tribunal de commerce de Lille Métropole a officialisé la liquidation judiciaire de Hikari Éditions, filiale dédiée aux livres du groupe homonyme, basé à Lille. Le catalogue, ouvert en 2013, compte plus de 70 titres, dont les derniers ont été publiés en 2024.

Parmi ceux-ci, citons la bande dessinée Voyager solo ? Même pas peur !, de Mariam N'Diaye, illustrée par Halimata K., Bienvenue chez Eiko, d'Eiko Maekawa, ou encore Mon imagier coréen, de Jonghyun Jung-Boix. La structure publiait fiction, livres de voyage, bande dessinée et essai. Elle avait aussi proposé, en coéditions avec Arte Éditions, Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin, de Pierre Haski, en 2019.

« Notre aventure a débuté au Japon. Hikari signifie la “fugacité” en japonais. Nous nous définissons depuis comme éditeur sans frontières, cherchant à promouvoir la compréhension du monde en prenant notre planète comme un terrain de découverte du quotidien. Pour découvrir le monde, il faut découvrir les Hommes. Sous chaque latitude, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous différencie », soulignait la présentation de l'éditeur.

Nous avons tenté de joindre Hikari, sans succès. Le groupe compte deux autres filiales, centrées sur la production documentaire et sur la production de reportages journalistiques.

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Les comptes sociaux 2024 du groupe Hikari font état d'un résultat net à 41.512 € et d'un endettement important, à 1,9 million €.

Photographie : Deux titres publiés par Hikari Éditions

Par Antoine Oury

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