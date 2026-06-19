Ce que nous sommes : Nora Bossong raconte l’Allemagne avant Goebbels et l’abîme

La mort entre dans le récit avant même que Hans ait appris à la comprendre. Elle passe par une mère disparue, des pères revenus du front, des uniformes rangés dans une armoire et les absences qui s’installent dans les familles berlinoises. « Longtemps, je n’ai pas eu de représentation de la mort. »

Nora Bossong choisit cette voix tardive, incertaine, pour traverser l’Allemagne de Weimar jusqu’aux ruines du Reich. Son narrateur ne raconte pas l’Histoire depuis les marges : il la regarde se former dans les maisons où l’on boit le thé, les écoles où l’on humilie un élève, les cercles où le nom des Quandt ouvre toutes les portes.

La fascination comme éducation

Hans grandit dans un foyer bourgeois, marqué par les blessures muettes de la Grande Guerre et le regret d’un ordre disparu. L’arrivée d’Hellmut Quandt au lycée lui donne accès à un univers plus vaste encore : une villa à Babelsberg, un lac, des domestiques, des jouets exposés comme des biens précieux, une famille dont la puissance s’impose avant même que l’enfant en comprenne les rouages.

Cette attirance sociale constitue l’un des ressorts les plus troublants du livre. Hans admire Hellmut, recherche son attention, se laisse entraîner par lui, jusqu’à confondre amitié, désir d’élévation et peur de perdre sa place. Bossong restitue cette équivoque sans la commenter lourdement. Une lettre de condoléances, remise trop tard, suffit à faire apparaître l’écart entre les émotions sincères et les codes du monde auquel Hans aspire.

Hellmut observe alors : « Les gens mentaient faute de savoir comment s’y prendre, encore plus que d’ordinaire. » La phrase devient un programme discret : chacun apprend ici à arranger les mots, les noms et les souvenirs pour rester à sa place.

Madame Quandt, entre rôle et stratégie

Magda Quandt entre dans le récit par le regard d’un adolescent. Elle paraît jeune, brillante, fragile parfois, mais déjà rompue à l’art de tenir un rôle dans une maison qui ne lui appartient jamais tout à fait. Hans la voit jouer la grande dame, recevoir, sourire, veiller au service du café, puis se retrouver seule derrière une porte vitrée. Cette présence intermittente évite le portrait figé : Magda se construit aussi dans les contraintes, les calculs et les déplacements qui jalonnent sa trajectoire.

Hellmut rapporte le jugement de sa mère sur cette belle-mère venue d’ailleurs : « Madame Quandt porte notre nom comme un simple masque. » La formule ne définit pas Magda ; elle révèle surtout la violence d’un clan qui se réserve le droit de déterminer qui peut appartenir à la famille. Nom, religion, argent, naissance : le roman suit ces lignes de partage avec une précision froide. À chaque scène, le privé rejoint le politique. Une plaisanterie antisémite, un uniforme, une conversation d’affaires ou une humiliation dans une cour d’école suffisent à faire remonter ce qui travaille déjà la société allemande.

Ce que l’on choisit de ne pas voir

La grande réussite de Nora Bossong tient à cette manière de faire du narrateur un témoin profondément instable. Hans se souvient, se corrige, cherche à comprendre ce qu’il a accepté par fascination, faiblesse ou désir de reconnaissance. Sa mémoire ne produit aucune innocence retrouvée. Elle revient sur les gestes minuscules, les lâchetés quotidiennes, les silences qui ont permis à la violence de devenir supportable.

Plus tard, le livre formule cette inquiétude avec une sécheresse remarquable : « Longtemps, je n’ai pas eu de représentation de l’amour. » La mort et l’amour se répondent alors, pris dans la même confusion des sentiments, du pouvoir et de la dépendance.

Ce que nous sommes avance ainsi sans discours démonstratif, à hauteur de voix, de vêtements, de regards et de phrases dont les personnages ne mesurent jamais tout à fait la portée.

L’inscription du cimetière de Pritzwalk donne à cette traversée sa résonance la plus dérangeante : « Ce que vous êtes — nous l’étions/Ce que nous sommes — vous le serez. » Nora Bossong ne transforme pas cette phrase en morale. Elle en fait une blessure ouverte, au centre d’un roman où l’Histoire commence toujours par ce que l’on consent à laisser passer.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

Contact : contact@actualitte.com